Valeria Piazza triste por ampay de Said Palao: "Me da mucha pena a ver visto esas imágenes".

Said Palao se encuentra envuelto en un verdadero escándalo luego que el programa ‘Magaly Tv: La firme’ difundiera unas imágenes en el que se puede observar al chico reality abrazando por la cintura a un modelo durante un evento de electrónica que se celebró en el Perú.

Este ampay ha causado la indignación de los fans de Alejandra Baigorria, especialmente porque la empresaria está en el extranjero disfrutando de unos días de relajo por las fiestas de fin de año.

Los comentarios por la difusión de este video no se han hecho esperar en el mundo de farándula, donde la conductora Valeria Piazza habló bastante apenada por lo que ha sucedido, señalando que nunca imaginó que algo así pasaría entre la pareja.

“No sé qué decirles, Ale y Said son mis amigos, y ahora ver estas imágenes de Said, a mi me han sorprendido, no pensé que pasaría algo así”, expresó con cara bastante preocupada.

Asimismo, la presentadora de ‘América Espectáculos’ indicó que cuando Alejandra Baigorria regrese de vacaciones va a tener que escuchar bastantes explicaciones por parte de Said Palao, al mismo estilo de Ale Venturo y Rodrigo Cuba, quien en su momento fue captado bailando de manera cariñosa con una joven.

“Cuando regrese de vacaciones va a escuchar bastantes explicaciones de Said, me da mucha pena a ver visto esas imágenes”, agregó la exmodelo sobre las imágenes, las cuales han causado todo un alboroto.

Sin embargo, Valeria Piazza no fue la única que habló sobre el ampay de Said Palao, Jazmín Pinedo hizo lo propio en su programa, indicando que el chico reality al ser una persona pública se va a ver expuesto siempre.

“Al final ellos van a tener que conversar claramente dado la posición de Said como persona pública porque está expuesto a este tipo de situaciones. No tiene por qué darnos una explicación a nosotros, pero seguramente a Alejandra sí”, indicó.

Para finalizar, la ‘Chinita’ destacó que lo mejor es estar soltera y no enamorarse. “Qué difícil es el amor, ya ves, mejor que estemos solos y abandonados”, señaló entre risas.

Un ampay de Magaly Medina podría poner fin a la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao.

¿Con quién fue ampayado Said Palao?

Said Palao asistió a una fiesta electrónica junto a Fabio Agostini y Jamila Dahabreh. Durante este evento, el popular ‘Samurai’ fue captado mientras abraza por detrás a una joven modelo que se llama Melissa Biurnegalo.

Si bien la muchacha es desconocida en el mundo de la televisión, ella en su cuenta de Instagram tiene casi 12.000 seguidores y todo su contenido alude a sus sesiones de modelaje. Además, ha trabajado para el lente de varios fotógrafos.

