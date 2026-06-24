Monserrat Seminario afirma que se encargaba de Melcochita y Heydi Amado le responde: “La que lo atendía era yo”

La reciente hospitalización de Melcochita desató un nuevo enfrentamiento entre Monserrat Seminario y Heydi Amado. Ambas intercambiaron duras acusaciones sobre quién se preocupa realmente por el bienestar del reconocido cómico. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emergencia médica que enfrentó Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, no solo generó preocupación entre sus seguidores, sino que también desencadenó una nueva controversia entre dos mujeres que forman parte importante de su entorno. La hospitalización del reconocido humorista de 89 años terminó convirtiéndose en el centro de una disputa pública entre Monserrat Seminario y Heydi Amado, quienes protagonizaron un fuerte intercambio de declaraciones sobre quién se preocupa realmente por el bienestar del artista.

La polémica comenzó después de que se conociera que el legendario cómico tuvo que ser atendido de emergencia debido a un pico de azúcar y una elevación de su presión arterial. La noticia encendió las alarmas entre sus familiares y seguidores, especialmente por tratarse de una figura emblemática de la comicidad peruana que se encuentra próxima a cumplir nueve décadas de vida.

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Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

La hospitalización de Melcochita desata una nueva polémica familiar

Tras conocerse el ingreso de emergencia del artista a una clínica, Monserrat Seminario decidió pronunciarse públicamente sobre la situación. La conductora de televisión expresó su preocupación por el estado en que habría visto al padre de sus hijas y deslizó cuestionamientos hacia las personas que actualmente se encuentran a cargo de su cuidado.

Según afirmó, el humorista presentaba una apariencia que la alarmó profundamente.

Monserrat sostuvo que observó a Melcochita “flaco, acabado y sin aspiraciones”, una descripción que rápidamente generó repercusión debido a la gravedad de sus palabras.

Además, relacionó el episodio médico con hábitos que, a su criterio, podrían estar afectando la salud del cómico. Entre ellos mencionó el consumo de whisky combinado con bebidas energizantes, situación que consideró preocupante tomando en cuenta la edad del artista.

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Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat Seminario cuestiona el cuidado que recibe el cómico

La expareja del humorista dejó entrever que existe una falta de atención adecuada hacia el artista y aseguró que su preocupación responde únicamente al bienestar del padre de sus hijas.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas por Heydi Amado, quien decidió responder públicamente y rechazar todas las acusaciones.

La joven consideró injustos los cuestionamientos y recordó que Monserrat también convivió durante años con el artista.

“Ahora ella dice no, que se preocupa porque es el padre de sus hijas, obviamente, pero también debió preocuparse cuando él estaba en su casa”, manifestó.

Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Heydi Amado asegura que Melcochita está mejor que nunca

Lejos de aceptar los cuestionamientos, Heydi defendió el estado actual del humorista y aseguró que, desde que ella forma parte de su vida, la condición física del cómico ha mejorado considerablemente.

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La enfermera sostuvo que el artista se encuentra estable y que continúa desarrollando sus actividades habituales. “Está mejor que nunca y bien de salud”, afirmó.

No obstante, reconoció que durante el último fin de semana sí fue necesario trasladarlo a una clínica debido a una complicación médica relacionada con sus niveles de azúcar y presión arterial. Pese a ello, insistió en que la situación fue controlada oportunamente y que no existe motivo para alarmarse más de lo debido.

Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

La enfermera reconoce que el artista consumió whisky antes de la emergencia

Durante la entrevista, Heydi también abordó uno de los puntos que generó mayor controversia: el consumo de alcohol. La joven admitió que Melcochita sí tomó whisky antes del episodio médico, aunque minimizó cualquier intento de responsabilizar esa situación exclusivamente por la emergencia. “Pasa es que ese día sí se ha tomado su whisky. Sí, pero él ha venido, ha estado tranquilo”, explicó.

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Con estas palabras buscó aclarar que el humorista no presentó comportamientos fuera de lo normal y que el consumo de la bebida no significó una situación descontrolada. Aun así, el tema siguió alimentando el debate público sobre los cuidados que debería mantener una persona de avanzada edad con antecedentes médicos.

Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat recuerda cómo cuidaba a Melcochita durante su matrimonio

Las declaraciones de Heydi motivaron una nueva respuesta de Monserrat Seminario, quien aprovechó para recordar la etapa en la que convivió con el humorista.

Según relató, durante su matrimonio era ella quien asumía diversas responsabilidades relacionadas con el cuidado diario del artista.

“La que lo atendía era yo. Yo le servía el desayuno, la cena, le alisaba la ropa, le veía que la ropa esté limpia”, afirmó. La conductora sostuvo que conoce perfectamente las necesidades de Melcochita debido a los años que compartieron juntos y por ello considera legítimo expresar preocupación cuando percibe algún cambio en su estado físico.

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Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Heydi responde con una dura frase contra la expareja del humorista

La enfermera no tardó en responder a los comentarios de Monserrat y lanzó una frase que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la polémica.

Luego de escuchar las críticas relacionadas con el supuesto deterioro físico de Melcochita, Heydi cuestionó las afirmaciones de la expareja del cómico. “Yo la que he visto subir de peso es a ella, no a él. Parece un tamal mal envuelto”, disparó.

Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

El proceso de divorcio también vuelve a generar controversia

En medio de la discusión, Monserrat también reveló que ya inició formalmente los trámites de divorcio con Melcochita.

La noticia llamó la atención porque semanas atrás había manifestado públicamente que no tenía intención de otorgar el divorcio.

Esa aparente contradicción fue recordada durante el programa, generando nuevas interrogantes sobre el estado real de la relación legal que todavía mantiene con el humorista. Aunque Monserrat aseguró que el proceso ya está en marcha, las dudas sobre el tema continúan alimentando el interés mediático alrededor de esta historia.

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Heydi Amado defiende el estado de salud de Melcochita y lanza fuerte comentario contra Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.