Kiara Montes valoró la importancia de la Copa Latina y el orgullo de defender a Perú: “No hay nada más lindo que representar al país”

Kiara Montes en los entrenamientos de la selección peruana de vóley en VIDENA. Crédito: FPV

La selección peruana femenina de vóley cuenta las horas para el inicio de la Copa Latina 2026, cuadrangular amistoso que se disputará este fin de semana en Lima con las escuadras de Argentina y Venezuela. Más allá de los resultados, el torneo aparece como una importante oportunidad para que el equipo nacional mida su nivel competitivo de cara a los desafíos internacionales que afrontará durante la temporada.

Una de las jugadoras que se pronunció sobre la importancia de esta competencia fue Kiara Montes. La capitana de la ‘blanquirroja’ destacó que el torneo permitirá al comando técnico observar el rendimiento de todas las integrantes del plantel y continuar fortaleciendo el funcionamiento colectivo bajo la dirección de Antonio Rizola.

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La atacante nacional consideró que este cuadrangular, en el que Perú competirá con dos equipos distintos, llega en un momento clave para evaluar el crecimiento del plantel y seguir afinando aspectos tácticos y técnicos antes de afrontar el Campeonato Sudamericano, uno de los grandes objetivos de la temporada.

“La Copa Latina nos va a ayudar para afianzarnos un poco más, para ver cómo estamos cada una de nosotras, ya que vamos a tener la oportunidad de jugar. Entonces, creo que este torneo va a ser importante con miras al Sudamericano”, señaló en declaraciones para Latina.

La capitana de la selección peruana destacó que el torneo será fundamental para medir el progreso del equipo antes de afrontar los principales desafíos internacionales de la temporada. (Video: Latina)

Kiara Montes destacó que los partidos contra Argentina y Venezuela en el Polideportivo Lucha Fuentes permitirán al comando técnico sacar conclusiones sobre el trabajo realizado durante las últimas semanas, además de identificar los puntos que todavía deben fortalecerse de cara a los próximos retos internacionales.

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“Este campeonato nos va a ayudar para ver cómo estamos cada una de nosotras, qué cosas hemos mejorado durante esta etapa de entrenamiento. Igual, nos faltan un par de meses para llegar al Sudamericano con el objetivo, pero creo que va a ser bastante importante para cada una y sobre todo para el equipo”, agregó.

Un grupo que se recupera y mantiene la ilusión

Otro aspecto destacado por Kiara Montes fue la situación física del plantel. Durante los últimos meses, varias jugadoras atravesaron molestias y lesiones que limitaron su participación en algunos entrenamientos, aunque el panorama parece haber mejorado en las semanas recientes.

La atacante aseguró que el grupo se encuentra enfocado en el trabajo y con una actitud positiva para afrontar este nuevo reto. “El grupo está bien, las que estaban lesionadas están recuperándose. En mi caso me siento mucho mejor. Todas estamos haciendo realmente lo que podemos y venimos con la mejor actitud para poder entrenar y dejar las cosas externas de lado”, comentó.

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El llamado al público peruano

Kiara Montes también aprovechó la oportunidad para invitar a los aficionados a acompañar a la selección durante este cuadrangular amistoso. Según explicó, uno de los atractivos de la Copa Latina será que todas las jugadoras tendrán la posibilidad de sumar minutos y mostrar su crecimiento dentro del proceso.

“Al hincha decirle que nos acompañe, va a estar muy bonito. Todas nos estamos esforzando un montón y vamos a tener la oportunidad de jugar cada una de nosotras y estar alternando con las armadoras, con todas. Las más chiquitas también van a tener minutos. Entonces, creo que va a ser muy bonito y sobre todo muy importante que el público nos pueda acompañar”, expresó.

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El plantel peruano que se alista para los desafíos internacionales de la temporada 2026. Crédito: FPV

Finalmente, la jugadora destacó el compromiso y el orgullo que existe dentro del grupo cuando llega el momento de vestir la camiseta nacional. Para Montes, las rivalidades entre clubes quedan completamente de lado cuando se trata de defender los colores del país.

“Este es el momento en el que se dejan las individualidades de los clubes. Todos ahora jugamos por una sola causa, que es nuestro país, y sea del club que sea, no hay nada más lindo que representar al país y que realmente todos puedan identificarse como Perú”, afirmó.

Con ese mensaje de unidad y compromiso, la selección peruana afrontará una Copa Latina que servirá como termómetro para medir su progreso y continuar construyendo el camino hacia los principales desafíos internacionales de la temporada 2026.

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