Said Palao y sus muestras de cariño a una mujer que no es Alejandra Baigorria

Said Palao abraza a mujer que no es Alejandra Baigorria. Magaly TV La Firme

Magaly TV La Firme difundió este último lunes 12 de diciembre unas imágenes donde se ve a Said Palao en una comprometedora situación con una mujer, mientras Alejandra Baigorria se encuentra en Estados Unidos, disfrutando de las playas de Miami. Como se recuerda, los chicos reality tienen una relación estable, y hasta tienen planes de tener una casa propia.

En la reciente emisión del programa de Magaly Medina, se puede ver un ampay protagonizado por Said Palao y una mujer en un evento electrónico. En las imágenes, el integrante de Esto es Guerra se muestra cariñoso, rodeándole la cintura con los brazos mientras le habla en el oído, bailan y miran el show, donde también asistió Fabio Agostini.

Según el informe de ATV, la joven responde al nombre de Melissa y tiene 23 años. Se trataría de una modelo que cuenta con más de 10 mil seguidores en Instagram. Además, sería amiga de Macarena Gastaldo y la popular Chama, Alexandra Méndez. Ambas comentan las fotos de la joven con mucha familiaridad.

Hasta el momento, ni Said Palao o Alejandra Baigorria se han pronunciado. Un ampay de Magaly Medina confirmaría sus salidas. Sin embargo, en aquel entonces la pareja no tenía una relación formal. Pasaron semanas para que finalmente se presentarán como novios.

En muchas oportunidades, Alejandra y Said han expresado su deseo de hacer una vida juntos. Es por ello que este ampay terminó sorprendiendo a los seguidores de la pareja, quienes no han tardado en reaccionar en las redes sociales, sobre todo en la de los chicos reality.

Ante ello, el modelo tomó la decisión de limitar los comentarios en sus fotos, mientras que a Alejandra no han dejado de mostrarle su apoyo.

Por su parte, la rubia solo ha compartido un mensaje en su cuenta de Instagram de índole político, debido a la coyuntura que enfrenta el país.

“Cuanta falta hacen izquierdistas y derechistas responsables para salir de la crisis. De un lado y del otro, ceguera ideológica y oportunismo. Solo defienden sus intereses y contribuyen al caos”, es el mensaje que publicó la rubia minutos después que saliera a la luz el ampay de Sai Palao.

Valeria Piazza apenada con ampay

La conductora de ‘América Espectáculos’ expresó su tristeza al emitir la nota sobre el ampay de Said Palao, pues indicó que tiene una gran amistad con el modelo y Alejandra Baigorria. Incluso, contó que le dio gusto verlos tan enamorados el día que ella se casó.

“No sé qué decirles, porque efectivamente Ale y Said son mis amigos, los hemos visto muy enamorados el día de mi matrimonio y ahora ver estas imágenes de Said, realmente a mí me han sorprendido. Yo pensé que nunca iba a pasar algo así, pero creo que cuando Ale regrese de vacaciones va a tener que escuchar bastantes explicaciones de Said Palao, vamos a ver qué ha pasado. No quiero juzgar antes de escuchar sus declaraciones, pero de verdad me da mucha pena ver estas imágenes”, indicó la exreina de belleza.

Alejandra Baigorria y Said Palao presumen su amor en redes.

