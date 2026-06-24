El Niño 2026-2027: la primera prueba del nuevo gobierno

Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El litoral peruano atraviesa una coyuntura crítica. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), confirmó en su Comunicado Oficial N.° 11-2026 del 15 de junio que el Niño Costero se prolongará hasta el verano de 2027, con alta probabilidad de magnitud fuerte entre junio y septiembre y moderada hacia fin de año. En el Pacífico central, la región Niño 3.4 muestra condiciones que podrían extender el evento hasta marzo de 2027, con una probabilidad significativa de alcanzar magnitud fuerte hacia noviembre y diciembre. La coincidencia con el cambio de gobierno convierte este fenómeno en un desafío político e institucional de primer orden.

La primera temporada de pesca de anchoveta resultó desfavorable y la segunda se presenta incierta. El calentamiento del mar ha desplazado al stock norte-centro fuera del alcance de la flota industrial, elevando costos y reduciendo capturas. La anchoveta migra hacia el sur y se dispersa verticalmente, lo que ha llevado a PRODUCE e IMARPE a suspender faenas para proteger la biomasa juvenil. Al mismo tiempo, la pesca artesanal enfrenta la dispersión de la pota hacia aguas más profundas y lejanas, encareciendo las operaciones y exponiendo a los pescadores a competir con flotas extranjeras. No obstante, especies como el perico y el bonito prosperan en aguas cálidas y podrían convertirse en válvulas de escape socioeconómicas, siempre que se cumpla con regulaciones de talla mínima y control sanitario. El verdadero reto es evitar la saturación de desembarcaderos y la caída de precios en playa.

PUBLICIDAD

El impacto no se limita a la pesca. El ENFEN prevé temperaturas por encima de lo normal y lluvias intensas entre septiembre y abril, lo que implica inundaciones en la costa norte, pérdida de cultivos y ciudades colapsadas, mientras la sierra sur enfrentará un déficit hídrico que podría llegar al 75 %. El informe de Macroconsult precisa que el PBI agrícola podría caer entre -3.5 % y -6.1 % en un escenario fuerte o extremo, y que el PBI pesquero se contraería entre -22 % y -33.9 %. La brecha financiera es alarmante. Sectores como MIDAGRI y la Autoridad Nacional del Agua carecen de fondos para intervenir los 1,400 puntos críticos identificados, lo que compromete seriamente la capacidad de respuesta.

El transporte y la infraestructura están en riesgo. El Ministerio de Economía y Finanzas estima pérdidas de hasta S/ 42 mil millones si no se actúa de inmediato. Puentes modulares, descolmatación de ríos y protección de servicios públicos figuran entre las intervenciones prioritarias, aunque muchas aún no cuentan con presupuesto. Los 120 días entre julio y octubre serán decisivos. El informe de la Presidencia del Consejo de Ministros y del MEF recomienda concentrar esfuerzos en la limpieza de cauces, la protección de servicios públicos y el seguimiento financiero de las metas para asegurar que cada sol asignado se traduzca en protección real.

PUBLICIDAD

Más que el propio Niño, lo que amenaza al país es la parálisis institucional. El cambio de gobierno del 28 de julio detendrá al Estado en pleno desarrollo del fenómeno, justo cuando se requiere capacidad de respuesta. La transferencia de mando debería contemplar un traslape de autoridades y la conformación de comités técnicos que aseguren continuidad en sectores clave como Vivienda, Agricultura, Producción e Infraestructura. El reciente informe de Macroconsult advierte que la manera en que se enfrente el Fenómeno El Niño será un indicador decisivo del rumbo del nuevo gobierno, junto con la gestión de la protesta social. La gobernabilidad precaria que se proyecta para los próximos meses hace aún más urgente que este desafío se aborde con criterio político y técnico.

El Niño 2026-2027 no puede quedar al garete. La evidencia científica ya está sobre la mesa y el ENFEN ha confirmado un evento fuerte y prolongado. La economía advierte pérdidas millonarias y los pescadores y agricultores sienten los efectos en carne propia. El verdadero reto es político. Gobernanza, financiamiento y ejecución oportuna son condiciones indispensables para evitar que la historia se repita. Cada vez que el país improvisa frente al Niño, el costo es más alto. Con el cambio de gobierno en puerta, el Perú tiene la obligación de demostrar que puede enfrentar el fenómeno con seriedad, continuidad y visión de largo plazo.

PUBLICIDAD

Fuentes

Comisión Multisectorial ENFEN, Comunicado Oficial N.° 11-2026, 15 de junio de 2026.

Francisco J. Miranda Ávalos, Entre la Alerta del ENFEN y la Brecha Financiera, Oannes, 19 de junio de 2026.

Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas, Estado situacional y acciones ante el Fenómeno El Niño, junio de 2026.

Macroconsult, Reunión Macroconsult, 19 de junio de 2026.