Productos oficiales de Harry Styles en Lima fueron confeccionados en Gamarra

Harry Styles: merchandising con toque peruano

Desde que se anunció la llegada de Harry Styles a Lima, la expectativa es inmensa entre las seguidoras peruanas del ídolo británico. El artista cantará sus éxitos hoy martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional.

Pero no solo es la música lo que cautiva a sus millones de fanáticas en todo el mundo, desde la época que era parte de la boy band One Direction. Sino que el cantante ha buscado diferenciarse con un estilo particular lleno de colores vivos. De hecho, este también es el sello de su gira Love On Tour.

Tal como señalan expertos de la moda a la revista Somos, Styles no solo es el intérprete top del momento, también se ha hecho un espacio en la industria de la moda “con lo disruptivo como bandera y poniendo en boga piezas extravagantes como boas de plumas y chaquetas de lentejuelas”. Aunque señalan que es algo prematura llamarlo como icono de la moda.

Lo cierto es que cada vez que Harry Styles llega a un país, se pone en venta merchandising oficial. Y lo que se conoció en las últimas horas es que las prendas que se venden con los estampados de Love on Tour son fabricadas en el emporio textil de Gamarra.

Desde las afueras del estadio Nacional, donde ya miles de jóvenes hacen cola para poder obtener la mejor ubicación, se pudo ver cómo llegaba la mercadería en las bolsas características de este centro comercial. En la etiqueta de las prendas se lee: “100% algodón, hecho en Perú”.

Los polos de los artículos van desde los 50 hasta los 200 soles. Un polo puede costar S/ 100 y una polera S/ 200, mientras que un gorro llega a costar S/ 80.

Merch sin entrada

La novedad con los productos oficiales es que los seguidores de Harry Styles podrán comprarlos sin necesidad de tener una entrada. Por medio de la cuenta oficial de Facebook del músico se conoció esta noticia que los productos están disponibles en la explanada del Estadio Nacional.

Harry Style se presentará por primera vez en Perú como solista.

Es así que la preventa especial de los artículos personalizados del cantante se realizará desde el lunes 28 de noviembre en la Explanada Norte del Estadio Nacional y la atención será desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

“Para que tengas tu merch antes que todos... no es necesario presentar boleto”, se comunicó en un aviso en las redes sociales del artista.

De otro lado se conoció que el ingreso del público para el concierto de este marte 29 será a partir de las tres de la tarde, hora en que se abrirán las puertas. En un mapa compartido por la producción se muestran los distintos accesos habilitados para mejor afluencia del público.

Los ingresos para la zona platinum izquierda y zona general será por la puerta 27 y 18 (ubicada en Av. Paseo de la República). Mientras que el ingreso a la zona platinum derecha, VIP y tribuna se realizará por las puertas 34 y 9 (Calle José Díaz).

