Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo C: así van Brasil, Marruecos, Escocia y Haití durante la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo C por el Mundial 2026. (FIFA)

El Grupo C del Mundial 2026 reúne a Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, todos con posibilidades abiertas de avanzar en el torneo. Solo los dos primeros equipos del grupo asegurarán el pase directo a los dieciseisavos de final, aunque también existe la opción de clasificación para los mejores terceros, según el formato de la competición.

Hoy, miércoles 24 de junio, se disputa la última jornada de la fase de grupos, un día decisivo en el que las cuatro selecciones definirán su continuidad en la Copa del Mundo. Cada resultado influirá en el desenlace, ya que todos mantienen chances matemáticas de clasificar.

PUBLICIDAD

Tabla de posiciones del Grupo C por el Mundial 2026

Brasil se impuso 3-0 a Haití en el segundo partido del Grupo C, con dos goles de Matheus Cunha y uno de Vinícius Júnior, resultado que le permitió alcanzar el primer puesto con cuatro puntos.

En el otro encuentro de la jornada, Marruecos venció 1-0 a Escocia gracias a un gol temprano de Ismael Saibari, quedando a un paso de la clasificación y compartiendo la cima del grupo con Brasil, ambos con cuatro puntos.

La tabla, tras dos fechas disputadas, muestra a Marruecos y Brasil igualados con cuatro puntos, seguidos por Escocia con tres y Haití cerrando el grupo sin unidades. El desenlace del grupo se definirá en la última jornada, donde cada selección buscará asegurar su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Programación de la fecha 3 del Grupo C

- Escocia vs Brasil (miércoles 24 de junio / 17:00 horas / Grupo C)

- Marruecos vs Haití (miércoles 24 de junio / 17:00 horas / Grupo C)

¿A qué hora juegan? Ecuador (17:00 horas), Colombia (17:00 horas), Perú (17:00 horas), Venezuela (18:00 horas), Bolivia (18:00 horas), Chile (19:00 horas), Paraguay (19:00 horas), Uruguay (19:00 horas), Argentina (19:00 horas), Brasil (19:00 horas), El Salvador (16:00 horas), Panamá (17:00 horas), México (16:00 horas) y España (00:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así llegan Brasil y Escocia al partido por el Mundial 2026

El duelo entre Brasil y Escocia representa una instancia decisiva para ambas selecciones en el Grupo C del Mundial 2026. Los escoceses buscan conseguir el resultado que les permita avanzar por primera vez en su historia a la fase eliminatoria, mientras que el equipo de Carlo Ancelotti necesita una victoria para acercarse al liderazgo del grupo, en una contienda directa con Marruecos.

El equipo brasileño inició el torneo con un empate 1-1 frente a los marroquíes, en un partido donde fue superado durante gran parte de la primera mitad. Posteriormente, un triunfo 3-0 sobre Haití en la segunda jornada le permitió tomar impulso, aunque la falta de contundencia en el segundo tiempo dejó cierta insatisfacción pese al resultado.

PUBLICIDAD

Por su parte, Escocia debutó con una trabajada victoria 1-0 sobre Haití, pero comprometió sus opciones de clasificación al perder por la mínima ante Marruecos, mostrando un juego poco convincente. Ambas selecciones llegan así a la tercera fecha obligadas a sumar, con la presión de definir su destino en un grupo que se mantiene abierto hasta el último partido.

Así llegan Marruecos y Haití al choque por el Mundial 2026

Marruecos llega a la última fecha del Grupo C con una oportunidad inmejorable para confirmar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, el equipo africano suma cuatro puntos, producto de un empate 1-1 ante Brasil y una victoria 1-0 frente a Escocia, lo que le permite disputar el liderazgo del grupo mano a mano con la selección sudamericana.

PUBLICIDAD

El presente internacional de los Leones del Atlas es sólido, tras buenos desempeños recientes en competiciones continentales. El equipo busca consolidarse como candidato y mantener la pulseada por el primer lugar de la zona.

En cambio, Haití afronta el cierre de la fase de grupos ya sin chances de clasificación, ocupando el último puesto sin puntos. El conjunto dirigido por Sébastien Migné acumuló dos derrotas: 0-1 ante Escocia y 0-3 frente a Brasil, y su objetivo inmediato es sumar por primera vez en una Copa del Mundo.