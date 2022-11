Tula Rodríguez y Ethel Pozo se cruzaron en la boda de Valeria Piazza, pero ni se miraron

Tula Rodríguez y Ethel Pozo se cruzaron en el matrimonio d Valeria Piazza.

Valeria Piazza se casó este sábado 19 de noviembre con Pierre Cateriano, y no dudó en invitar a diversas figuras de la farándula, entre ellas Ethel Pozo y Tula Rodríguez. La conductora de ‘América Hoy’ y la expresentadora de ‘En Boca de Todos’ tendrían unas rencillas que aún no han solucionado.

Como se sabe, hay toda una historia entre Tula Rodríguez y Gisela Valcárcel, madre de Ethel Pozo. La popular ´peludita’ se terminó casando con el exesposo de la rubia. Mientras la conductora de ‘El Gran Show’ señalaba que el romance ocurrió cuando Javier Carmona aún tenía una relación con ella, la actriz aseguró en muchas ocasiones que no fue así.

En el 2019, Ethel Pozo fue consultada al respecto. Bastante tajante, la conductora señaló que prefería no referirse a ella por respeto a su hija.

“Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”, indicó en su momento.

Al parecer, las heridas no han curado y Ethel Pozo continúa guardando distancia. Aunque la figura se deja ver con los conductores de ‘En Boca de Todos’, la gran ausente en la instantánea fue Tula Rodríguez.

Por su parte, la actriz no dudó en disfrutar con los suyos, compartió también con Maju Mantilla y Ricardo Rondón, además de bailar con Rebeca Escribens, Alejandra Baigorria, Mario Irivarren y más.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se dedicaron emotivos mensajes en su primer día de casados | Instagram

Javier Rojo critica el look de Ethel Pozo

El asesor de imagen Javier Rojo criticó lo que lució Ethel Pozo en la boda de Valeria Piazza. Para el profesional, su maquillaje estaba muy recargado y los zapatos que usó no iban con su atuendo.

“Ethel tenía un vestido de una sola manga, los vestidos de una sola manga cuando tienes mucho busto, son muy incómodos. Hay que tener cuidado, porque siempre de un lado tiende a desbordar y a salir todo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de vestidos, el resto del vestido de la cintura para abajo le quedaba muy bien. Obviamente que con los zapatos nunca va ir acorde a la ocasión porque usa esas plataformas que no tienen nada que ver, exceso de maquillaje como lo hace en la tele todos los días. Un poco menos de maquillaje se hubiera visto mucho mejor, mucho más llanita, se le hubiera visto mucho mejor la cara”, resaltó el profesional, quien también criticó a Julián Alexander, esposo de la hija de Gisela Valcárcel. “No son esos anteojos para ir a un matrimonio”, recalcó.

Javier Rojo destroza los looks de Ethel Pozo, Brunella Horna y Rebeca Escribes.

