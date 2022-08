Said Palao niega pelea con Alejandra Baigorria y se va de fiesta: “Yo también puedo salir con mis amigos”

Said Palao niega pelea con Alejandra Baigorria y se va de fiesta. | Willax Tv.

El repentino viaje de Alejandra Baigorria a Miami, en el que le contaba a sus seguidores que necesitaba pasar tiempo a solas, sorprendió a más de uno. Desde ese momento muchos empezaron a especular que su relación con Said Palao había llegado a su fin.

Debido a que los seguidores de la pareja tenían curiosidad sobre lo sucedido, el programa ‘Amor y Fuego’ buscó al chico reality para saber su actual situación sentimental, encontrándolo ingresando a una discoteca al lado de su hermano Austin y Flavia Laos.

Al ser consultado por su actual relación con Alejandra Baigorria y el viaje que la empresaria realizó, el integrante de ‘Esto es Guerra’ respondió: “Llevo una relación sana donde el día que ella pueda salir de viaje, yo también puedo salir con mis amigos a divertirme”.

De otro lado, Said Palao negó rotundamente que antes que la modelo se vaya a Miami hayan tenido una pelea, además que no tiene nada de malo que él salga con sus amigos a divertirse, pues llevan una relación totalmente sana.

“¿Se han peleado? Pregúntele ustedes que es algo que ustedes están inventando, no entiendo. Yo estoy súper bien con Ale. El hecho que cada uno salga por su lado, no quiere decir que uno no esté. Estamos en pleno siglo 21, es una relación sana ”, señaló.

Asimismo, el modelo dejó en claro que su relación se encuentra atravesando un buen momento. “Todo bien, todo viento en popa, así que hagan una nota bonita. Una relación sana donde cada uno puede salir a divertirse, tiene su espacio, eso es lo bueno que deben de poner”, añadió.

Said Palao también sostuvo que si actualmente estuviera peleado o distanciado de la rubia, ella no le hubiera prestado su carro. “Todos tenemos problemas, no siempre tiene que ser de pareja. (¿No es un tema que va contigo?) No, sino no estaría con su carro, no estaría súper bien con ella”, sentenció.

Said Palao fue eliminado de Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

Conductores de ‘Amor y Fuego’ no le creen

Tras escuchar las declaraciones de Said Palao, Rodrigo González señaló que le pareció bastante rara la actitud del modelo cuando respondió sobre su supuesto distanciamiento de Alejandra Baigorria, pues nunca antes se había mostrado de esa forma.

“ Llama la atención, Said sale totalmente a la defensiva, porque le preguntamos algo y nos dice: “¿Qué cosa? Hagan una nota bonita pues”. Primero que nada tú no nos vas a decir cómo hacemos nuestra nota, si te gusta o no lo que decimos ya tienes dos problemas”, indicó.

“Nadie ha dicho que han terminado, pero de que pasó algo, pasó. Entonces ella está viaje, tú estás aquí sin ella, sales con su auto, con tu hermano y tu cuñada, bueno ok, pero no me vas a decir que no deja de ser raro que ustedes hayan acostumbrado a sus seguidores que están haciendo cosas que les llama la atención”, dijo.

