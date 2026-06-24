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Keiko Fujimori y su victoria inminente: ¿Cuáles son los principales retos durante sus primeros 100 días de gobierno?

La virtual presidenta y su entorno avanzan con medidas para los primeros días, priorizando tecnología para combatir la delincuencia y estrategias de prevención climática, según reveló un reporte de televisión

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Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal
Fotografía de archivo de la candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, durante una entrevista con EFE, en Sevilla (España). EFE/José Manuel Vidal

Con más del 99.859% de los votos contabilizados y una victoria inminente de Keiko Fujimori, el equipo de Fuerza Popular se anticipa al anuncio oficial y ya diseña la transición presidencial en Perú. En este proceso, que culminará el 28 de julio, el partido fujimorista perfila sus prioridades para los primeros 100 días de gobierno en un contexto marcado por inseguridad ciudadana, riesgos vinculados al fenómeno del Niño y una situación fiscal condicionada por decisiones recientes del Congreso y el Ejecutivo.

Según informó Punto Final, el entorno de Fujimori trabaja en un esquema de transición que deberá enfrentar urgencias acumuladas y presiones económicas inmediatas generadas por crisis políticas en los últimos 10 años.

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Un escenario fiscal restringido para el próximo gobierno

Uno de los principales obstáculos identificados es el estado de las finanzas públicas. El gobierno saliente presentó un crédito suplementario por más de S/ 9.000 millones; cerca del 30% de esa suma corresponde a gasto corriente, según economistas como David Tuesta. Parte de estos fondos se destinaría a sueldos, beneficios y otros compromisos salariales, lo que limita el margen de maniobra para nuevas políticas.

Al análisis fiscal se suma el impacto de unas 200 leyes aprobadas en el Congreso que incrementan el presupuesto público en casi S/ 36.000 millones. El Consejo Fiscal advirtió sobre el efecto acumulado de estas normas, la mayoría referidas al aumento de gasto corriente en el Estado. Punto Final detalló que este tipo de decisiones condicionará la capacidad del próximo gobierno para ejecutar su propio plan económico y social.

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Monedas de sol sobre dólares
El BCRP no para de comprar dólares y el tipo de cambio sigue bajando. - Crédito Inversión Simple

Seguridad ciudadana: la prioridad de los primeros 100 días

Mientras los Jurados Electorales Especiales resuelven las últimas actas observadas, la dirigencia de Fuerza Popular mantiene un discurso cauteloso sobre el resultado final, pero ya define acciones inmediatas. El partido coloca la seguridad como eje central de su estrategia para los primeros meses de gestión. De acuerdo con el plan presentado, la propuesta principal consiste en poner en marcha el Centro de Comando y Videovigilancia C5i en Lima y Callao, un sistema basado en inteligencia artificial, integración tecnológica y la geolocalización de patrulleros y ambulancias.

Punto Final recogió declaraciones de Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y virtual primer vicepresidente de Keiko Fujimori, quien subrayó la necesidad de combinar tecnología avanzada y liderazgo político para enfrentar la delincuencia. “La tecnología hoy día, la inteligencia artificial, la tecnología, las cámaras. Entonces, hay mucho por hacer en el lado de la inseguridad los primeros 100 días, pero, sobre todo, y eso hay que tener claro, Carlos, es liderazgo”, afirmó Galarreta en el informe televisivo.

Imagen dividida mostrando a dos hombres; uno de espaldas con chaleco 'POLICIA DIVIAC' y otro de frente (rostro pixelado) con chaleco 'DETENIDO DIVIAC'
Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron capturados por su presunta implicación en un caso de secuestro, luciendo chalecos identificatorios de la DIVIAC y de 'Detenido'. (PNP)

Dudas técnicas y costo del plan de seguridad

El propio reporte de Punto Final incluyó objeciones sobre la viabilidad del plan. Un especialista consultado por el medio estimó que un C5i con las características propuestas costaría alrededor de USD 500 millones y dependería de una infraestructura urbana inteligente que hoy no existe en Lima. La falta de semáforos automatizados y otros componentes limita la implementación plena del sistema en el corto plazo.

