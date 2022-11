Magaly Medina revela por qué siempre usa una pitita roja en la muñeca, pese a que a veces vista de gala

Muchos han notado que Magaly Medina no deja de usar su pulsera roja, un accesorio hecho con una pitita, la cual es muy sencilla pero de mucho significado para la conductora de TV. ¿Cuál es la razón?

Magaly Medina usó su red social para dar una extensa explicación al respecto. Lo que dice la periodista es que es muy especial para ella porque se lo obsequió una amiga muy querida, una persona que pasó por muchas adversidades, y que aún así, se preocupó en ella. Según cuenta la conductora de TV, esta pitita es una especie de amuleto que la aleja de las malas energías. Aunque ella no cree en este tipo de supersticiones, siempre usa este accesorio por lo que significa para ella.

“Nunca he llevado estas cosas hasta que una buena amiga mía, a la que conocí en Estados Unidos y acababa de tener una operación abierto, me la regaló. Ella se enamoró, vino a Perú, estuvo muy mal con Covid-19 y sobrevivió de milagro. Cuando yo la conocí se dedicaba ala joyería final, la primera vez que almorzamos tras recuperarse del Covid-19, por la que estuvo en cuidados intensivos durante muchísimos meses y luego tuvo una terapia de recuperación fue larguísima, nos juntamos para almorzar y me dijo que había estado mirando las cosas que la gente me decía en los diarios o las redes sociales y que sentía que había mucha gente que envidiaba la felicidad y el éxito que tenía en la vida”, relató Magaly Medina a través de su cuenta de Instagram.

Magaly Medina cuenta por qué siempre usa una pitita roja en la muñeca. Instagram

“Entonces me dijo: ‘yo quiero quiero regalarte algo’. No me dejó que yo dijera si ni no, me lo puso. Me lo puso con tanto cariño, con tanta protección. Además, durante el Covid-19 sufrió un mal de amores terrible, la persona por la que vino a Perú terminó la relación. Ella acababa de pasar por tantas cosas en la vida y era una sobreviviente”, acotó la periodista sobre su amiga, quien se había convertido en un gran modelo a seguir por su fortaleza.

“Me dio (la pulsera) con tanto cariño y sentí que la energía con la que me la daba era más poderosa que este ojo turco y esta pitita. Desde que me lo puso no me lo he quitado porque siento que algo que das con tanto amor, buenas vibras y energía es lo que me va a proteger”, concluyó la conductora de Magaly TV La Firme.

La presentadora indicó que pese a que use trajes de gala o la ropa más fina, nunca deja de lucir su pitita roja, por ese cariño y respeto que le tiene a su amiga.

Después de relatar esta historia, Magaly Medina recibió numerosos comentarios donde le agradecían por haberla contado. Asimismo, los usuarios se permitieron revelarle por qué usan ciertos accesorios en su vestimenta.

“Yo llevo 3 pititas, 2 rojas y una rosa, son de personas muy valiosas que tengo en mi vida, y que me quieren para bien”, escribió una seguidora. “Qué bonita historia, todo aquello que se de con amor verdadero es más valioso que el objeto en sí. Me encanta la naturalidad y la transparencia con la que relatas tus experiencias Maga. Bendiciones siempre para ti.”, acotó otra.

“Hola Magaly. Que linda historia, yo llevo siempre una pulserita roja con San Benito, no sabia quién era, un día quería comprar una pulserita y cada que preguntaba por alguna siempre era San Benito, así que me compre, dicen que te protege de la maldad, bueno siempre primero Dios, pero una ayudita más no está de más, ¿no? Jejejeje”, es otro de los tantos comentarios que se pueden leer en la red social de la presentadora de ATV.

