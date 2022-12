Magaly Medina desmiente haberse quebrado por perder juicio ante Lucho Cáceres

Captura: Magaly Tv La Firme.

En la última edición del programa ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora salió a desmentir las portadas de diferentes medios de espectáculos que aseguraron horas antes que ella se había mostrado bastante afectada al punto de querer llorar por el juicio que lleva con el actor Lucho Cáceres.

Según contó Magaly Medina, le ha tomado por sorpresa lo publicado con algunas plataformas periodísticas, por lo que les pidió un poco más de seriedad al momento de redactar sus notas y no solo dejarse llevar por lo que dice en un medio.

“He leído los titulares de los diarios donde dicen que ayer ya parecía Ethel Pozo, derramando lágrimas aquí en el programa. Uno escribe algo así y todos los demás lo ponen sin corroborar siquiera”, indicó la popular ‘Urraca’.

Te puede interesar: Magaly Medina reveló que demandará por 6 millones de soles a Richard Swing

La periodista también aclaró que tiene la voz un poco afectada debido a una gripe que tuvo hace una semana, por lo que les pidió a sus colegas hacer un verdadero periodismo de espectáculo y no un ‘chisme barato de barrio, de vecinas’. “Uno lo escribió y todos los repitieron como monitos”, mencionó.

“De hecho que en algún momento me voy a quebrar ante algo que produzca ese llanto; pero por Lucho Cáceres no se pasen pues cuenten otra telenovela barata”, afirmó Magaly Medina.

Recordemos que la mañana del martes 6 de diciembre diferentes medios de comunicación señalaron que Magaly Medina se había ‘quebrado’ al hablar del juicio que le entabló Lucho Cáceres, durante el inicio de Magaly Tv, La Firme del lunes 5 de diciembre.

¿Por qué Lucho Cáceres demandó a Magaly Medina?

Lucho Cáceres celebra falló del Poder Judicial. Facebook

La pelea que terminó en juicio entre ambas figuras públicas se dio a raíz de un comentario de Magaly Medina sobre el actor peruano. La conductora lo llamó ‘escoria’ y ‘basura’ luego que él iniciara una provocación en redes sociales llamándola “exconvicta” y acompañar el post con una foto de cuando ella fue detenida.

En la publicación de Lucho Cáceres, el actor indica que la estadía de Medina en la cárcel no le había servido para ser mejor persona, al contrario, fue peor y eso lo demuestra todas las noches en ‘Magaly TV: La Firme’.

No te lo pierdas: Lucho Cáceres explota contra chofer de bus por generar tráfico y vídeo insultándolo se hace viral

Ante estas declaraciones, Medina no dudó en responderle. “A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, comentó.

Por su parte, la periodista comentó que había recibido los consejos de una abogada, quien le aseguró que podía demandarlo por estas palabras. Sin embargo, ella prefirió no hacerlo, pues dijo: “yo no pierdo mi tiempo en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

“La señora Magaly tildó de ‘escoria’ y ‘basura’ a mi representado en junio del 2020. Como es comprensible, es un daño a su honor. Él entabló un juicio que ganó finalmente. La señora puede apelar, pero confío que la justicia se ratifique”, comentó el abogado de Lucho Cáceres para El Popular.

SIGUE LEYENDO