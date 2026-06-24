Milett Figueroa corona a la candidata equivocada en el Miss Morropón y desata críticas de Magaly Medina: “No sabía ni quién ganó”

La modelo regresó a los escenarios peruanos como conductora de un certamen de belleza en Piura, pero una equivocación durante la coronación de la ganadora terminó generando controversia y críticas en redes sociales. ATV/ Magaly TV La Firme.

El regreso de Milett Figueroa a la televisión peruana no pasó desapercibido. Luego de varios meses enfocada en proyectos internacionales y de mantenerse en el foco mediático por su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, la modelo reapareció en el país como conductora de un importante certamen de belleza realizado en la provincia de Morropón, en Piura.

Sin embargo, lo que debía ser una noche de celebración terminó convirtiéndose en motivo de controversia debido a una serie de equivocaciones que rápidamente generaron críticas entre los asistentes, usuarios en redes sociales y figuras de la televisión nacional.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

Milett Figueroa regresa a Perú y protagoniza inesperado incidente en Morropón

La modelo fue convocada para conducir el Miss Morropón 2026, un evento que reunió a diversas representantes de la región y que buscaba destacar la belleza, cultura y tradiciones locales. Junto a ella estuvo el conductor Joselito Carrera, quien también participó de la animación del concurso.

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Durante gran parte de la ceremonia, todo parecía desarrollarse con normalidad. Sin embargo, cuando llegó uno de los momentos más esperados de la noche, la proclamación de la nueva reina, ocurrió un incidente que terminó opacando el desarrollo del certamen.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

La equivocación en la coronación que desató la polémica en redes sociales

Según se pudo apreciar en imágenes que posteriormente circularon en redes sociales y fueron difundidas en programas de espectáculos, Milett Figueroa coronó a una candidata equivocada, generando confusión entre las participantes y asistentes.

El error no tardó en viralizarse y se convirtió en uno de los temas más comentados relacionados con el certamen. Usuarios cuestionaron la falta de coordinación durante la premiación y señalaron que una equivocación de ese tipo afecta directamente la imagen de un concurso que representa a toda una provincia.

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Aunque el incidente fue corregido posteriormente, las imágenes continuaron circulando y provocaron una ola de comentarios en plataformas digitales.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

El otro error de Milett que generó incomodidad durante el certamen

La polémica no terminó allí. Durante otra parte del evento, la conductora cometió una equivocación al momento de presentar a una de las representantes participantes.

La candidata provenía del centro poblado afroperuano de Yapatera, una localidad reconocida por su importante legado cultural y su aporte a la identidad afroperuana en la región Piura. Sin embargo, al momento de referirse a ella, Milett realizó una presentación incorrecta. “¿Dónde está esa banda de ‘la pantera’?”, expresó durante la ceremonia.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

La representante de Yapatera fue presentada de forma incorrecta

El error fue especialmente comentado porque Yapatera es una de las localidades más emblemáticas de la provincia y cuenta con una importante presencia dentro de las actividades culturales de la región.

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Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

Diversos usuarios en redes sociales señalaron que quienes asumen la conducción de este tipo de eventos deberían informarse previamente sobre las participantes, sus lugares de origen y la relevancia cultural que representan.

Para muchos asistentes, la confusión evidenció una falta de preparación respecto al contexto del certamen y sus protagonistas.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

Joselito Carrera también quedó envuelto en la controversia

Las críticas no estuvieron dirigidas únicamente a Milett Figueroa. Según se pudo observar en los videos difundidos, Joselito Carrera también habría cometido una equivocación similar al referirse al nombre del centro poblado.

Por ese motivo, ambos conductores terminaron siendo cuestionados por parte de algunos espectadores, quienes consideraron que debieron conocer mejor los detalles del concurso antes de asumir la conducción.

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Lo ocurrido generó un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron a los presentadores argumentando que se trató de simples errores humanos, mientras otros consideraron que la magnitud del evento exigía una preparación más rigurosa.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona la preparación de los conductores del evento

Las imágenes del incidente llegaron hasta el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde la conductora decidió pronunciarse sobre lo sucedido.

Como suele ocurrir con temas vinculados al mundo del espectáculo, Magaly Medina analizó el desempeño de los presentadores y cuestionó duramente las equivocaciones registradas durante la ceremonia.

La periodista consideró que quienes son contratados para conducir eventos públicos tienen la responsabilidad de informarse adecuadamente sobre el contexto en el que participarán. “Para eso los contratan, les hacen un favor encima y todavía ni siquiera se informan un poquito”, manifestó.

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Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ni siquiera se informan”: la dura crítica de la ‘Urraca’

La conductora no se limitó a comentar la equivocación relacionada con Yapatera. También cuestionó la actitud que mostraron los presentadores durante algunos momentos del certamen.

Según indicó, consideró que ambos debieron prestar mayor atención a los detalles del concurso en lugar de relajarse excesivamente durante la conducción.

“Hay que estar más concentrados en vez de estarse riendo y carcajeando”, expresó. Para Magaly Medina, este tipo de errores terminan afectando no solo la imagen de los conductores, sino también la organización del evento y el esfuerzo de quienes participan en él.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.

El Miss Morropón 2026 termina marcado por los errores en la conducción

Lo que inicialmente buscaba convertirse en una vitrina para destacar la belleza y cultura de Morropón terminó siendo noticia por motivos muy distintos. La equivocación en la coronación y la confusión sobre el nombre de una de las localidades representadas fueron suficientes para colocar a Milett Figueroa en el centro de la polémica.

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A pesar de ello, muchos usuarios también destacaron que la modelo continúa siendo una de las figuras más mediáticas del espectáculo nacional y que cualquier error cometido durante una aparición pública suele amplificarse rápidamente debido a la atención que genera su imagen.

Por ahora, Milett no se ha pronunciado públicamente sobre las críticas. Sin embargo, las imágenes continúan circulando en redes sociales y siguen alimentando el debate entre quienes consideran que se trató de una simple equivocación y quienes creen que evidenció una falta de preparación para asumir la conducción de un evento de esa magnitud.

Milett Figueroa recibe duras críticas luego de equivocarse en la elección de la reina del Miss Morropón. Captura: Magaly TV La Firme.