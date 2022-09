Macarena Vélez aclara que solo ve a Said Palao por temas legales: “Cada quien está en lo suyo”

Macarena Vélez comenta que vio a Salid Palao por un tema legal en 'América Hoy'. América Televisión.

Macarena Vélez apareció después de varios meses en televisión nacional, como invitada en el magazine ‘América Hoy’, la mañana del viernes 9 de septiembre. Debido a las recientes declaraciones de la bella modelo con respecto a su expareja, Said Palao en el canal de Youtube de Shirley Arica, los conductores del programa le consultaron por qué seguía hablando de él, si ya han terminado hace mucho tiempo.

La rubia comentó en un inicio como parte de la dinámica del programa que le parece tóxico seguir hablando de las ex relaciones; sin embargo, en su caso contó que ella mantiene contacto con el capitán de ‘Los Combatientes’ porque tienen temas legales que solucionar, por un emprendimiento que tuvieron juntos.

“Nos hemos encontrado porque teníamos algunos temas pendientes, compartíamos un negocio que teníamos juntos y ya pasó bastante tiempo, pero a veces los papeleos se demoran un montón, pero cada quien está en lo suyo”, puntualizó.

Además, Macarena Vélez recalcó que ya ha pasado bastante tiempo de que terminó con ‘El Samurai’ y cada uno ya rehizo su vida con una nueva pareja. “Con Said ya pasó bastante tiempo, la verdad que él está en otra relación y yo también me encuentro en otra relación, entonces cada uno está en lo suyo”, dijo.

Macarena Vélez habla de Said Palao en programa 'América Hoy'.

¿Qué dijo Macarena Vélez en el programa de Shirley Arica?

En el canal de YouTube de Shirley Arica llamado ‘Entragos con Shirley Arica’, Macarena Vélez llegó como invitada y una de las consultas que le hizo la modelo fue “¿Te sientes traicionada o decepcionada por Alejandra Baigorria?”.

De inmediato, la pregunta sacó chispas, pero la exchica reality prefirió mantenerse serena y sorprendió con una respuesta bastante seria. Prefirió no hablar directamente del tema, pero dejó entrever que Alejandra Baigorria, se habría equivocado.

“Esta pregunta de hace años. Ya pasó hace tiempo un montón. Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, en su momento las personas se dieron cuenta de muchas cosas. Yo la conocí en el 2013, he compartido bastante con ella, muchísimo”, confesó al inicio.

Macarena Vélez responde si se sintió traicionada por Alejandra Baigorria quien está con su ex Said Palao | YouTube

Como se sabe, Alejandra Baigorria inició una relación con Said Palao, meses después de que él terminara con ‘La chica increíble’ en el 2019.

En la entrevista, Macarena reveló que no eran amigas de las que pasaban tiempo en casa una de de la otra, pero que hubo una gran química cuando ambas estaban juntas trabajando en un canal de televisión.

“Más que todo compartíamos mucho en el canal, en camerinos. La verdad no prefiero hablar de terceras personas, menos hoy que ya pasó bastante tiempo. No me gusta decir si algo está mal o está bien, nadie es dueño de eso”, expresó.

Finalmente, le deseó lo mejor a la pareja en la etapa en la que se encuentran pero, nuevamente hizo hincapié en que cada quien sabe lo que hizo en su momento. “Las personas en su momento se habrán dado cuenta de las cosas, yo me mantengo al margen de eso. En su momento, cada quien sabe las cosas que pasaron. Yo me quedo con eso y me lo llevo conmigo”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO