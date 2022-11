Magaly Medina explotó contra Dalia Durán por irse a celebrar con John Kelvin luego de conciliar

Magaly Medina explotó contra Dalia Durán por brindar con John Kelvin tras reunión de conciliación | ATV

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora no pudo más con su indignación al conocer de una fotografía que muestra a Dalia Durán y su agresor John Kelvin cenando juntos tras llegar a una conciliación a favor de sus hijos.

“Es un mal día para la mujer empoderada. Para mujeres que defendemos a mujeres subyugadas, pegadas, maltratadas, es un mal día, porque hoy Dalia Durán nos ha dejado por las patas de los caballos”, dijo la popular ‘Urraca’ al inicio de su programa.

Aunque Magaly Medina saludó que ambos padres hayan logrado ponerse de acuerdo en cuanto a temas de los menores hijos que tienen en común, no pudo evitar demostrar su molestia y cuestionó la actitud de la cubana al irse a cenar con John Kelvin y tomarse una foto juntos brindando con una copa de vino.

PJ reafirmó la libertad de John Kelvin y Dalia Durán celebró con él la sentencia

“Así terminó Dalia Durán hoy día con John Kelvin, con su golpeador a quien acusa de violador. Ella a su costado brindando, levantando una copa de vino, ¿por qué, Dalia? Si además hoy es un día triste para ti, para mí, para todas las mujeres del país porque la Corte Superior ha declarado inadmisible el recurso de casación que tu abogada presentó en tu nombre”, dijo decepcionada la conductora de ATV.

La periodista señaló que con su actitud la víctima de violencia ha perdido toda oportunidad de lograr que las autoridades peruanas hagan justicia en un caso recurrente en el país.

“Ya no se te hizo justicia, tu tuviste serios errores, errores que ahora te pasan factura porque jamás debiste en una primera oportunidad, cuando te llamaron a la cámara Gesell jamás debiste desdecirte a ti misma de lo que ya habías afirmado en un primer principio”, sostuvo Medina.

Además, la conductora anunció que no apoyará más al caso de Dalia Durán porque siente que se ha burlado de su programa y de las personas que quisieron ayudarla en su lucha. “Es como una cachetada a todas las mujeres y sobre todo a este programa, a mí, al equipo que la hemos defendido, la hemos apoyado”, indicó.

“Hasta me da la gana de no apoyarla más, yo ahí lo dejo, que se defienda sola, ella no sabe lo que quiere”, agregó Magaly Medina.

Por último, la periodista enfatizó que Dalia Durán debe llevar terapia, ya que no comprende cómo puede estar así con su agresor.

“Ella tiene que tener terapia, no la tiene, y yo no me voy a estar preocupando por otras personas, porque finalmente me preocupo por mi, pero creo que ella no representa a muchas mujeres que sí quieren salir de una situación tóxica”, manifestó.

Abogada de Dalia Durán desiste de su defensa

Momentos después, el programa se enlazó con la abogada Claudia Zumaeta, quien venía representando y defendiendo a Dalia Durán en su proceso de denuncia contra John Kelvin.

Según dijo la letrada, su defendida le informó que asistiría a la conciliación con su expareja pero jamás le notificó que saldría a comer junto a él y luego posar muy feliz en una fotografía donde además se ve al abogado del cumbiambero, el primo de éste y una joven más.

Ante esta situación, la abogada desistió en continuar defendiendo a la cubana en este proceso legal por temas éticos.

SIGUE LEYENDO