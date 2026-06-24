Gustavo Salcedo tiene cita con María Pía Vallejos: horas después su camioneta es vista cerca de la casa de Maju Mantilla

Encuentro entre Gustavo Salcedo y María Pía genera especulaciones, su camioneta es vista después cerca de la vivienda de Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo, esposo de la conductora de televisión Maju Mantilla, fue registrado por las cámaras de Amor y Fuego en una serie de desplazamientos que generaron especulaciones sobre su vida personal y sus relaciones actuales. El empresario fue visto en un encuentro con la veterinaria María Pía Vallejos, y poco después, su camioneta apareció cerca de la vivienda de su aún esposa.

El seguimiento realizado por el equipo de Amor y Fuego comenzó con el registro de la veterinaria María Pía subiendo al vehículo de Salcedo. Ambos se dirigieron a la oficina del empresario, ubicada en la ciudad de Lima. En ese lugar, compartieron un espacio privado que incluyó la recepción de un pedido de comida por delivery. El encuentro, que se prolongó durante cerca de tres horas, fue documentado en detalle por el programa de espectáculos.

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A las 21:30, las cámaras aún mostraban a Salcedo y María Pía dentro del establecimiento. Cerca de la medianoche, el empresario condujo a la veterinaria a su domicilio. El equipo de Amor y Fuego continuó con el seguimiento y logró captar el momento en que la joven descendió del vehículo antes de ingresar a su vivienda.

María Pía Vallejos y Gustavo Salcedo siguen en salidas. IG

En la casa de Maju Mantilla

Treinta minutos después, la camioneta de Salcedo fue vista en las inmediaciones de la casa de Maju Mantilla, hecho que generó nuevas preguntas sobre el estado actual de la relación entre ambos. El desplazamiento, registrado en un corto intervalo, fue interpretado como un dato relevante en el contexto de una separación que no ha sido formalizada legalmente.

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El entorno de María Pía y su vínculo con Salcedo también han sido objeto de atención. Días antes del registro de las cámaras, la veterinaria brindó declaraciones al programa Amor y Fuego, aclarando su posición respecto al empresario. “Obviamente tiene que haber una separación real”, expresó en la entrevista difundida por el programa de Willax TV. Ante la consulta sobre si espera el divorcio definitivo, respondió con firmeza: “Sí, o sea yo no voy a estar metida en una separación y él lo sabe y lo hemos conversado bastante”.

María Pía Vallejos revela que todavía no tiene una relación formal con Gustavo Salcedo. IG

Estas palabras fueron interpretadas como una señal de que María Pía busca evitar involucrarse en una situación sin un cierre legal claro. En la misma conversación, la joven veterinaria agregó: “Cuando uno quiere se nota y la paciencia es limitada, si es que la situación hipotéticamente continúa de una manera que sí que no, llega a aburrir y tampoco es lo que quiero para mi vida... sé lo que merezco, sé lo que valgo”, frase que sumó nuevas interpretaciones sobre sus expectativas y límites personales.

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El abogado de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo negó de forma pública que exista un proceso de divorcio en marcha. Según explicó en declaraciones recogidas por Amor y Fuego, la decisión de no formalizar la separación responde a motivos personales que no han sido revelados en detalle, descartando rumores sobre un conflicto legal inminente.

A pesar de las versiones en torno a una posible ruptura, la situación entre Salcedo y Maju Mantilla sigue sin definirse de manera oficial. La presencia reiterada del empresario en la vivienda de la exconductora refuerza la percepción de que ambos mantienen contacto. La pareja tiene dos hijos en común, y claramente podría ser la razón de sus acercamientos. Sin embargo, también se especula una futura reconciliación entre la pareja.

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Hasta la fecha, no se ha confirmado un avance concreto en el proceso de separación entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. Las declaraciones de los involucrados y el seguimiento de los medios mantienen el tema vigente. Pese a las preguntas directas, ninguno habla de una separación definitiva.

Maju Mantilla bajo presión mediática tras vinculo entre Gustavo Salcedo y Maria Pía. Composición Infobae / Carol Ruiz