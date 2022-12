Las palabras de Magaly Medina que enfurecieron a Lucho Cáceres y por las cuales decidió demandarla. (ATV)

El reciente fallo del Poder Judicial a favor de Lucho Cáceres en contra de Magaly Medina dejó a más de uno sorprendido. El actor dio a conocer públicamente que ganó el juicio por los delitos de difamación y calumnia que le interpuso a la conductora hace dos años, por lo que la periodista fue sentenciada a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y deberá pagarle 70 mil soles de reparación civil.

Pero, ¿qué dijo la presentadora que enfureció al artista nacional? Todo comenzó en el 2020, cuando la popular ‘Urraca’ explotó al ver una publicación del intérprete refiriéndose a su estadía en la cárcel. Y es que, Lucho Cáceres indicó que el tiempo que la figura de ATV pasó en la cárcel no le habían servido para reeducarse, sino todo lo contrario.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, se lee en las primeras líneas de su publicación.

Te puede interesar: Lucho Cáceres y el mensaje que le dedicó a Magaly Medina tras ganarle juicio por llamarlo “escoria y basura”

Te puede interesar: Magaly Medina y sus publicaciones en redes sociales tras perder juicio contra Lucho Cáceres

Magaly Medina no pasó desapercibida su post y no dudó en estallar contra Lucho Cáceres. La pelirroja empezó resaltando el cariño que recibió por parte de sus fieles seguidores y amigos, mientras permanecía en prisión. Asimismo, indicó que no entendía el porqué el actor la había mencionado, pues ella no lo había criticado ni atacado en ese momento.

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, dijo Medina.

Además, la conductora reveló que le consultó a su abogada lo que debería hacer ante las palabras de Cáceres y esta le señaló que podía demandarlo. Sin embargo, ella se negó. “Le dije que no porque, de verdad, yo no pierdo mi tiempo en escoria. Jamás pierdo mi tiempo en basura. Yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres (...)Pero, dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, agregó.

Magaly Medina y Lucho Cáceres.

¿Qué dijo el abogado de Lucho Cáceres?

El abogado Humbero Abanto se refirió al caso de su cliente Lucho Cáceres, resaltando que Magaly Medina puede apelar, pero confía en la decisión del Poder Judicial. “La señora Magaly tildó de escoria y basura a mi representado en junio del 2020. Como es comprensible, es un daño a su honor, él entabló un juicio que ganó finalmente. La señora puede apelar, pero confío que la justicia se ratifique”, dijo el letrado a El Popular.

Respecto a la situación de la conductora de TV, el abogado reafirmó que la periodista podría volver a la cárcel si vuelven a demandarla. “La señora no puede incurrir en esa falta, porque de ocurrir otro juicio por un término similar, la medida se hará efectiva (dos años de cárcel)”, acotó.

SEGUIR LEYENDO