El peso económico de la inseguridad quedó reflejado en un informe de la Universidad de Piura, citado por Punto Final, que calculó que la delincuencia representa un costo anual de USD 11.800 millones (aproximadamente el 2,8% del PIB del país). Además, una encuesta de Ipsos Perú ubicó a la delincuencia como la principal preocupación de los peruanos a comienzos de mes.

PNP recibe capacitación de la Unión Europea en investigación de extorsiones y secuestros.
PNP recibe capacitación de la Unión Europea en investigación de extorsiones y secuestros.

Medidas adicionales y despliegue territorial

El plan de Fuerza Popular contempla la emisión de decretos de urgencia para financiar patrulleros inteligentes, la interconexión de cámaras de vigilancia y la modernización de 200 comisarías. También se prevé el fortalecimiento de unidades de flagrancia exprés en Lima, Piura y Trujillo, y una intervención militar policial en Tumbes por su alta sensibilidad como paso fronterizo.

Punto Final precisó que estas acciones buscarían dar respuesta rápida a los reclamos ciudadanos y revertir la percepción de inseguridad, que se ha consolidado como el problema más acuciante para el electorado.

Piura - Tumbes - Ecuador - Los Pulpos - PNP - Perú - 9 junio
Foto: Difusión

El fenómeno del Niño y la urgencia de la prevención

Otro de los retos inmediatos identificados por el entorno de Fuerza Popular es el fenómeno del Niño, cuyo periodo crítico podría extenderse desde diciembre de este año hasta abril del próximo. El plan de gobierno plantea activar fondos de contingencia a través de COFIDE para las pequeñas y medianas empresas afectadas, junto con la reubicación progresiva de comunidades vulnerables y la diversificación de la matriz energética.

La demora en la transferencia de mando genera inquietud dentro del partido. Según explicó Galarreta a Punto Final, la futura administración necesita conocer desde ahora el estado de los ríos, la maquinaria disponible y las obras de canalización requeridas para prevenir desbordes e inundaciones.

Vista aérea de la ciudad de Lima con rascacielos, edificios, un río seco, carreteras con vehículos y palmeras, todo bajo un cielo brumoso y anaranjado.
Una vista aérea de la ciudad de Lima envuelta en una intensa calima de tono anaranjado, reflejando una severa ola de calor atribuida al fenómeno del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión fiscal y reforma institucional

El estado de las cuentas públicas representa otra presión inmediata para el próximo gobierno. Uno de los economistas consultados por Punto Final señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas es consciente de la gravedad fiscal y cuestionó que el crédito suplementario se haya tramitado en el tramo final de la actual administración. Este sería el crédito suplementario más grande gestionado por un gobierno saliente en los últimos 30 años.

El Congreso, según el mismo análisis, recibió beneficios adicionales en un contexto en el que su presupuesto se duplicó en los últimos cinco años. Fuerza Popular reconoció la aprobación de normas populistas durante este quinquenio y evalúa recurrir al Tribunal Constitucional para limitar la facultad del Parlamento de legislar sobre gasto corriente.

Primer plano de una calculadora financiera con un bolígrafo sobre ella, billetes de dólares y monedas al lado, y formularios de impuestos desenfocados en un escritorio de madera.
Una calculadora financiera, billetes de dólares estadounidenses, monedas y formularios de impuestos desenfocados se encuentran sobre un escritorio de madera, simbolizando la gestión económica y la preparación fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal reto político de este equipo será construir consensos en un contexto de alta polarización. Según el reporte de Punto Final, la duración de la “luna de miel” del próximo gobierno dependerá de la capacidad de respuesta ante problemas inmediatos como la seguridad, el fenómeno del Niño, la minería ilegal y las brechas sociales persistentes en el país.

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