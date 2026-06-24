Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo B: así van Brasil, Marruecos, Escocia y Haití en la fecha 3

Tabla del Grupo B del Mundial 2026.

La definición de los clasificados en el grupo B del Mundial 2026 se jugará en dos frentes simultáneos el miércoles 24 de junio, con Canadá, Suiza, Bosnia y Herzegovina y Qatar aún con posibilidades matemáticas de avanzar a los dieciseisavos de final.

Ambos partidos definirán la suerte de los equipos en un grupo que llega a la última fecha con dos líderes igualados en puntos y dos selecciones que dependen de resultados propios y ajenos para soñar con la clasificación. La diferencia de goles y los criterios de desempate pueden ser determinantes en una jornada que promete emociones hasta el último minuto.

PUBLICIDAD

Los líderes: Canadá y Suiza, cara a cara por la cima

La selección de Canadá llega a la fecha tres como líder del grupo, con cuatro puntos y una diferencia de goles ampliamente favorable (+6), obtenida tras golear 6-0 a Qatar y empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina. Por su parte, Suiza también suma cuatro unidades, pero cuenta con un saldo menor (+3), tras empatar 1-1 ante los qataríes y vencer por 4-1 a los bosnios.

El enfrentamiento entre ambos reúne a los equipos más consistentes de la zona. Para los canadienses, un empate o una victoria les garantiza no solo el pase, sino el primer puesto del grupo. Los suizos, obligados a ganar si pretenden quedar en la cima, llegan con la tranquilidad de depender de sí mismos, aunque con menos margen de error por la diferencia de goles.

PUBLICIDAD

Las dos selecciones han mostrado eficacia ofensiva y solidez colectiva, aunque el equipo norteamericano parte con la ventaja de haber conseguido una goleada histórica en la segunda jornada. El choque en Vancouver será decisivo: el primer lugar del grupo se definirá en ese partido, y el resultado afectará las chances de quienes juegan en Seattle.

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0

En caso de empate, ambos equipos clasificarían automáticamente a la siguiente ronda, pero el puesto de privilegio quedaría en manos de Canadá gracias a su saldo goleador. Solo una derrota podría complicar el panorama del equipo local, dependiendo de lo que suceda en el otro encuentro.

PUBLICIDAD

Bosnia y Herzegovina y Qatar, el duelo por la esperanza

A ls misma hora, Bosnia y Herzegovina y Qatar se medirán con la urgencia de obtener una victoria para mantener vivas sus opciones de avanzar. Ambos conjuntos suman un solo punto tras dos fechas.

El ganador de este cruce podría acceder a la siguiente fase como uno de los mejores terceros, aunque para aspirar al segundo puesto necesitaría un triunfo propio y una combinación de resultados y diferencia de goles en el partido entre Canadá y Suiza. Para ambos, la derrota significaría la eliminación, y un empate dejaría a los dos con mínimas probabilidades de clasificar.

El técnico de Qatar, Julen Lopetegui, intentará resarcir la imagen de la selección asiática para seguir con vida en el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Albert Gea

La selección de Bosnia y Herzegovina apuesta a la experiencia de figuras como Edin Džeko para inclinar la balanza a su favor, mientras que Qatar deposita sus esperanzas en la capacidad ofensiva de Akram Afif. Ambos equipos han tenido dificultades defensivas, recibiendo varias anotaciones en sus presentaciones anteriores, lo que les obliga a arriesgar y buscar el arco rival desde el inicio.

PUBLICIDAD

Escenarios de clasificación y criterios de desempate

El formato ampliado del Mundial 2026 permite que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avancen a los dieciseisavos de final. En el grupo B, la clasificación directa depende del resultado entre Canadá y Suiza; el que pierda podría quedar relegado al segundo puesto o, en caso de un resultado adverso y una goleada en Seattle, incluso caer al tercer lugar.

El canadiense Jonathan David es uno de los goleadores del Mundial 2026 con 4 dianas. - créditos: REUTERS/Albert Gea

Si Bosnia y Herzegovina o Qatar logran una victoria y se produce una derrota abultada de alguno de los líderes, el diferencial de goles será clave para definir al segundo clasificado y al mejor tercero. La FIFA establece que los criterios de desempate son: puntos obtenidos, diferencia de goles, goles a favor, y resultados particulares entre los equipos igualados.

PUBLICIDAD

Programación del grupo B del Mundial 2026

- Suiza vs Canadá (14:00 horas / miércoles 24 de junio / estadio BC Place de Vancouver / DSports)

- Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / miércoles 24 de junio / Lumien Field de Seattle / DSports 2)

¿A qué hora juegan? Ecuador (14:00 horas), Colombia (14:00 horas), Perú (14:00 horas), Venezuela (15:00 horas), Bolivia (15:00 horas), Chile (16:00 horas), Paraguay (16:00 horas), Uruguay (16:00 horas), Argentina (16:00 horas), Brasil (16:00 horas), El Salvador (13:00 horas), Panamá (14:00 horas), México (13:00 horas) y España (21:00 horas).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).