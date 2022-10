Tula Rodríguez hace mea culpa: “Reconozco que he hecho cosas que no han estado bien”

Angie Arizaga revela que ha aguantado una infidelidad y Tula Rodríguez reconoce que ha hecho cosas que no han estado bien. América TV

La conductora de ‘En Boca de Todos’ sorprendió en la última edición del programa al reconocer que en el pasado ha aguantado una infidelidad. Sin embargo, también reconoció que ha hecho cosas que no han estado bien, de las cuales aprendió mucho. Este jueves 6 de octubre, Tula Rodríguez junto a sus compañeros Maju Mantilla y Ricardo Rondón tocaron el tema de Rodrigo Cuba y su ampay con desconocida jovencita.

Como se recuerda, el futbolista apareció junto a Ale Venturo en la inauguración de su nuevo local de comida saludable. Aunque muchos creían que el deportista no la acompañaría tras salir a la luz el ampay, fue todo lo contrario. Ambos se lucieron unidos en este momento importante.

Para tocar la noticia y muchos puntos más, los conductores tuvieron como invitadas a Angie Arizaga y Karen Dejo. Con el fin de tratar de entender a Ale Venturo, la exvedette señaló que a veces uno asegura que no aceptaría una infidelidad, pero no es así.

“Chicas, a veces nos pasa que (dicen), yo no lo haría, pero cuando nos pasa... A ver, levanten la mano el que no ha aguantado una infidelidad”, señaló la presentadora. De inmediato levantaron la mano Angie Arizaga, Karen Dejo, la propia Tula y hasta Maju Mantilla, dejando sorprendidos a todos los presentes.

“No lo justifico”, recalcó Tula. “De eso se aprende”, acotó Angie. “Claro, de eso se aprende”, respondió Rodríguez. “El tema es que ella está embarazada”, añadió la popular ‘Peludita’.

¿Maju, tú también has aguantado una infidelidad?”, preguntó sorprendida. “Yo no he aguantado”, aclaró la otrora reina de belleza.

Ante el mal entendido, Ricardo Rondón volvió a hacer la pregunta, teniendo el mismo resultado, esta vez sin la exMiss Perú. “A los 15 años, 18″, dijo Angie mientras alzaba la mano.

Tula Rodríguez acepta que ha cometido errores en el pasado. | América TV

Tula Rodríguez dejó las bromas de lado e indicó que uno puede equivocarse, pero lo importante es rectificarse conforme pasen los años.

“Uno se equivoca, ha aguantado, hemos hecho cosas. Reconozco que he hecho cosas que tampoco han estado bien. Uno se equivoca, y con los años qué importante es rectificar e intentar ser mejor”, resaltó conductora de ‘En Boca de Todos’.

‘En Boca de Todos’ llega a su fin el 28 de octubre

Como se recuerda, el programa de América TV cumplirá su ciclo el 28 de octubre, después de 5 años de estar en el aire. Así lo anunció hace unas semanas la productora Mariana Ramírez del Villar en conferencia de prensa.

“Este 28 de octubre se va ‘En Boca de Todos’ luego de 5 años. Es momento de renovarnos y de cambiar. Es un programa que ha tenido casi 5 años al aire”, comentó la directora de contenidos.

Asimismo, aseguró que no es un cambio debido al rating, pues indicó que todo este tiempo han liderado en el horario. Pese a ello, señaló que es momento de apostar por algo novedoso para que el público los siga eligiendo.

“No es un tema de rating, lideramos esta franja horaria, siempre hemos liderado seguimos liderando, el motivo no es ese. Sentimos que necesitamos apostar por algo nuevo. La intención es salir con algo novedoso”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO