Valeria Piazza, la rara enfermedad que tiene y el gran acto de amor de su hoy esposo Pierre Cateriano

Valeria Piazza se casó este sábado 19 de noviembre con Pierre Cateriano, después 12 años de relación. La pareja no solo ha alimentado su amor durante más de una década, sino también han enfrentado terribles momentos juntos. El más grande es cuando la exMiss Perú estuvo a punto de morir a causa de una rara enfermedad y que la acompañará toda la vida.

La conductora de ‘América Espectáculos’ enfrentó en el 2017 una de sus más grandes pruebas. Según cuenta Valeria Piazza, un día se sintió mal, estaba consciente de que algo extraño le pasaba, es por ello que decidió cancelar sus reuniones. En la madrugada de ese día, fue trasladada de emergencia a la clínica, cuando la encontraron desmayada en su cuarto.

“Desaparecí de todo casi seis meses. En Perú, como no tenía un diagnóstico, tuve 9 médicos y hasta me diagnosticaron infección al cerebro, dijeron que la infección se había generalizado por todo el cuerpo, incluso le dijeron a mi mamá que me tenían que cortar el pie, porque al no tener mucha circulación en la sangre, los pies se me pusieron negros. Mi mamá paraba llorando”, contó en una entrevista para Jesús Alzamora.

Incluso, llegó a creer que estaba a punto de morir, pues los doctores que la veían no le daban mucha esperanza a su madre. “Pensaba que me quedaba seis o siete días. Cuando aparecieron nueve doctores en mi cuarto, todos preocupados, yo escuchaba las conversaciones y decía ‘no, Dios, tengo que despedirme’, quería salir y ver a la gente que quería”, relató.

El acto de amor de Pierre Cateriano, su esposo

En una entrevista para para ‘América Espectáculos’, Valeria Piazza habló del acto de amor que hizo su hoy esposo cuando eran novios. “En el momento en el que estuve mal, enferma, él estaba haciendo un voluntariado en África y en algún momento pensé que era momento de partir, dije, tal vez solo llego hasta aquí, y si esa es la situación me tengo que despedir de Pierre, no puede pasar nada sin que me despida”, señaló.

La modelo indicó que le pidió a su madre que se contacte con su entonces novio para que puedan darse el último adiós. “Él agarró el primer vuelo desde África, viajó, y estuvo conmigo internado en la clínica los tres meses”, detalló Valeria, quien también tomó en cuenta este episodio en sus votos matrimoniales.

La joven cuenta que por esta enfermedad veía borroso, y Pierre Cateriano “me leía cuentos, libros”.

¿Cuál es la enfermedad que tiene Valeria Piazza?

Valeria Piazza supo en 2018 qué es lo que tanto le aquejaba. Un médico le diagnosticó la rara enfermedad llamada síndrome de Behcet. Este mal no tiene cura y causa inflamación en los vasos sanguíneos. La exreina de belleza lleva un tratamiento de por vida, que consiste en ponerse dos ampollas cada dos semana.

“Gracias a Dios seguí un tratamiento en Barcelona y mejoré dos años después... He aprendido a valorar mucho la vida y las oportunidades que aparecen”, señaló al diario El Popular.

Para salvarse, Valeria recurrió al tratamiento biológico. “La enfermedad no se cura. En Barcelona, comencé con el tratamiento biológico, que cada dos semanas me pongo unas inyecciones en la barriga y me va muy bien. De hecho, hay días que sí me levanto con dolores, me siento mal, todavía tengo los síntomas. Por ejemplo, hace tres días no podía dormir porque no me circula bien la sangre en los talones”, señaló.

¿Cómo conoció Valeria Piazza a Pierre Cateriano?

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se conocieron en la universidad. Ambos eras estudiantes, ella tenía 20 años y él la ayudaba con las tareas. Eran grandes amigos cuando nació el amor.

“Él siempre me impulsó. Estudiábamos juntos en la universidad, yo hacía fotos y eventos todo el día, él siempre me motivaba”, contó la hoy señora Valeria Piazza.

