La admirable reacción de Alejandra Baigorria ante el ampay de Said Palao con otra mujer

Alejandra Baigorria ha demostrado que nada la puede derrumbar. Luego de que se difundieran imágenes de Said Palao abrazando por la cintura a una mujer en una fiesta de música electrónica, la rubia modelo se fue a Gamarra para trabajar más duro que nunca en su exitosa marca de ropa, la cual lleva su propio nombre.

La exchica reality, quien se encuentra alejada de ‘Esto es Guerra’ debido a una grave lesión en el tobillo, tomó un vuelo de Miami a Lima este último martes 13 de diciembre. Una vez llegó a la capital, dejó sus maletas en su casa ubicada en Miraflores y partió al emporio comercial. Así lo evidenció en sus historias de Instagram.

“Mis diciembres son sin descanso. Mi pasión jamás la dejaré de hacer. Amo Gamarra, amo mi trabajo”, escribió en su plataforma junto a imágenes de ella misma coordinando la distribución de las telas que usará en su negocio, el cual inició hace más de 12 años y que ahora se encuentra en distintas tiendas departamentales del Perú.

Alejandra Baigorria se dejó ver trabajando en el emporio comercial de Gamarra.

Por otro lado, resaltó que todo su equipo se encuentra ocupado debido a la campaña navideña. “Miren todo este desastre”, dijo Alejandra Baigorria mientras mostraba su taller. Hace poco, la también influencer se mostró furiosa con Pedro Castillo por desencadenar una crisis política, aunque ya está aliviada por su pronta destitución del mando.

Hasta el momento, la exfigura de ‘Combate’ no se ha referido al ampay que difundió Magaly Medina sobre su actual pareja. Sin embargo, los usuarios presumen que su romance llegó a su fin porque Baigorria no ha subido contenido con Said Palao desde que llegó a la capital. Lo que sí ha compartido es que está rodeada de sus amigas más cercanas.

Alejandra Baigorria evidenció que su vida no se ha detenido tras el ampay de Said Palao.

Usuarios la respaldan

En redes sociales, los internautas han dejado en claro que están de lado de Alejandra Baigorria. La rubia empresaria ha recibido decenas de comentarios de aliento en su cuenta de Instagram, donde aún permanecen fotos al lado de Said Palao. “Mucha mujer para tan poco hombre”, “Se me cayó Said, pensé que te respetaba”, “Qué gran falta de respeto de Said”, le dijeron.

Por su parte, Said Palao tomó la radical decisión de limitar los comentarios en su cuenta a fin de evitar los ataques dirigidos hacia su persona. No obstante, esto poco o nada ha servido, pues los usuarios arremetieron contra el deportista en otras plataformas como Twitter y TikTok, donde lo tildaron de “infiel” e “inmaduro”.

Los usuarios apoyaron a Alejandra Baigorria en redes sociales. Sin embargo, Said Palao solo recibió críticas.

Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en el set de ‘Combate’, en el 2014. Su romance inició seis años después, luego que Magaly difundiera imágenes de los modelos besándose en una reunión por Fiestas Patrias. En enero de 2023, la pareja cumpliría dos años juntos. No obstante, se especula que su relación llegó a su fin tras el ampay del deportista cariñoso con otra mujer.

