Janet Barboza: “Melissa Paredes creó un personaje para América Hoy, pero siempre fue la de Bienvenida la tarde” | ENTREVISTA

Janet Barboza se refirió a Melissa Paredes. (Foto: América TV/ Latina)

América Hoy regresa este 31 de enero por América Televisión, a partir de las 9:30 dela mañana, y Janet Barboza ya espera con ansias saber quién es la nueva conductora. Sin embargo, lo que tienen claro es el perfil que no debe tener su compañera: No ser una Miss y no hablar con mentiras.

La conductora de TV brindó una entrevista para Infobae, donde contó detalles del regresó de su programa junto a Ethel Pozo y Giselo (Edson Dávila). Asimismo, señaló que siempre seguirá diciendo lo que le parece, pues es auténtica.

Ethel Pozo dice que eres un huracán de emociones...

Nosotros hemos tenido la bendición de que la gente nos acepte tal como somos, Ethel es la ecuánime del grupo, ella es la centrada, es la madura. A veces yo le hago caso, pero mi yo interno puede más, hago oídos sordos y salgo a aclarar el tema. El público nos ha permitido entrar a sus hogares así.

¿No te afectan las críticas?

A mi me encantan las críticas, yo soy un poco masoquista. Yo necesito que me pongan lo que quieran, no cosas buenas necesariamente. Lo que deseen, pero yo necesito estar en el movimiento, en el epicentro yo tengo que estar (risas). Un día que no haya noticias (de mi), me pregunto, ¿estaré perdiendo el toque? Lo tengo que recuperar.

¿Y quién serla la nueva conductora? ¿Una Miss?

Una Miss, por favor, no. Yo realmente no sé quién es, pero solo pido que no sea una Miss porque nos traer muchos problemas (risas).

Y si se integra Melissa Paredes a América Hoy, ¿cuál sería tu opinión?

Bueno, el trabajo es sagrado, y uno no puede chocar con ello. Si el productor decide que la tercera conductora sea Melissa o considera reincorporarla porque cree que puede sumarnos, eso es básicamente medidas de producción, yo jamás he dicho a mi productor ‘este sí, este no’. Yo acato y respeto, un trabajo siempre será una bendición.

Melissa Paredes apareció por última vez en América Hoy el 29 de octubre de 2021. (Foto: América TV)

¿Y cuál es tu opinión de Melissa Paredes actualmente?

Yo te voy a ser honesta, siento que yo no conocí a Melissa Paredes, siento que la Melissa Paredes que nos acompañó en América Hoy, fue una Melissa Paredes que fue creada, fue una Melissa que estaba haciendo un personaje que goza de un matrimonio feliz y al final me di cuenta que era más la Melissa de Bienvenida la tarde (fenecido programa de Laura Huarcayo), del (Equipo) Pelotón. Es la Melissa que veo hoy en día. Yo siento que no terminé de conocerla. Creo que vendió una imagen en América Hoy que no la hacía feliz, por eso ha terminado como ha terminado. Ahora veo a Melissa del Pelotón.

¿Qué esperas de la nueva conductora?

Espero que nos sume y hable con la verdad, hemos visto muchas mentira al final de América Hoy, hemos visto muchas mentiras que las seguimos escuchando.

SEGUIR LEYENDO: