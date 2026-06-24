Shirley Arica niega beso con su ex tras ampay y revela qué le dijo Pablo Heredia: “Soy coqueta por naturaleza”

Tras convertirse en protagonista de un nuevo ampay, Shirley Arica negó haber besado a su ex y aseguró que solo compartió un momento entre amigos. También reveló detalles de la conversación que tuvo con Pablo Heredia. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de un nuevo ampay protagonizado por Shirley Arica volvió a colocar a la influencer en el centro de la atención mediática. Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina mostraban a la popular modelo compartiendo una salida nocturna con su expareja Ivo Ezeta, situación que rápidamente generó especulaciones sobre una posible reconciliación o incluso un supuesto beso entre ambos.

Ante la repercusión que alcanzó el informe, Shirley decidió presentarse en el set de ‘Magaly TV La Firme’ para ofrecer su versión de los hechos y aclarar lo que realmente ocurrió aquella noche.

Durante la entrevista, la exchica reality negó categóricamente que existiera algún tipo de acercamiento romántico con su expareja y aseguró que todo fue malinterpretado.

¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme

Shirley Arica responde al ampay y niega cualquier beso con Ivo Ezeta

Desde el inicio de la conversación con la conductora, Shirley dejó claro que las imágenes difundidas no reflejan lo que muchas personas interpretaron. Según explicó, su presencia en el lugar respondió a una reunión social y no a una cita sentimental.

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La influencer detalló que el establecimiento donde fue captada mantiene una relación con el entorno laboral de su expareja, por lo que considera normal coincidir en determinadas ocasiones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su firme rechazo a la versión que sugería un supuesto beso entre ambos. “Se lo juro, no hubo ningún beso, estamos bailando sí”, expresó durante la entrevista.

¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme

La influencer asegura que solo compartió un baile con su expareja

A lo largo de la conversación, Shirley insistió en que las escenas difundidas únicamente mostraban un momento de diversión y camaradería.

Según explicó, bailar con una persona no significa necesariamente que exista una intención sentimental o romántica detrás. Por ello, aseguró que considera exageradas las conclusiones que algunos sacaron tras ver el reportaje.

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“Un bailecito no se le niega a nadie… no veo un beso, no veo ni pico, ni chape, ni nada”, manifestó. Incluso señaló que está dispuesta a solicitar los registros de seguridad del establecimiento para demostrar que nunca existió el acercamiento que muchos aseguraban haber visto.

¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme

¿Qué le dijo Pablo Heredia tras las imágenes? Shirley lo cuenta todo

Uno de los temas que más curiosidad generó entre los seguidores de la modelo fue la reacción de Pablo Heredia, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas.

Durante la entrevista, Shirley reveló que el actor argentino sí se comunicó con ella después de la difusión del ampay. Lejos de generar un conflicto, ambos conversaron para aclarar la situación.

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La exchica reality explicó que prefirió contarle directamente su versión de los hechos para evitar malos entendidos. “Sí me habla, ya hemos hablado, igual yo le he explicado que no ha habido beso, chape, nada, simplemente hay baile, coqueteo… soy coqueta por naturaleza”, afirmó.

¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme

“Soy coqueta por naturaleza”: la confesión de Shirley Arica sobre su personalidad

Lejos de mostrarse incómoda por las especulaciones, Shirley defendió su manera de relacionarse con las personas. La influencer aseguró que siempre ha sido una mujer sociable, extrovertida y cercana, cualidades que en ocasiones pueden ser interpretadas de manera equivocada.

Por ello, considera que algunas personas confunden actitudes amigables o gestos espontáneos con señales de interés romántico. En ese contexto, explicó que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería y que no siente la necesidad de restringir sus actividades o encuentros sociales por temor a los comentarios.

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Para Shirley, poder compartir espacios con amistades o personas importantes de su pasado forma parte de una dinámica completamente normal.

¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme

La modelo descarta una reconciliación con Ivo Ezeta

A raíz de las imágenes difundidas, muchos usuarios comenzaron a especular sobre una posible reconciliación con Ivo Ezeta. Sin embargo, la influencer descartó esa posibilidad.

Durante la conversación con Magaly Medina, dejó claro que existe cariño y respeto por quien fue su pareja, pero que actualmente no existe ningún proyecto sentimental entre ambos.

La exchica reality enfatizó que mantienen una relación cordial basada en la amistad y que eso no debería interpretarse como una intención de retomar la historia de amor que vivieron en el pasado. “No hay beso, no hay nada… es mi amigo, lo quiero bastante”, sostuvo.

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¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme

Shirley Arica habla de sus sentimientos hacia Pablo Heredia

Otro de los momentos más comentados de la entrevista ocurrió cuando Magaly Medina le consultó directamente por Pablo Heredia.

La influencer no dudó en destacar varias cualidades del argentino y recordar cómo nació la cercanía entre ambos durante su participación en el reality ‘La Granja VIP’. Al ser consultada sobre lo que le atrae de él, Shirley respondió con total sinceridad.

“Sus ojos, su personalidad, es una persona uff… en el reality lo he conocido”, expresó. “Simplemente hay baile, coqueteo… soy coqueta por naturaleza”, reiteró.

¿Chape o simple baile? Shirley Arica aclara imágenes con Ivo Ezeta y habla de Pablo Heredia. Captura: Magaly TV La Firme