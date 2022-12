Tula Rodríguez comparte foto con Jorge Benavides y aviva rumores de su paso a ATV

Tula Rodríguez visitó el set de ATV. (Instagram)

Tula Rodríguez se quedó fuera de la televisión luego de que se anunciara el fin de ‘En Boca de Todos’. La exconductora aseguró que no tenía ninguna otra propuesta laboral en la pantalla chica y que se dedicaría a sus trabajos de animación.

Aunque fue vista trabajando en algunos conciertos, ha llamado la atención su aparición en ATV. El jueves 1 de diciembre, Tula Rodríguez usó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que posa al lado de Jorge Benavides y Ney Guerrero.

En la imagen escribió el texto: “Reencontrándome con amigos”, sin embargo, no especifica más sobre lo que pudo pasar. Cabe señalar que, la expresentadora de ‘América Televisión’ ya puede visitar otros canales debido a que terminó su contrato con el canal de Pachacamac.

Tula Rodríguez visitó ATV. (Instagram)

Pero, la instantánea ha creado gran expectativa, pues se podría asumir que la viuda de Javier Carmona habría decidido cambiar de casa televisora y mudarse a ATV para regresar a los programas cómicos, esta vez de la mano de Jorge Benavides. Además, se conoce que Carlos Vílchez pasará a América Televisión como compañero de conducción de María Pía Copello en un próximo proyecto para el 2023.

Tula Rodríguez y su emotiva despedida a ‘En Boca de Todos’

A través de las redes sociales, Tula Rodríguez dedicó un emotivo mensaje a sus compañeros de ‘En Boca de Todos’. La conductora agradeció la oportunidad de trabajar en este programa por casi 5 años, en donde tuvo que luchar con diversas etapas de su vida que le tocó pasar.

“Dios me dio la oportunidad de permanecer casi 5 años en este maravilloso programa En Boca de Todos, que me permitió llegar todos los días a sus hogares, robarles una sonrisa y con su sintonía alegrar mi corazón. A través de diversas situaciones a lo largo estos años, que hicieron de mí una mujer más fuerte, luchadora y sensible. Empezamos unas merecidas vacaciones, un tiempo de descanso para replantearnos, iniciar nuevos retos... Nos volveremos a encontrar muy pronto, estoy segura, porque trabajar es mi pasión”, escribió en su post.

Tula Rodríguez comparte emotivo mensaje. (Instagram)

