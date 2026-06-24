Argentina vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por la Copa Latina de Vóley 2026

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador recibirá a la selección peruana en su reencuentro con el público local, marcando el inicio de la Copa Latina de Vóley 2026. Este torneo cuadrangular, agendado entre el 27 y el 29 de junio, representa una etapa fundamental en la preparación para la próxima Copa Sudamericana.
La competencia reunirá a tres selecciones nacionales: Perú, Argentina y Venezuela, estas dos últimas como equipos invitados. El primer partido del certamen estará protagonizado precisamente por las argentinas y venezolanas, dando el puntapié inicial a una serie de encuentros que servirán para medir el nivel de los equipos y ajustar estrategias de cara a desafíos mayores.
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Argentina vs Venezuela: día y hora del duelo por la Copa Latina de Vóley 2026
El choque entre las argentinas y venezolanas se jugará este sábado 27 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la fecha 1 de la Copa Latina de Vóley 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia, Chile y Venezuela el inicio está fijado para las 18:00 horas. En el caso de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el encuentro está programado para las 19:00 horas.
Canal TV para ver el choque por la Copa Latina de Vóley 2026
La transmisión de la Copa Latina 2026 en Perú estará garantizada para todos los aficionados del vóley. Latina Televisión emitirá los partidos en señal abierta, tanto en el canal 2 como en el canal 702 en HD, permitiendo el acceso gratuito a quienes cuenten con televisores convencionales o de alta definición.
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Además, el torneo podrá seguirse en vivo por medio de la página web de Latina y su aplicación móvil. Esta opción de streaming facilita el acceso desde teléfonos, tabletas y computadoras, lo que amplía las posibilidades para quienes deseen ver los encuentros desde diferentes ubicaciones o en movimiento.
Para quienes buscan información adicional y cobertura minuto a minuto, Infobae Perú ofrecerá actualizaciones constantes sobre el desarrollo de la competencia. El medio publicará resultados en tiempo real, resúmenes de las mejores jugadas y todos los detalles relevantes de cada partido, permitiendo a los hinchas mantenerse informados sin importar dónde se encuentren.
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¿Argentina jugará con equipo alterno a la Copa Latina de Vóley 2026?
Una de las notas destacadas de la Copa Latina de Vóley 2026 es la decisión de la Federación Argentina de no presentar a su plantel titular en el certamen de Lima. En lugar del equipo principal, la delegación albiceleste estará conformada por un grupo alternativo de jugadoras, seleccionadas con el objetivo de ganar experiencia y competir por un lugar en el proceso de selección nacional.
Mientras tanto, el plantel estelar de las ‘Panteras’ continúa sus entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), bajo la dirección de Facundo Morando. La federación optó por mantener a las principales referentes trabajando en Buenos Aires, centradas en la preparación para la Copa Sudamericana de Vóley, que también se disputará en julio en la capital peruana.
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La lista para la Copa Latina evidencia la ausencia de figuras habituales en la base titular del equipo. Entre las jugadoras que no viajarán a Lima se encuentran Bianca Cugno, Victoria Mayer, Bianca Farriol, Candelaria Herrera, Elina Rodríguez, Eugenia Pelozo, Daniela Bulaich y Brenda Bertolino. Todas ellas seguirán integrando el grupo principal con miras a los compromisos internacionales más exigentes del calendario.
El cuerpo técnico también presentará una novedad: Facundo Morando no estará a cargo del equipo en el cuadrangular amistoso. Su lugar será ocupado por Pablo Ambrosini, quien dirigirá al conjunto alternativo durante la competencia en Lima. Esta decisión permite mantener la continuidad del trabajo estratégico en Buenos Aires y, al mismo tiempo, brindar rodaje internacional a nuevas integrantes del seleccionado.
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