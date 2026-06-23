Perú

Nidia Bermejo, de Al Fondo Hay Sitio, y Lucía Covarrubias, exintegrante de Esto es Guerra, son presa de críticas por presumir su amor

Nidia Bermejo y su pareja se mostraron unidas en la boda de su compañero de elenco, recibieron apoyo de seguidores y respondieron con calma a quienes cuestionaron su relación en redes sociales

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Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias defienden su amor frente a las críticas
Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias defienden su amor frente a las críticas

Nidia Bermejo, reconocida por su participación como Olinda Zapallal en la serie ‘Al fondo hay sitio’, y su pareja, la exchica reality Lucía Covarrubias, hicieron pública su relación al asistir juntas a la boda de su colega Alejandro Villagómez (intérprete de Gaspar) y la artista Joseline Lavaud, en una ceremonia íntima celebrada el último fin de semana. Ambas compartieron con naturalidad su felicidad en redes sociales, lo que generó reacciones tanto de apoyo como de críticas entre los usuarios.

La ceremonia reunió a varios integrantes del elenco de la popular serie peruana en un ambiente familiar y relajado. Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias desfilaron de la mano entre los jardines del lugar del evento, luciendo atuendos elegantes y mostrándose cariñosas en cada una de sus publicaciones.

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La actriz optó por un vestido combinado con blazer oscuro y sombrero, mientras que su pareja eligió un vestido largo en tonos rosados con estampados florales. Las imágenes, difundidas en Instagram y TikTok, reflejaron el buen momento que atraviesan como pareja y la cercanía con los recién casados.

La exposición pública de su relación, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos. Una usuaria comentó en una publicación de Covarrubias: “Que Dios las perdone”. Lejos de responder con hostilidad, la exchica reality, de 39 años y radicada en México, contestó de manera serena: “¿Perdonar de qué? Abrazo. Bendiciones y que viva el amor”. Su respuesta, replicada en varios comentarios, recibió el respaldo de seguidores que valoraron la actitud respetuosa ante la crítica.

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La actriz y la exchica reality compartieron su felicidad durante el matrimonio de Alejandro Villagómez, enfrentaron comentarios negativos y apostaron por la serenidad y el respeto frente a las críticas | TikTok

El intercambio continuó cuando otra internauta insistió en el tono despectivo. Covarrubias volvió a responder con calma y empatía: “Te amo, bendiciones para ella”. Esta frase sumó decenas de ‘likes’ y fue destacada por la comunidad de seguidores por su mensaje conciliador. La actitud de la pareja, evitando entrar en polémicas, generó comentarios positivos y mensajes de apoyo a la visibilidad y naturalidad con la que ambas manejan su relación.

No existe una fecha precisa sobre el inicio de la relación entre Bermejo y Covarrubias, ya que ambas han optado por mantener un perfil discreto y prefieren no referirse públicamente a su vida sentimental en entrevistas. Sin embargo, por lo que dejan ver en sus redes sociales, se calcula que están juntas desde 2023. La actriz, de 47 años, y la exchica reality, de 39, han compartido en diferentes momentos imágenes de viajes y celebraciones, aunque priorizan la reserva y la privacidad en su día a día.

Nidia Bermejo y Lucía Covarruvia presumen su amor en redes sociales.
Nidia Bermejo y Lucía Covarruvia presumen su amor en redes sociales.

Lucía Covarrubias responde a detractores

La cantante y exintegrante de Esto es Guerra usó sus redes para responder a quienes critican su relación. Covarrubias lamentó los comentarios malintencionados, destacando la infelicidad que deben estar viviendo sus autores.

“Amigos, yo nunca hago esto, pero por comentarios como este (Ajjj huacala) que están en mi último video con Nidia. [suspirando] Por comentarios como este siento que el mundo está como está. Así que a ti, Omi Pilar, te quiero mandar un abrazo, decirte que espero que seas feliz, muy feliz, porque estos comentarios son de gente que no es feliz, no está feliz, le falta algo en su vida”, indció la cantante a través de un video en su cuenta de Tiktok.

Lucia Covarrubias, una peruana que ya colabora con artistas internacionales.
Lucia Covarrubias es una cantante peruana que se desarrolla fuera del país. (Instagram)

La exposición pública de la relación entre Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias ha sido recibida con apoyo por parte de seguidores y colegas, aunque no ha estado exenta de mensajes críticos. La respuesta serena y afectuosa de Covarrubias ante los cuestionamientos reforzó el mensaje de que el amor y la felicidad pueden celebrarse frente a la adversidad.

Deseo que seas muy feliz, que encuentres un amor tan bonito y tan verdadero como el mío y como el de muchas personas. Y que ojalá dejes de invertir tu energía en cosas así, y mejor inviértela en cosas bonitas. Deseo lo mejor para ti”, agregó.

Asistieron a la boda de Alejandro Villagómez

La boda de Alejandro Villagómez y Joseline Lavaud fue la ocasión elegida para que la pareja de artistas compartiera con sus seguidores el desarrollo de su historia. “Vamos al matri de nuestro querido Alejandro Villagómez y Nube Lavaud”, escribió Bermejo en Instagram, donde etiquetó a su novia y mostró la cercanía que mantienen con los protagonistas del evento. La publicación fue replicada en otras plataformas y generó numerosos comentarios de felicitaciones y buenos deseos.

La ceremonia de Villagómez se convirtió en un punto de encuentro para el elenco de ‘Al fondo hay sitio’, que celebró la unión del actor con la artista Lavaud en un evento descrito como íntimo y emotivo. Erick Elera, padrino y figura central de la serie, dedicó unas palabras a los novios y destacó la importancia de la amistad y el compañerismo dentro del elenco.

Nidia Bermejo y Lucía Covarruvias asistieron al matrimonio de Alejandro Villagómez, actor de Al Fondo Hay Sitio. Tiktok/ Instagram
Nidia Bermejo y Lucía Covarruvias asistieron al matrimonio de Alejandro Villagómez, actor de Al Fondo Hay Sitio. Tiktok/ Instagram

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