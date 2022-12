Magaly Medina responde a Lucho Cáceres y le recuerda agresiones con sus reporteros. (ATV)

Magaly Medina decidió responderle a Lucho Cáceres este lunes 5 de diciembre, luego de que el actor dio a conocer que le ganó el juicio a la conductora por difamación y calumnia que le entabló en el 2020 por haberlo llamado “escoria y basura”. Según detalló, el Poder Judicial la sentenció a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y a pagar 70 mil soles de reparación civil.

La presentadora comenzó su programa resaltando que ella no está condenada y aseguró que ella sí puede hablar del artista nacional las veces que desea. “¿Por qué no puedo hablar de Lucho Cáceres? ¿Quién me lo ha prohibido? Soy una periodista que tiene libertad de opinión. Este es un canal donde se me permite hablar y no tengo por qué callarme. Mis opiniones son mis opiniones”.

Asimismo, Magaly Medina recordó los inicios de sus conflictos con Lucho Cáceres. “Este lío con Lucho Cáceres viene desde hace muchos años. Yo como dueña de un programa y revista fui objeto de sus amenazas, de sus insultos a mis reporteros y si en algún momento le he respondido es porque él se lo merece”.

“A ti no te puede gustar la prensa o la persona que dirige ese programa, pero tú no vas a ir a agredir e insultar a sus trabajadores, ahora que se metió conmigo y que me demandó, no me han dejado defenderme”, agregó la figura de ATV.

En otro momento, Magaly Medina difundió fotografías de la agresión física que recibió uno de sus periodistas cuando se encontraba cubriendo una nota para su fenecida revista. En las imágenes se puede ver como el intérprete llega hasta los golpes para evitar que lo sigan grabando. Además, compartió otros vídeos de los momentos en que el actor tuvo fuertes discusiones con otros reporteros, sus escándalos con las autoridades y la vez que insultó a un chofer de transporte público.

“Varias veces rompió cámaras, le tiro por el suelo las cámaras fotográficas a la gente que trabajaba conmigo, solo por el único hecho que trabajaban en Magaly (...) Él no tenía ningún derecho a pegarle y patear a personas que están haciendo su labor. Tú no puedes irte contra el trabajador, por más que odies a su jefa. Esto es algo que nunca respetó este patán y lo voy a decir 50 mil veces. Es un patán y nos tiene acostumbrado a sus patanerías desde el año 2005″, expresó.

Lucho Cáceres le ganó juicio a Magaly Medina.

Abogado de Magaly Medina se pronuncia

El abogado Iván Paredes estuvo presente en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para dar más detalles del caso legal contra el actor. Según el letrado, no es posible que la periodista sea sentenciada por injuria y difamación, pues corresponde a un mismo delito y jurídicamente es irregular. Sin embargo, la jueza encargada del caso no habría tomado en cuenta las pruebas que presentó y emitió su veredicto.

“Nosotros presentamos vídeos y recortes periodísticos en un mismo escrito, pero la jueza aceptó solo los recortes. Los vídeos eran la mayor prueba que teníamos porque se veía a Lucho Cáceres golpear al reportero y más hechos. Enviamos el link del vídeo e igual no nos aceptó. Es irregular. Ella ya quería condenarte. La jueza responde con efecto suspensivo a nuestras apelaciones y eso significa que tenía que suspender la sentencia, pero igual la lleva a cabo”, dijo Paredes.

“Vamos a denunciar a la jueza por inconducta funcional ante la Ocma (Oficina de Control de la Magistratura) por no tener bien fundamentado la sentencia. La sentencia está re contra mal fundamentada. No entiendo en qué parte la jueza dice que has cometido injuria y difamación”, agregó.

Abogado de Magaly Medina habla del caso de Lucho Cáceres. (ATV)

