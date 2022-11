Magaly Medina criticó a Janet Barboza por robarle protagonismo a Ethel Pozo en su magazine: “La superaron”

Magaly Medina criticó a Janet Barboza por robar protagonismo en el programa de Ethel Pozo. ATV/ Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina llamó la atención a Ethel Pozo por dejarse desplazar por Janet Barboza en la conducción de su programa ‘América Hoy’. La periodista de ATV indicó que Barboza se cree la dueña de ese magazine cuando la hija de Gisela Valcárcel es la presentadora principal del dicho espacio televisivo.

“Hay una alucinada que cree que es la conductora real y no que la invitaron a ser una especie de co-conductora. Por ejemplo, esta mañana todos nos dimos cuenta que a Ethel la dejaron terriblemente mal, la superaron. Dejaron que la alucinada se volviera como si fuera la conductora principal y no la hija de Gisela”, indicó.

Por otro lado, Magaly Medina señaló que a Ethel Pozo le falta personalidad para plantarse en su programa y tomar el protagonismo de su propio espacio en televisión.

“Eso pasa cuando le regalan los programas, no saben tener los pantalones y defender su programa. Es de Ethel, no es de cuatro o cinco. Hay personas que necesitan ayuda y apoyo como ella”, resaltó.

Asimismo, indicó que la esposa de Julián Alexander no puede conducir sola un espacio en TV y necesita de gente para hacerlo. Además, expresó que a ella no le podrían hacer eso porque al día siguiente se encargaría de despedirlo. “A mí me hacen eso en mi estudio y mañana no aparecen”, resaltó.

De otro lado, manifestó que una invitada no puede venir a faltar el respeto en tu propia casa. “Es como tu casa, tú eres la dueña y te van a venir a faltar el respeto en tu propia casa, alguien a quien haz invitado porque no te sientes capaz de dirigir tu casa sola. Ese invitado se va a apropiar de tu casa, en tu cara y tú ¿qué hago?... Pobrecita su carita”, señaló.

Magaly Medina criticó a Janet Barboza por robarle protagonismo a Ethel Pozo en su magazine. Instagram.

Janet envía a corte comercial sin importarle nada

Resulta que, en el programa del martes 22 de noviembre de ‘América Hoy’, la especialista en modas Nicole Akari fue a calificar y opinar acerca de los vestuarios de los artistas que fueron a la boda de Valeria Piazza.

Cuando llegó el momento de dar su opinión con respecto al outfit de Janet Barboza, la especialista la calificó con 02, esto molestó a la popular ‘Rulitos’, quien cortó el bloque de moda y envió a un corte comercial.

“La verdad es un favor porque la tela se veía barata, tu me dijiste que era caro, yo que tú ya hubiera reclamado el dinero“, expresó la experta en moda.

“Se acabó la secuencia, ya se acabó, ya no me gusta, mejor vamos a una pausa. Nicole gracias por venir. Te metiste con la conductora equivocada”, le dijo a la asesora de modas.

Por su lado, Ethel Pozo no supo actuar y solo atinó a pedir ayuda a su productor Armando Tafur: “Papá Armando esto no es justo, ¿la señora va a cortar la secuencia? ¡qué!... mírala a la señora”, expresó.

Segundos después fueron a corte comercial, no sin antes Ethel hacer evidente su cara de incomodidad y Janet reírse de lo que había dicho.

