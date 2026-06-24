¿Puede López Aliaga ser teniente alcalde si fue proclamado senador? Expertos electorales explican el proceso

El candidato a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga habla durante una manifestación contra los organismos electorales y los resultados que lo dejan fuera de la segunda vuelta, este lunes en Lima (Perú). EFE/ John Reyes

La candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima quedó en suspenso luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declare inadmisible su postulación debido a que ya fue electo como senador en el Congreso para el período 2026-2031, pero la norma no define con precisión si ese solo hecho ya le impide postular a otro cargo antes de jurar.

El punto central no pasa solo por su decisión política de no asumir el escaño, sino por la prueba documental de su situación actual. Según explicó el experto en derecho electoral José Naupari a Latina, el partido puede presentar el cargo de la carta al Jurado Nacional de Elecciones con la que pidió no ser proclamado, aunque ese trámite ya quedó superado, y no tendría un documento que certifique que perdió la condición de congresista electo.

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Por otro lado, el presidente del JNE, Roberto Burneo, respondió públicamente a la carta y afirmó que su responsabilidad es la de proclamar los resultados, pero cada senador tiene que jurar ante el Congreso al asumir el cargo, por lo que no está en sus competencias definir si el líder de Renovación Popular asume su escaño.

“Si un senador, un diputado o un representante al Parlamento Andino no quisiera seguir en esa representación, (...) tiene que, luego de (la proclamación de) los resultados, luego de (la entrega de) las credenciales, juramentar. La juramentación se hace ante el Congreso de la República, ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra competencia se circunscribe hasta la entrega de credenciales en cuanto a esta elección de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino y cualquier otra incidencia que sea antes de la juramentación”, declaró Burneo.

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Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronuncia ante el anuncio de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Video: JNE

Naupari sostuvo que el caso depende de cómo interprete la autoridad electoral el momento exacto en que nace el impedimento. Para las elecciones municipales, dijo, la duda es si la restricción alcanza al solo hecho de haber sido elegido o si corre recién desde la juramentación o la asunción del cargo.

El Jurado debe definir si el impedimento rige desde la proclamación o desde la juramentación

Durante su análisis del caso, Naupari planteó el eje de la discusión legal. “Para efectos de las elecciones municipales, la pregunta a dilucidar es si el solo hecho de haber sido electo lo coloca en el impedimento según el cual un congresista no puede ser candidato”.

El especialista añadió que la norma no distingue entre situaciones distintas dentro del mismo tránsito institucional. “No precisa si es un congresista electo, si es un congresista juramentado o es un congresista que ya asumió el cargo”, señaló.

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A partir de esa ambigüedad, abrió la posibilidad de una salida favorable para la lista de Renovación Popular. “Lo que podría hacer también el Jurado Electoral Especial es interpretar que ese impedimento que te genera el cargo para poder postular aplica solo desde la juramentación y no desde la proclamación o desde la elección”, afirmó.

El candidato presidencial Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, saluda a sus seguidores durante un mitin mientras continúa el recuento de votos en las elecciones generales, el miércoles 6 de mayo de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía)

Rafael López Aliaga busca regresar al Palacio Municipal en la fórmula encabezada por Luis Rubio. La observación del Jurado Electoral Especial exige que el partido acredite con documentos cuál es hoy la condición jurídica del candidato.

No existe documento que borre la proclamación

Sobre la respuesta que podría presentar la agrupación, Naupari remarcó que el margen es estrecho. “Asumo que adjuntará el cargo de recibo de la carta mediante la cual él pide que no se le proclame; ya se le proclamó, así que ya no hay vuelta que dar”, indicó.

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En esa misma línea, precisó cuál es el problema práctico para la defensa de la candidatura. “Un documento donde diga: ‘Yo ya perdí el estatus de congresista’, no lo va a tener”.

La controversia no alcanza solo a López Aliaga. La misma situación ocurre con el diputado electo Leo de Paz y a Guillermo Valdivieso, parlamentario andino electo por Renovación Popular, quienes también intentan postular en las elecciones regionales y municipales pese a que ya se encuentran en la lista de ganadores para puestos de elección popular.

Consultado por la polémica, Renzo Reggiardo se mantuvo al margen y dijo que debía guardar neutralidad por su cargo. “Como alcalde no puedo infringir la neutralidad electoral”, dijo.

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Aun así, dejó una definición sobre el marco normativo. “Creo que hay vacíos, según tengo entendido. Así que voy a ser muy respetuoso de lo que se resuelva y lo que se decida”, afirmó.

En esa misma jornada, Reggiardo tampoco descartó restringir nuevamente el tránsito en el centro histórico de la ciudad y aplicar otras medidas ante la convocatoria a nuevas movilizaciones sociales para el fin de semana, en la misma aparición pública.