Tula Rodríguez confirmó su ingreso a Radiomar: “Voy a aportar con mi granito de arena”

Tula Rodríguez firmó contrato con Radiomar.

Tula Rodríguez regresa a la conducción después que su programa ‘En Boca de Todos’ saliera del aire. La actriz y animadora de televisión se mostró feliz al anunciar su ingreso a la radio salsera ‘Radiomar: Salsa de hoy, salsa de siempre’. La popular presentadora firmó contrato y oficializó su ingreso a la radio.

“Se vienen muchas sorpresas. Es el inicio de grandes proyectos para Radiomar y para mí”, señaló Tula Rodríguez, quien todo este tiempo se ha dedicado al manejo de sus redes sociales.

Como se sabe, es una etapa muy diferente para Tula Rodríguez. Es por ello que indicó que hará todo lo posible para ganarse el cariño del público. La artista fue recibida nada menos que por el locutor Anthony Chávez, quien celebró la contratación.

Te puede interesar: Tula Rodríguez comparte foto con Jorge Benavides y aviva rumores de su paso a ATV

“Muy agradecida por el recibimiento, muestras de cariño. A mí siempre me engríen y me queda retribuir este gesto con muchísimo trabajo y poniendo todo el punche para llenar las expectativas de los que toman en cuenta mi labor ya a lo largo de mi carrera. Me han visto crecer, caerme en muchas etapas y eso es bonito. Me siento bendecida, es un 2022 con muchas cosas positivas y hay que recibir el año que viene como se debe siempre agradeciendo al de arriba por todo”, remarcó la conductora de TV

Aunque aún no dan mayores detalles sobre este proyecto, la actriz indicó que se vienen grandes sorpresas en la casa radial. Asimismo, señaló agradeció a la empresa por confiar en su trabajo.

“Se viene una bomba para todos los fans de Radiomar. Venimos con muchas novedades y como dije voy a aportar con mi granito de arena para entretener a los oyentes. Se siente un ambiente súper rico en Radiomar y muchas gracias de verdad por confiar en mi trabajo. Comenzamos a chambear y solo les puedo decir que me siento súper feliz”, dijo.

Te puede interesar: Tula Rodríguez se pone nostálgica al recordar a Javier Carmona en el cumpleaños de su hija

La casa radial anunció más sorpresas. Además, señaló que muy pronto anunciará todo los proyectos que tiene en mente con Tula Rodríguez y más figuras del medio.

¿A qué se dedica Tula Rodríguez tras el fin de ‘En Boca de Todos’?

Tula Rodríguez se ha mantenido muy activa en sus redes sociales tras culminar el programa ‘En Boca de Todos’, el pasado 28 de octubre. A través de su cuenta de Instagram, la actriz comparte su día a día, además de promocionar una serie de marcas que la siguen respaldando.

En una de sus publicaciones, Tula señaló que ahora puede dedicarle más tiempo a su hija y a su padre, además de dedicarle a las labores domésticas. También puede concentrarse más en sus proyectos personales.

“Ya levantada para poder atender a la princesa de casa, Valentina, para enviarla al colegio (...) La única en esta casa que está feliz que yo no trabaje es esta niña. Ella está feliz que me quede ¿quién va a venir y va a encontrar a mamá?”, dijo Tula Rodríguez con una gran sonrisa.

Te puede interesar: Tula Rodríguez comparte emotivo mensaje tras el fin de ‘En Boca de Todos’: “Me hice una mujer más fuerte”

Por otro lado, contó que estaba feliz de ya no tener que maquillarse ni peinarse todos los días y de poder recibir a su primogénita por las tardes cuando llega del colegio. Recordemos que las instalaciones de ‘En Boca de Todos’ estaba en Pachacamac.

En Boca de Todos le dice adiós a la TV peruana.

SEGUIR LEYENDO