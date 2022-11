Ethel Pozo explicó cómo entró al Estadio Nacional para ver a Bad Bunny: “No hubo vara, nadie me conocía”

Ethel Pozo explica cómo ingresó al concierto de Bad Bunny. (Instagram)

Ethel Pozo utilizó sus redes sociales para explicar cómo logró ingresar al concierto de Bad Bunny, pese a ser estafada con sus entradas. Y es que, la conductora de ‘América Hoy’ había dado a conocer el domingo 13 de noviembre que sus boletos fueron clonados y que estaba a punto de perderse el primer show del ‘Conejo malo’. Sin embargo, a las pocas horas apareció dentro del Estadio Nacional disfrutando del espectáculo con sus amigos y familiares.

Esto le costó múltiples críticas por parte de Rodrigo González, Magaly Medina y cientos de usuarios que mostraron su fastidio al ver que la hija de Gisela Valcárcel sí pudo ingresar al coloso José Díaz, pese a la larga lista de personas que también fueron estafadas y se quedaron sin ver a su artista favorito en vivo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo decidió responder a todos los ataques. La presentadora negó haber utilizado sus influencias para gozar de algún privilegio y señaló que también fue engañada por un promotor que le vendió a ella y a sus conocidos tickets que fueron adulterados por un hacker.

“El promotor que nos vendió a nosotros nos dijo que hubo un hacker que se metió al sistema y algunas de las entradas las tomaron, eso fue. Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie me hizo entrar, si hubiera conocido a alguien no hubiera estado ahí parada y no les estuviera contando lo que pasó”, indicó.

Asimismo, la esposa de Julián Alexander aseguró que asistió al concierto de Bad Bunny para cumplirle el sueño a sus menores hijas, quienes querían entonar las canciones del puertorriqueño. Finalmente, reveló que todas las personas que le compraron a su promotor pudieron ingresar al Estadio Nacional, a pesar del incómodo momento que vivieron.

“Compré las entradas con el deseo de que mis hijas vean el concierto y se pudo solucionar, no a mí, no conocía a nadie, al grupo entero con los vouchers, nuestro voucher era casi S/. 5.600 porque era un grupo de papas (...) No hay nada de malo, no hay ninguna reventa, no hay vara como les digo, no conozco a nadie ahí, es por eso que pasó lo que pasó. Hay mucha gente que que llegó 6, 7 de la noche y logró entrar gritando, quejándose, finalmente lo que nos dijo el promotor es que todos pudieron entrar, todos los que compraron del promotor”, agregó.

Ethel Pozo asegura que no conocía a nadie que la haga ingresar al concierto. (Captura)

Magaly Medina le pidió tener más empatía

Magaly Medina desató toda su artillería contra Ethel Pozo en la última edición de su programa. Para la conductora, la actitud de la hija de Gisela Valcárcel fue criticable y poco empática con quienes pasaron por la misma situación y se quedaron fuera del Estadio Nacional.

La presentadora de Magaly TV La Firme indicó que lo que hizo Ethel Pozo es presionar a los organizadores para que le solucionen un problema que no tenía nada que ver con ellos. Lo que debió hacer, indica Magaly Medina, es aceptar que la timaron e ir a la comisaría a hacer su denuncia.

“Tres mil personas se quedaron afuera porque no se llamaban Ethel Pozo, se quedaron afuera porque hoy en día si tú tienes una entrada clonada o bamba, no puedes entrar un concierto. Tienes que llamarte Ethel Pozo y comenzar a quejarte a través de las redes sociales, grabarte y decir ‘estoy aquí congelándome de frío durante dos horas y aún no me resuelven, aún no me solucionan’ (...) Si te clonaron la entrada piña, pues. Asume si eres solidaria y te quedas con el resto, no importa, pero no lo solucionas de esa manera. A mí me suena eso a extorsión mediática, esa es mi opinión”, dijo la Urraca.

