Tula Rodríguez se defiende de críticas por ir con su hija al concierto de Bad Bunny: “No molesten”

Tula Rodríguez se defiende de críticas por ir con su hija al concierto de Bad Bunny. (Instagram)

Tula Rodríguez utilizó sus redes sociales para responderle a todas las personas que la estuvieron criticando por acompañar a su menor hija al primer concierto de Bad Bunny que se realizó el domingo 13 de noviembre. La exconductora de ‘En Boca de Todos’ contó que varias madres de familia le mandaron mensajes juzgándola por cantar las canciones del puertorriqueño.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exvedette compartió todos los detalles de su visita al Coloso José Díaz y varios momentos del espectáculo del artista internacional señalando que se estaba quedando “sorda” por todos los gritos de los asistentes al Estadio Nacional.

Según reveló Tula Rodríguez, ella junto a su primogénita y amigos de la joven llegaron al evento al rededor de las 19:40 horas sin tener que hacer la inmensa cola que se había formado desde tempranas horas. Todos pudieron ingresar a su zona y disfrutaron del show. Sin embargo, la presentadora no escapó de las críticas de algunos usuarios que no estuvieron de acuerdo con que haya ido con su hija.

“Alrededor habían muchas chibolas que gritaban yo me quedé sorda, pero quién soy yo para decirles que se callen, son jóvenes fueron a gritar porque aman a Bad Bunny, los adultos tenemos que ser más tolerantes. Me han mandado varios mensajes donde me dicen ‘¿no te parece ridículo por llevar a tu hija? Esas letras, por Dios ¿no te da vergüenza?’. No me avergüenza, me parece más ridículo juzgar, la vaca no se acuerda cuando fue ternera”, comenzó diciendo.

“Cada una maneja a su hija o hijo como mejor le parezca. Que los jóvenes griten, que griten pues, de eso se trata ser jóvenes, de disfrutar, no molesten. Es fácil juzgar y señalar lo que hace otro papá, preocúpate por lo que tú estás haciendo con tus hijos, todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos equivocado. Yo por decisión propia decido llevarla (a mi hija) conmigo, estar con ella. Esa es una manera de ser cómplices y estar cerca, soltarla, pero siempre con mi lupa”, agregó.

Tula Rodríguez asegura que se quedó "sorda" por los gritos de los asistentes al concierto. (Instagram)

Bad Bunny se emocionó recordando sus inicios en discoteca

Bad Bunny se tomó unos segundos de su concierto del 13 de noviembre para mostrar su agradecimiento por cada una de las personas que estuvo siguiendo su carrera artística desde que comenzó a sonar en las radios y plataformas digitales de tierras peruanas por los años 2016 y 2017. En aquella época, el rapero estuvo en nuestro país entonando sus emblemáticas canciones ‘Diles’, ‘Chambea’, ‘Tu no metes cabra’, entre otros temas. Mismas con las que también hizo retumbar el Coloso José Díaz este domingo.

“Se siente súper cabrón cantar todas estas canciones con ustedes. Yo sé que muchos de los que están aquí me conocieron con esas canciones y personalmente les quiero dar las gracias por ser parte de este sueño que se hizo realidad. A todas las personas que fueron a mis primeros shows en las discotecas aquí en Perú, tengo bonitos recuerdos de esos días. Gracias por estar esta noche también. Gracias a los que me escuchan desde el 2016 y 2017. Lo aprecio mucho”, fueron las palabras del compositor.

Como se recuerda, Bad Bunny ofreció un concierto por los 90 años del Sport Boys en el Estadio Gualberto Lizarraga de la Ciudad del Pescador, ubicado en el Callao. Esto sucedió en el 2017, cuando su música recién empezaba a sonar en nuestro país y las entradas tenían un costo desde los 90 soles hasta los 15 soles en las diferentes zonas del recinto.

Bad Bunny agradeció a los peruanos por apoyarlo desde sus inicios cantando en discotecas. (TikTok)

