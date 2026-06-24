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Juntos por el Perú fracasa en su intento de anular votos del extranjero: JEE declara improcedente pedido

Se trata del último recurso anunciado por Roberto Sánchez, quien se niega a reconocer su evidente derrota ante Keiko Fujimori

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedente el pedido de Juntos por el Perú para que se declaren nulos los votos emitidos en 119 oficinas consulares de América, África, Asia, Oceanía y Europa.

Se trata del último recurso anunciado por el candidato presidencial Roberto Sánchez para invalidar más de 300 mil votos de peruanos y peruanas en el extranjero. Dijo que si este pedido no se resolvía como él quería, no reconocería un gobierno de Keiko Fujimori.

En este pedido, Juntos por el Perú alegaba que las mesas de votación tenían que ser anuladas porque habría “mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato”.

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Sin embargo, el JEE Lima Centro 2 advierte que el partido de Sánchez no solo presentó el pedido de nulidad 12 días después de la fecha límite para hacerlo, sino que no pagó la tasa correspondiente. Por ello es rechazado.

“Se advierte que de la nulidad planteada, no adjunta la tasa electoral correspondiente y además ha sido presentada fuera del plazo legal establecido, por lo que corresponde declarar improcedente la solicitud de nulidad de oficio y de pleno derecho presentada por el ciudadano Carlos Adeval Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú, sobre los votos generados en la totalidad de mesas de sufragio correlativas a las Oficinas Consulares de los continentes de África, América del Norte, América Central y El Caribe, América del Sur, Asia y Medio Oriente, Europa y Oceanía”, se lee en la resolución.

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Documento con texto en español que presenta una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 que declara improcedente un pedido de nulidad
Una resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declara improcedente el pedido de nulidad de votos de Juntos por el Perú para la segunda elección presidencial de 2026.

Además, el JEE exhorta a la agrupación de Roberto Sánchez a que “adecue su conducta al principio de conducta procedimental” evitando “actuaciones procesales que dilaten su desenvolvimiento haciendo alcanzar una decisión en tiempo razonable”.

Roberto Sánchez habla de “fraude en desarrollo”

Roberto Sánchez dijo que lunes que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no atiende el pedido de nulidad que su partido presentó contra los votos emitidos en 119 oficinas consulares durante la segunda vuelta del 7 de junio.

El candidato presidencial calificó la situación como “un fraude en desarrollo” y apuntó contra la resolución de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que, a pedido de la Cancillería, eliminó para el balotaje la obligatoriedad del escaneo y la digitalización de las actas del voto en el exterior, un requisito que sí había regido en la primera vuelta del 12 de abril. Según Sánchez, ese cambio quebró la cadena de custodia y facilitó una supuesta manipulación de los resultados del exterior en favor de Fujimori. No presentó pruebas que sustenten esa afirmación.

Roberto Sánchez de Juntos por el Perú anuncia que no aceptará los resultados de la segunda vuelta electoral. Latina

“Nadie puede cambiar las reglas de juego cuando ha empezado un partido de fútbol”, sostuvo Sánchez ante la prensa nacional e internacional. “Si el JNE no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori”, agregó.

Junto al rechazo al resultado electoral, Sánchez convocó movilizaciones para el sábado 28 de junio a pesar de que la movilización anterior no tuvo impacto ni convocatoria masiva.

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