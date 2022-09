Said Palao sorprendió al hablar sobre la posibilidad de tener un hijo con Alejandra Baigorria. (América TV)

Luego de haber aclarado los rumores de una separación, Alejandra Baigorria y Said Palao se presentaron en ‘En Boca de Todos’ para participar en una secuencia de preguntas y respuesta sobre su relación sentimental. En medio de las interrogantes, el chico reality sorprendió al hablar sobre la posibilidad de concebir a un hijo con la empresaria.

Todo comenzó cuando la conductora Tula Rodríguez quiso saber acerca de los planes de ser padres de la feliz pareja. Como se sabe, en varias ocasiones la chica reality ha expresado sus deseos de ser madre, pero el modelo ha preferido guardar silencio al respecto. Sin embargo, este 22 de setiembre dejó en claro que quiere un hombrecito, pues le gustaría darle un hermano a su hija.

“Obviamente, ya tengo un hijita, quisiera tener un hombrecito en algún futuro cuando las cosas estén más sólidas, de todas maneras quisiera. Pero estamos progresando, queremos ver lo de la casita, no creo que sea muy lejano (el bebé). Ojo que yo quisiera que sea sorpresa, pero si es un Saidcito, mejor”, dijo el deportista.

Asimismo, Said Palao señaló que por el momento no ha conversado seriamente con Alejandra Baigorria sobre el matrimonio, a pesar de ya tener más de dos años de romance, pero dejó entrever que no descarta empezar a convivir con ella.

“No lo hemos conversado a fondo, estamos paso por paso, pero en algún momento se dará la conversación. Mis planes de chiquito siempre han sido tener mi familia, mi casita, casarme, estar con la chica que quiero. Es parte de nuestros sueños, primero hay bastantes cosas que pasar entre nosotros, realizarnos para que pasen”, indicó.

Por su parte la popular ‘Gringa de gamarra’ agregó: “En realidad, en el camino se presentan varias cosas, como mis viajes, y ya cambian un poco la situación, pero mientras no cambie la meta, el porqué, eso es lo más importante. Al final se va a dar , en un año o dos, pero se va a dar”.

¿Por qué empezaron los rumores de su separación?

La noche del viernes 26 de agosto, la participante de ‘Esto es Guerra’ compartió un video de su espera en el aeropuerto. Con ello escribió un extenso y profundo mensaje en el que expresaba que se encontraba tomando un vuelo necesario para estar feliz consigo misma.

Recalcó que estaba pasando por momentos complicados y que necesitaba desconectar. Incluso, confesó sentirse no muy feliz por recibir su próximo cumpleaños, por lo que prefería recargar energías sola. Esto sorprendió a todos y dejó entrever que habría terminado su relación con Said Palao, versión que luego fue desmentida.

Fue Alejandra Baigorria quien comenzó explicando que ninguna de sus decisiones tiene que ver con su relación que, por el contrario, está yendo muy bien. “Es bastante cansado tener que estar aclarando este tipo de cosas pero, lamentablemente se hizo una ola de especulaciones así que bueno, ahí está”.

“¿Se han peleado? Pregúntele ustedes que es algo que ustedes están inventando, no entiendo. Yo estoy súper bien con Ale. El hecho que cada uno salga por su lado, no quiere decir que uno no esté. Estamos en pleno siglo 21, es una relación sana”, acotó Said Palao.

