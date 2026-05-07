Perú

Suheyn Cipriani revela el rechazo de sus amigos influencers en su campaña para el MGI All Stars: “Les escribí, pero no me apoyaron”

La representante peruana reveló que buscó apoyo en sus amigos de redes sociales para su primera campaña en la competencia internacional, pero no recibió la respuesta esperada

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La representante peruana reveló que buscó apoyo en sus amigos de redes sociales para su primera campaña en la competencia internacional, pero no recibió la respuesta esperada | TikTok

La representante peruana Suheyn Cipriani compartió con sus seguidores la dificultad que enfrentó al intentar conseguir apoyo en redes sociales durante la primera fase del Miss Grand International All Stars. No logró los votos necesarios para acceder a la cena de bienvenida, un evento exclusivo para solo tres candidatas.

Durante una transmisión en vivo, Cipriani reveló que contactó a varios amigos influencers con la esperanza de que la ayudaran a sumar votos. La respuesta no fue la que esperaba.

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“La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues. Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, en realidad que no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada”, declaró la modelo, dejando ver su decepción por la falta de respaldo.
Primer plano de Suheyn Cipriani con cabello oscuro, maquillaje en ojos y labios, apoyando su mano en la mejilla, mirando ligeramente hacia abajo
Suheyn Cipriani expresa su decepción por el rechazo de sus amigos influencers a apoyar su campaña para el MGI All Star, revelando que a pesar de escribirles, no recibió respaldo.

La peruana será quien represente a Perú en el certamen internacional, que reunirá a participantes con experiencia previa en concursos de belleza. La organización del evento exigió en esta primera etapa la obtención de votos a través de redes sociales, requisito que solo cumplieron tres candidatas.

El certamen, conocido por su alto nivel de competencia, se realizará en Bangkok, Tailandia, del 16 al 30 de mayo. Cipriani quedó fuera de la cena de bienvenida, pero permanece en carrera por el título principal.

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A pesar de este traspié inicial, la modelo recibió mensajes de aliento de sus seguidores, quienes le recomendaron buscar apoyo en su entorno digital. La experiencia dejó en evidencia la importancia de las redes sociales en concursos internacionales y los desafíos que enfrentan las candidatas para movilizar apoyos.

Imagen dividida que muestra a Suheyn Cipriani, con cabello oscuro y aretes brillantes, a la izquierda; a la derecha, el logotipo dorado "MGI ALL STARS COMING SOON" sobre fondo negro
Suheyn Cipriani, candidata al MGI All Stars, posa con elegancia mientras revela los desafíos de su campaña sin el esperado apoyo de amigos influencers.

El Miss Grand International All Stars reúne a delegadas de países como Venezuela, Filipinas, Indonesia, Ghana, Armenia, México, República Dominicana y Ecuador. Todas cuentan con trayectorias destacadas en certámenes de belleza.

La organización destacó en sus canales oficiales que la inclusión de Suheyn Cipriani responde a su autenticidad y seguridad en cada presentación. “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y podcast, estudia Psicología y tiene experiencia en desfiles nacionales e internacionales. Trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”, se lee en la publicación oficial del certamen.

Suheyn Cipriani entre las favoritas para missólogos internacionales

Cipriani figura entre las candidatas favoritas de páginas especializadas en concursos de belleza. Una de las principales plataformas del sector la incluyó en su Top 10 rumbo al Miss Grand International All Stars.

Con 29 años, Suheyn Cipriani ya fue coronada Miss Eco International 2019. Este logro le permitió ganar visibilidad y consolidarse como referente de la belleza peruana.

Además de su paso por certámenes, Cipriani conduce programas de televisión y podcast. Actualmente estudia Psicología y mantiene una conexión permanente con la audiencia digital.

Suheyn Cipriani ha sido incluida en el Top 10 de favoritas para ganar el Miss Grand International All Stars, según páginas especializadas en certámenes de belleza.

El evento, dirigido por Nawat Itsaragrisil, promete reunir a exponentes con logros internacionales. La presencia de la peruana genera expectativas tanto en el público local como entre los seguidores de concursos de belleza.

La competencia internacional, que se desarrolla en Tailandia, representa una nueva oportunidad para que Perú busque la corona y refuerce su presencia en el circuito de la belleza mundial.

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