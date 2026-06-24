Perú

“Soy dueño de las armas y planifiqué los secuestros”: ‘El Monstruo’ confesó ante el tribunal que lo juzga por 35 años de prisión

Erick Moreno Hernández asumió la autoría de los delitos cometidos en 2020, pidió disculpas a sus víctimas y expresó su deseo de cambio, mientras la sentencia se conocerá este jueves al mediodía

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Durante la audiencia de su juicio oral, Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', confesó haber coordinado y participado en secuestros y extorsión. El criminal pidió perdón a sus víctimas y aseguró haber entregado su vida a Dios.| Panamericana

Erick Moreno Hernández, más conocido como ‘El Monstruo’, reconoció de manera pública su participación en los secuestros de dos empresarios perpetrados en el año 2020 tras varias negativas. La declaración se produjo durante la audiencia final del juicio oral que se desarrolla ante el Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Lima Norte, en Perú.

Moreno Hernández, quien se encuentra recluido en la Base Naval del Callao, se conectó de forma virtual ante el tribunal para emitir sus alegatos finales. En su intervención, el acusado admitió ser el “dueño de las armas” y afirmó haber planificado y coordinado los delitos junto a otros sentenciados.

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Además, asumió la responsabilidad total por los hechos imputados, solicitando perdón a sus víctimas y al tribunal.

“El Monstruo” admite secuestros y pide perdón: confesión de Erick Moreno Hernández ante el tribunal
“El Monstruo” admite secuestros y pide perdón: confesión de Erick Moreno Hernández ante el tribunal| Foto: Latina Noticias/Andina (Composición)

Yo soy dueño de las armas. Yo soy la persona que planificó con las personas que están sentenciadas”, manifestó Moreno Hernández frente a los magistrados y representantes del Ministerio Público. El acusado también reconoció haber ocultado su participación en los hechos durante el proceso y dirigió palabras de arrepentimiento a los afectados.

“Les quiero pedir perdón a cada uno de ustedes en el amor de Dios, porque quizás intenté ocultar mis faltas desde el inicio”, expresó durante la audiencia.

Admite secuestros

La confesión incluyó una mención directa a Eric Trujillo Torres y Víctor Corrales Escalia, las víctimas de los secuestros. Moreno Hernández explicó que cada comparecencia judicial le ha generado un “sentimiento de culpa” y remarcó su actual proceso de transformación personal, que atribuyó a una experiencia religiosa vivida desde su extradición desde Paraguay.

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“Día a día me preparo en sus caminos para que llegue el momento en que pueda salir de este lugar y predicar su palabra”, afirmó el acusado en su declaración pública.

El proceso judicial contra Moreno Hernández se inició tras las investigaciones del Ministerio Público, que lo señala como líder de una organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión. Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2020 y tuvieron como víctimas a empresarios del sector privado. El acusado relató que, en el transcurso de los interrogatorios y comparecencias, sintió la necesidad de reconocer su responsabilidad, motivo por el cual decidió confesar su participación y pedir disculpas a los afectados y al tribunal.

La Fiscalía ha solicitado 35 años de prisión para Moreno Hernández, bajo los cargos de secuestro agravado y extorsión.

Hoy dictan sentencia contra Moreno

La lectura de la sentencia se encuentra programada para hoy 24 de junio del día siguiente. En su intervención final, el acusado pidió a los magistrados que se respeten sus derechos procesales y recordó que su presencia en el país se debe a un proceso de extradición desde Paraguay, no a una expulsión.

Las autoridades han señalado que la confesión de Moreno Hernández representa un giro relevante en el proceso, puesto que hasta ahora había negado su vinculación directa con los hechos. Además, el acusado utilizó su declaración para insistir en su arrepentimiento y en el cambio de vida que asegura estar experimentando tras su detención.

La resolución del tribunal determinará el futuro judicial de Moreno Hernández, quien permanece bajo custodia en la Base Naval del Callao mientras se espera la sentencia.

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