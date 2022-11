A qué se dedican Tula Rodríguez y Maju Mantilla tras el fin de ‘En Boca de Todos’

Tula Rodríguez y Maju Mantilla resaltan que están descansando de maquillaje y los peinados. (Instagram)

El último 28 de octubre, el programa ‘En Boca de todos’ se retiró de las pantallas de América Televisión tras estar más de 5 años al aire. El magazine conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón llegó a su fin en medio de lágrimas y emociones encontradas. A cinco días de haberle dicho ‘Adiós’ a los televidentes, te contamos a qué se están dedicando las dos presentadoras.

Por su lado, la exvedette se ha mantenido muy activa en sus redes sociales compartiendo su día a día. A través de su cuenta oficial de Instagram, publicó varios vídeos donde se deja ver recién levantada y sin preocupaciones de asistir al canal de Pachacamac.

Según cuenta la actriz, ahora que ya no está trabajando en América Televisión, puede dedicarle más tiempo a su hija y a su padre, así como a las labores domésticas. Todo esto muy aparte de atender sus proyectos personales. “Ya levantada para poder atender a la princesa de casa, Valentina, para enviarla al colegio (...) La única en esta casa que está feliz que yo no trabaje es esta niña. Ella está feliz que me quede ¿quién va a venir y va a encontrar a mamá?”, dijo Tula Rodríguez con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, se mostró feliz de ya no tener que maquillarse ni peinarse todos los días y de poder recibir a su primogénita por las tardes cuando llega del colegio. Recordemos que, la presentadora fue convocada para ser uno de los rostros representativos del espacio televisivo desde su primera temporada, por lo que de lunes a viernes desde tempranas horas ha estado fuera de casa.

“Les cuento que Valentina los miércoles sale a la 13:30. Después de no sé cuántos miércoles de no se cuántos años la voy a recibir yo. Estoy tan feliz con esta cara de loca. Que rico no es maquillarte, peinarte, producirte. Lo que la gente ama hacer, yo ya no”, agregó.

Por otro lado, Maju Mantilla también se encuentra pasando momentos de calidad al lado de su esposo e hijos. Según se puede ver en sus redes sociales, la exreina de belleza se está dedicando a generar contenido para algunas marcar así como vídeos chistosos con su familia. Además, se está tomando tiempo para atender algunas entrevistas y asuntos privados.

Así lo dejó saber en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde resaltó que también está feliz de haber dejado de maquillarse todos los días. Como se sabe, la modelo ha estado como conductora de diferentes formatos en América Televisión desde hace 10 años, por lo que ha estado fuera de su casa todas las tardes de lunes a viernes.

“Ya dejé a mis hijos en el colegio. Yo estaba descansando del maquillaje, pero hoy me tengo que maquillar porque tengo una entrevista”, dijo la actriz en las historias de su cuenta de Instagram la mañana de este miércoles 02 de octubre.

