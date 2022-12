“Eres mucho para él”: Usuarios explotan contra Said Palao y apoyan a Alejandra Baigorria

Usuarios se solidarizan con Alejandra Baigorria. (Instagram)

Los nombres de Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentra acaparando las portadas de los medios de comunicación por las recientes imágenes que emitió Magaly Medina, donde se ve al chico reality en una comprometedora situación con una mujer que no es la popular ‘Gringa de Gamarra’.

Y es que, el integrante de ‘Esto es Guerra’ fue captado en un evento electrónico abrazando por la cintura a una modelo. Él le hablaba en el oído, bailaban y miraban el show. Todo ello sucedió mientras la empresaria disfruta de unas vacaciones en las playas de Miami, Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado, pero las redes sociales no han tardado en explotar.

Cientos de usuarios han expresado su molestia contra Said Palao y su apoyo a Alejandra Baigorria. Decenas de cibernautas inundaron la última publicación de Instagram de la exchica reality para dejarle mensajes de apoyo y arremeter contra el deportista. Incluso, muchos lo han tildado de ‘infiel’.

Te puede interesar: Said Palao y sus muestras de cariño a una mujer que no es Alejandra Baigorria

“Mucha mujer para tan poco hombre, no te mereces eso, no desperdicies tu tiempo. Tú eres una buena mujer y el que te quiera te tiene que aceptar, así como tú eres. Ese mocoso no sabe lo que quiere. Ya llegará el verdadero hombre que esté a tu altura, no este mocoso que se pierde de una gran mujer como tú”, escribió una usuaria indignada.

“Se me cayó Said, pensé que te respetaba”, “Qué gran falta de respeto de Said”, “Eres demasiado para Said... Ale, no entiendo por qué a mujeres trabajadoras y buenas les hacen eso”, “Si lo hizo ahora, cuántas veces no lo habrá hecho”, “Alejandra no te metas con nadie de farándula, eres una chica emprendedora, pierdes tu tiempo con Said”, fueron otros comentarios.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Instagram.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria y Said Palao, una historia de amor que inició en un reality y que ahora peligra por un ampay

Said Palao limita sus comentarios

Tras la difusión de dichas imágenes, Said Palo tomó una radical decisión en las publicaciones de su cuenta de Instagram. Al parecer, el chico reality no quiso que los fieles seguidores de Alejandra Baigorria comenzaran a atacarlo en sus redes sociales, por lo que limitó los comentarios para que otras personas no puedan escribir en sus post.

Instagram.

Valeria Piazza apenada con ampay

La conductora de ‘América Espectáculos’ expresó su tristeza al emitir la nota sobre el ampay de Said Palao, pues indicó que tiene una gran amistad con el modelo y Alejandra Baigorria. Incluso, contó que le dio gusto verlos tan enamorados el día que ella se casó.

“No sé qué decirles, porque efectivamente Ale y Said son mis amigos, los hemos visto muy enamorados el día de mi matrimonio y ahora ver estas imágenes de Said, realmente a mí me han sorprendido. Yo pensé que nunca iba a pasar algo así, pero creo que cuando Ale regrese de vacaciones va a tener que escuchar bastantes explicaciones de Said Palao, vamos a ver qué ha pasado. No quiero juzgar antes de escuchar sus declaraciones, pero de verdad me da mucha pena ver estas imágenes”, indicó la exreina de belleza.

SEGUIR LEYENDO