Magaly Medina le cierra las puertas a Dalia Durán: “No quiero saber nada de ella”

Magaly Medina no quiere saber más de Dalia Durán | Magaly TV: La Firm

Magaly Medina volvió a explotar en contra de Dalia Durán. La conductora de televisión se mostró sumamente indignada por la actitud de la cubana, quien abrazó y tomó de la mano a John Kelvin en una cena luego de haberse reunido en un centro de conciliación y firmar su divorcio.

Dalia Durán se mostró muy contenta al lado del cumbiambero, quien en el 2021 la ultrajó sexualmente y golpeó de forma salvaje en la casa que compartían como familia. Desde entonces, la modelo pidió ayuda en los medios de comunicación para que tenga soporte en el caso.

Fue Medina Vela quien la recibió en su programa y la ayudó con su proceso. Consiguió ayuda psicológica y hacía seguimiento a lo que venía dictando el Poder Judicial en contra de su agresor. Pero, luego de que John Kelvin saliera en libertad, todo parece indicar que Dalia prefirió dejar las cosas en el pasado.

Por eso, este lunes 21 de noviembre, Magaly Medina se tomó unos minutos en su programa y se pronunció al respecto. Desde el primer momento, la figura de ATV decidió cerrarle las puertas a la cubana en su programa y aseguró que estaba completamente indignada.

“Yo estoy más que decepcionada, estoy indignada por todo el trabajo que nosotros tuvimos en apoyarla. Eso es lo que me indigna y lo que me llena de desazón y me quita las ganas y las esperanzas de poder darle todo nuestro apoyo a otras mujeres más”, confesó al inicio.

Magaly Medina indignada con Dalia Durán. (Magaly TV: La Firme)

Tras ello, se refirió a las imágenes de la expareja en el restaurante. “Miren esos momentos, era un momento romántico. Ellos estaban en su 14 de febrero. Cómo puedes comer, a mí se me devolverían los alimentos si como algo delante de mi golpeador, delante del agresor, delante de mi torturador, del hombre que fue mi verdugo durante muchos años. Esa es una cachetada, no solo a nosotros como programa que la defendió, sino una cachetada a la mujer peruana”, agregó evidentemente molesta

Finalmente, decidió cerrarle las puertas de su programa a la cubana, pero dejó claro que espera que no lo vuelva a necesitar. Además, confesó que cree posible que la expareja retome su relación, pese a toda la violencia que hubo anteriormente.

“Yo de verdad, espero que Dalia Durán nunca más venga a mi programa a pedirme apoyo. Ojalá que le vaya muy bien, pero no quiero saber absolutamente nada de ella, ni de todo lo que le pase, ni de lo que lepueda pasar. Yo cumplí. Yo creo que a ese paso, no me asombraría en lo absoluto si esta mujer vuelve con su golpeador”, finalizó.

