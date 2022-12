Magaly Medina hace aclaración después de perder demanda contra Lucho Cáceres

Magaly Medina se pronuncia tras perder demanda contra Lucho Cáceres. Instagram

Después que Lucho Cáceres ganara el juicio que entabló a Magaly Medina por haberlo llamado “escoria y basura”, los seguidores de la conductora se pronunciaron en las redes sociales y le expresaron su apoyo. Incluso, uno de sus clubs de fans le creó un video en TikTok, haciendo una recopilación de todas las muestras de cariño que le dedicaron.

Ante ello, Magaly Medina no tardó en reaccionar. Como se recuerda, Lucho Cáceres interpuso un juicio contra la periodista en el 2020 por el delito de difamación y calumnia. Después de dos años, la justicia falló a favor del actor peruano, sentenciándola a dos años de pena privativa de la libertad suspendida. Además, tendrá que pagarle 70 mil soles de reparación civil.

Esta noticia se supo cuando la presentadora se encontraba en Cajamarca, de donde no dudó en hacer videos para su cuenta de Instagram, todos haciendo caso omiso a la situación legal que estaba viviendo. Sin embargo, este lunes 5 de diciembre decidió repostear el video de sus fans en señal de agradecimiento. Asimismo, colocó un mensaje.

“Siempre camino sin mirar a los costados. No permito que nada distraiga mi atención de lo que realmente vale la pena. Gracias”, escribió la conductora de TV.

Magaly Medina perdió juicio que le entabló Lucho Cáceres.

¿Qué dijo Lucho Cáceres tras ganarle demanda a Magaly Medina?

Lucho Cáceres publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, donde no solo informó que había ganado la demanda, sino que también dirigió un mensaje a Magaly Medina.

“El honor es un bien jurídico fundamental amparado en la constitución. Nadie puede mancillarlo, menos en un medio de comunicación. La libertad de expresión no es irrestricta, tiene parámetros y si estos no se respetan se incurre en el delito de difamación e injuria agravada”, indicó en su red social.

“Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70 mil soles de reparación civil fue la condena esta vez, una de tantas que ya tiene anteriormente. Dependerá de nosotros el no quedarnos de brazos cruzados ante el abuso y vejamen que realizan ciertos programas, normalizando de esta manera delitos que deben ser penados, más aún si la persona que los comete es reincidente en más de una ocasión”, acotó.

Asimismo, señaló que esta pena sería efectiva si alguna figura de la televisión más demanda a Magaly Medina por este mismo delito.

“No seamos cómplices de la impunidad, accionemos y ejerzamos nuestro derecho al honor, a la honra, a la intimidad, a la privacidad, derechos que vienen siendo violentados impunemente hace más de una década por programas que tergiversan, confunden, invaden y esparcen morbo en la tele audiencia. Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70 mil soles de reparación civil, la pena podría variar a prisión efectiva si alguien más demandase por la misma materia. Dependerá de nosotros el ponerle coto”, remarcó.

Es aquí donde decide dedicar un mensaje a Magaly Medina, resaltando que si no cumple las normas, puede regresar a la cárcel.

“Así que a cumplir las normas de conducta señaladas por el Poder Judicial o a prisión nuevamente”, dijo Lucho Cáceres.

Lucho Cáceres celebra falló del Poder Judicial. Facebook

¿Por qué Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina?

Lucho Cáceres no toleró que Magaly Medina lo llamara “escoria y basura” en su programa de ATV. Esto después que el actor indicara en su cuenta de Facebook que la periodista no se ha reeducado tras salir de prisión.

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, indicó la periodista en el 2020.

Asimismo, señaló que había recibido los consejos de una abogada, quien le aseguró que podía demandarlo por estas palabras. Sin embargo, ella prefirió no hacerlo, pues “yo no pierdo mi tiempo en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero, dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, señaló enojada.

