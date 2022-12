Alejandra Baigorria y Said Palao, una historia de amor que inició en un reality y que ahora peligra por un ampay

Un ampay de Magaly Medina podría poner fin a la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Se conocieron en un reality de competencia y ahora un ampay podría destruir su relación. Said Palao está en el ojo de la tormenta tras ser captado abrazando a una modelo por la cintura durante un evento de música electrónica. Todo esto sucedió mientras Alejandra Baigorria, su actual pareja, se encontraba de viaje en Miami.

Las imágenes emitidas en el programa de Magaly Medina han desilusionado a los fans de la pareja, quienes esperaban verlos pronto en el altar y hasta con hijos; un sueño que la misma Alejandra ha confesado en televisión abierta. Sin embargo, la rubia empresaria permanece en silencio y todo parece indicar que su romance llegó a su fin.

Alejandra Baigorria y Said Palao cumplirán dos años de relación amorosa en enero de 2023.

¿Cómo se conocieron?

En el 2014, Alejandra Baigorria vio por primera vez a Said Palao cuando este se presentó junto a sus hermanos Austin Palao y Lorelei Palao en ‘Combate en tu barrio’, un formato que había lanzado el reality de ATV para encontrar nuevos talentos. En aquel entonces, la rubia se encontraba en una relación amorosa con Mario Hart, que pocos meses después finalizó para siempre.

Según confesó el mismo deportista, apenas entró al set quedó impactado con la belleza de Alejandra Baigorria, a quien admiraba desde mucho antes de ser chico reality. “Toda la vida me pareció guapa, la había visto antes de entrar a la tele. Competía bien, yo veía el programa netamente por la competencia y vi que era una de las mejores, y eso me gustaba bastante”, señaló en ‘Esto es Guerra’.

Said Palao formó parte del equipo de La Victoria en 'Combate en tu barrio'. (ATV)

Eventualmente, cada uno inició una relación sentimental con diferentes personas. Mientras Said comenzó a salir con Macarena Vélez, la empresaria hizo lo propio con Guty Carrera, a quien terminó denunciando por daño psicológico. También salió con el venezolano Arturo Caballero, con quien tenía planes de matrimonio.

Su primer ampay

Para mediados de 2020, Alejandra Baigorria ya se encontraba soltera gracias a un ampay que difundió Rodrigo González, en donde se veía a Arturo Caballero en situaciones cariñosas con dos diferentes mujeres mientras trabajaba como DJ en un club nocturno. Said Palao también estaba libre de compromisos, pues su romance con Macarena no dio para más.

El programa de Magaly Medina difundió un comprometedor ampay de los chicos reality, pertenecientes ambos a ‘Esto es Guerra’. En las imágenes, ambos se besaban en el departamento de Said, ubicado en Miraflores, a vista y paciencia de sus demás compañeros del programa. Todos se habían reunido como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias.

Alejandra Baigorria y Said Palao fueron ampayados besándose. (ATV)

El inicio de su romance

Seis meses después, el hermano de Austin Palao le pidió a la excorredora de autos que sea su enamorada formalmente. Esto no cayó nada bien a los seguidores de Macarena Vélez, quienes acusaron a Baigorria de haber interferido en su romance. Y es que Said y la ‘Mujer Increíble’ llevaban una relación de años, que parecía inquebrantable frente a las cámaras.

“En su momento, las personas se dieron cuenta de muchas cosas. Éramos amigas. Ya pasó bastante tiempo, no me gusta decir si algo está bien o mal. Siempre estoy deseando lo mejor a cada uno. Las personas se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen. Cada quien sabe las cosas que hizo, yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo”, señaló Macarena cuando le preguntaron si se había sentido traicionada por Alejandra.

Pese al qué dirán, Alejandra Baigorria y Said Palao continuaron presumiendo su amor por todo lo alto, ya sea en redes sociales o en el set de ‘Esto es Guerra’. La rubia fue bien aceptada por la familia de su pareja, logrando mantener una buena relación con sus cuñados y hasta con la pequeña hija de Said. Los tres suelen viajar a diferentes partes del mundo.

Alejandra Baigorria y Said Palao presumen su amor en redes.

Planes de matrimonio e hijos

La pareja acaparó varias portadas cuando, en el cumpleaños número 33 de Alejandra Baigorria, ella pidió como deseo casarse con Said Palao y tener su primer hijos juntos. “¡Se viene el matrimonio y el Saidcito!”, exclamó emocionada mientras el deportista lucía sorprendido. Para esas fechas tenían cerca de ocho meses de relación amorosa.

Ante las críticas, Baigorria recalcó que no estaba presionando a su pareja y que todo formó parte de una broma. “Hay siempre gente en los comentarios ‘ay, que por qué lo presionas’. Saben que ya lo tenemos claro, Said y yo tenemos planes a futuro, lo tenemos clarísimo y nosotros nos bromeamos así porque justamente son bromas. Todo el mundo sabe que quiero ser madre y me quiero casar en algún momento”, dijo en sus redes.

Alejandra Baigorria y Said Palao también iniciaron un emprendimiento juntos.

El competidor de ‘Esto es Guerra’ también consultado sobre si ya planeaba tener hijos con Alejandra, a lo que respondió: “Es muy pronto, sería muy irresponsable de ambas partes ponernos a conversar sobre eso porque recién nos estamos conociendo, recién nos estamos llevando bien. Las cosas se hacen por pasos, uno no puede pensar en mil cosas cuando uno no termina de conocer a la persona”.

Más de un año juntos

En enero de 2022, Alejandra y Said cumplieron un año de relación sentimental. La expareja de Mario Hart demostró con un mensaje que su amor por el chico reality seguía intacto, y que ambos estaban más comprometidos que nunca con seguir formando un futuro juntos.

“Un año junto a ti mi amor. ¡Said, tantos momentos hermosos que podría hacer un video de 1000 horas! Una historia tan linda, tan improvisada y nada planeada. Llegaste a mi vida en el momento preciso aunque yo no lo estaba buscando, capaz me había rendido de buscar el amor, pero así es la vida… dicen que aparece cuando menos te lo esperas”, expresó en Instagram.

“¡Eres mi complemento un hombre extraordinario! ¡Que pone freno a mis locuras! ¡Y que me llena de amor! Te amo y sé que este camino recién inicia con todos esos planes que tenemos juntos. Sé que seremos la familia que siempre soñamos”, agregó.

Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en el set de 'Combate'. Actualmente, el deportista está en 'Esto es Guerra'.

En septiembre de este año, el ‘Combatiente’ fue consultado nuevamente sobre sus planes de iniciar una familia con Alejandra. En esta ocasión, no descartó tener un segundo hijo y hasta confesó que le gustaría tener un varón con ella. “Quisiera tener un hombrecito en algún futuro cuando las cosas estén más sólidas, de todas maneras quisiera. Pero estamos progresando, queremos ver lo de la casita, no creo que sea muy lejano (el bebé)”, dijo en ‘En Boca de Todos’.

Por su parte, Alejandra no ha vuelto a insistir públicamente a Said Palao con el tema de los hijos, pero sí dejó en claro que será mamá con él o sin él. “Ya no es una prioridad en mi vida (casarme), no sé si en algún momento me provoque. Pero de que seré mamá, lo seré con o sin pareja”, recalcó a ‘América Espectáculos’ luego de anunciar que congeló sus óvulos.

La pareja estaría atravesando una crisis tras el ampay difundido por Magaly Medina.

