Brunella Horna: Desde modelo y chica reality hasta convertirse en una exitosa empresaria de la moda

Brunella Horna se ha convertido en una de las jóvenes empresarias más exitosas del Perú. La conductora de televisión apareció en las portadas de la farándula desde el inicio de su relación con el empresario Renzo Costa.

Desde muy joven deseó ser parte de la pantalla chica, incluso ella misma ha confesado que esa era una de sus metas. Por esa razón inició como modelo, desfilando en pasarelas junto a Milett Figueroa y demás figuras. Pero no se ha quedado allí, ha sabido hacerse de un nombre que ahora suena en todos lados.

Por eso, aquí te contamos cuáles fueron los trabajos de Brunella Horna que la llevaron a ser una persona independiente -como ella misma lo asegura- y a hacerse de un nombre en la farándula peruana.

MODELO

La modelo ganó popularidad con su trabajo como modelo, en el mismo tiempo que tenía una relación sentimental con Renzo Costa. Ella desfilaba en discotecas y con lencería. Incluso, compartía escenario con Milett Figueroa, quien la llenaba de halagos y aseguraba que eran amigas.

ESTO ES GUERRA

Como era una persona que se encontraba en boca de todos, para mayo del 2014 fue convocada como la flamante integrante de Esto es Guerra. Incluso, en el día de su presentación intentaron emparejarla con Patricio Parodi. Lamentablemente su permanencia fue corta debido a que no rendía muy bien en las pruebas.

Recientemente, reveló que estar en el reality de competencias fue muy complicado para ella porque era duramente criticada. Además, confesó que en más de una oportunidad se ponía a llorar en su casa por no lograr sus objetivos, por esa razón dio un paso al costado.

BIENVENIDA LA TARDE

Aunque su paso por Esto es Guerra fue fugaz, en donde si permaneció por más tiempo fue en Bienvenida la Tarde. En este programa Brunella ganó gran popularidad y era de las favoritas del reality.

Cuando terminó su relación con Renzo Costa, fue en este programa que lloró públicamente pidiéndole que no la busque más. Tras ello, lanzó la canción ‘Ya no me busques’ que alcanzó gran popularidad que hasta se escuchaba en las discotecas.

SU PRIMERA MARCA DE ROPA

Aprovechando que era conocida, Brunella Horna activó su lado empresarial y apostó por sacar su propia marca de ropa. La joven inició en gamarra vendiendo jeans y poco a poco fue ampliando su mercado. Actualmente, además de tiendas físicas, también vende su ropa a través de la web. Con esto ha logrado posicionar su marca como una de las favoritas de las jóvenes.

SPA BRUNELLA HORNA

En el 2019, Brunella Horna siguió apostando por el mundo de la belleza, esta vez abrió un local de spa. Meses más tardes continuó con una segunda inauguración y vende su franquicia para que haya más spa con su nombre en el interior del país.

EMPRENDEDOR PONTE LAS PILAS

El primer programa en el que la modelo debutó como conductora fue Emprendedor ponte las pilas de América Televisión. En este espacio de los fines de semana la joven se encargaba de presentar algunos negocios de peruanos que buscaba un futuro mejor mediante sus emprendimientos.

AMÉRICA HOY

Desde marzo de este año, Brunella Horna se ha convertido en la nueva conductora del magazine América Hoy, tras la salida de Melissa Paredes. La joven ha logrado acoplarse muy bien a su grupo de trabajo y conecta con el público todas las mañanas.

