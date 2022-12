Magaly Medina reveló por qué no deja su cartera en el suelo por nada del mundo

Maga Medina habla se sus supersticiones. Instagram

Magaly Medina grabó un video para sus seguidores donde asegura que no es supersticiosa. Sin embargo, tiene una costumbre muy arraigada que no puede dejar. Es a causa de algo que le dijeron hace mucho tiempo y siempre lo tiene presente.

Esta confesión vino después que muchos le preguntaran por qué no deja que su cartera pise el suelo. Como se recuerda, Magaly Medina hizo esta revelación cuando estaba contando por qué no que quita la pita roja que tiene en la muñeca.

“No creo las supersticiones. Lo único que sí tengo es como una manía, nunca dejo mi cartera en el piso, jamás. Porque alguien me dijo alguna vez, y me lo tomé muy en serio, de que si la pones en el piso se te va la plata, y yo soy maniática. Me puedo ir a un restaurante, a veces hay lugares donde uno puede cargar la cartera, y si no hay dónde ponerla, pues entonces me pongo la cartera aquí (señalando sus piernas). La tengo conmigo, así no importa así tenga que alcanzar la cuchara y comer la comida toda incómoda, pero mi cartera está conmigo y no en el piso”, contó Magaly Medina.

La periodista contó, incluso, que cuando va al baño, tampoco la pone en el piso. Y si en dicho está con alguien, se la encarga a esa persona para que ella la sostenga.

“Me voy al baño con mi cartera, y si no hay dónde colgar la cartera, pues me las ingenio (risas), pero mi cartera no va al suelo. Mi cartera no va al suelo, y si tengo que agarrarla con la boca mientras estoy al baño de un restaurante, lo haré”, dijo entre carcajadas.

La reacción de sus seguidores de Instagram no se hizo esperar, muchos indicaron que no sabían sobre esta creencia y que a partir de ahora la aplicarían, mientras que otros coincidieron que también harían lo mismo, si tuvieran un accesorio tan costoso como el de ella.

¿Por qué Magaly Medina no se quita su pita roja de la muñeca?

En un anterior video, Magaly Medina explicó que no se quita este detalle de la muñeca por el gran cariño que le tiene a la persona que se lo obsequio. Para la periodista, lo que representa para ella la protege más que el accesorio en sí.

“Nunca he llevado estas cosas hasta que una buena amiga mía, a la que conocí en Estados Unidos y acababa de tener una operación abierto, me la regaló. Ella se enamoró, vino a Perú, estuvo muy mal con Covid-19 y sobrevivió de milagro. Cuando yo la conocí se dedicaba ala joyería final, la primera vez que almorzamos tras recuperarse del Covid-19, por la que estuvo en cuidados intensivos durante muchísimos meses y luego tuvo una terapia de recuperación fue larguísima, nos juntamos para almorzar y me dijo que había estado mirando las cosas que la gente me decía en los diarios o las redes sociales y que sentía que había mucha gente que envidiaba la felicidad y el éxito que tenía en la vida”, relató Magaly Medina a través de su cuenta de Instagram.

“Entonces me dijo: ‘yo quiero quiero regalarte algo’. No me dejó que yo dijera si ni no, me lo puso. Me lo puso con tanto cariño, con tanta protección. Además, durante el Covid-19 sufrió un mal de amores terrible, la persona por la que vino a Perú terminó la relación. Ella acababa de pasar por tantas cosas en la vida y era una sobreviviente”, acotó la periodista sobre su amiga, quien se había convertido en un gran modelo a seguir por su fortaleza.

“Me dio (la pulsera) con tanto cariño y sentí que la energía con la que me la daba era más poderosa que este ojo turco y esta pitita. Desde que me lo puso no me lo he quitado porque siento que algo que das con tanto amor, buenas vibras y energía es lo que me va a proteger”, concluyó la conductora de Magaly TV La Firme en aquella ocasión.

