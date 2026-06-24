Antonio Rizola reveló el entrenador peruano que dirigirá al Perú Mundialista y Perú Olímpico en Copa Latina de vóley 2026

La Copa Latina, un cuadrangular amistoso, dará inicio este fin de semana. La selección peruana de vóley, anfitriona del torneo, presentará dos equipos: Perú Olímpico y Perú Mundialista. Esta competencia funcionará como preparación para la Copa Sudamericana.
Surgen dudas sobre la conformación de ambos conjuntos nacionales. Según el técnico Antonio Rizola, las 31 jugadoras convocadas rotarán entre los equipos para que las armadoras tengan la oportunidad de compartir cancha con distintas compañeras.
Otra pregunta de los hinchas apunta a la dirección técnica de ambos equipos cuando se enfrenten en la primera fecha. Uno de los equipos estará a cargo de Rizola y el otro faltaba definir quién lo conduciría. En diálogo con Somos Vóley, el entrenador brasileño aclaró quién será el responsable.
PUBLICIDAD
“Nuestro staff técnico, Antonio Rizola, Walter Lung, Marcelo Bencardino, Martín Escudero y los preparadores físicos, vamos a estar todos juntos”, explicó Rizola. Luego, designó a su asistente como responsable del otro equipo: “Cuando están los dos equipos, yo voy a estar como enemigo de Walter Lung, jugando contra él”.
Rizola también anticipó que Walter Lung podría imponerse en ese primer duelo: “Y Walter seguramente va a ganar el partido. Normalmente, pasa esto. Normalmente, el asistente gana al entrenador principal. Esto es natural que pase. Y vamos a jugar”.
El entrenador agregó que, cuando Perú Olímpico y Perú Mundialista se enfrenten a Venezuela y Argentina, todo el staff técnico estará presente: “En los partidos de domingo y lunes vamos a estar juntos en los dos partidos”.
PUBLICIDAD
Además, precisó cómo se distribuirán los roles en cada equipo: “Con el equipo, con el Olímpico, estoy yo adelante y él como segundo; en el Mundialista, él está adelante y yo como segundo”.
Por último, Rizola detalló la estrategia que están implementando: “Vamos a estar juntos allí, junto a la cancha, para observar y hacer observaciones dentro del juego, sobre el comportamiento de las atletas y los cambios. Estamos estudiando toda una forma y estamos juntos dirigiendo los dos equipos”.
Así, Antonio Rizola asumirá la dirección de Perú Olímpico y Walter Lung estará a cargo de Perú Mundialista en la Copa Latina de vóley, que se disputará del sábado 27 al lunes 29 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes.
PUBLICIDAD
Todo sobre el debut de Perú en la Copa Latina 2026
La selección peruana debutará en la Copa Latina de vóley 2026 con un duelo inédito: Perú Mundialista se medirá ante Perú Olímpico el sábado 27 de junio a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.
Los encuentros de la Copa Latina 2026 podrán verse en todo el país a través de la señal abierta de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 en HD. El torneo también estará disponible por streaming en la web de Latina y en su aplicación móvil, lo que permitirá el acceso desde diferentes dispositivos.
Infobae Perú brindará cobertura completa del certamen, con información en tiempo real, resúmenes de las jugadas más importantes y detalles de cada partido para que los seguidores puedan seguir el desarrollo del torneo desde cualquier lugar.
PUBLICIDAD
Programación completa de la Copa Latina de vóley 2026
Sábado 27 de junio
- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes
- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes
Domingo 28 de junio
- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes
- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes
Lunes 29 de junio
- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes
- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes
- Los horarios está sujeto al horario de Perú.
Más Noticias
Ignacio Buse fue eliminado en octavos de final del ATP de Mallorca y concluyó su gira sobre césped previo a Wimbledon 2026
El peruano no pudo ante el checo Vit Kopriva y cerró su participación en Mallorca, enfocándose ahora en su preparación final rumbo al Grand Slam londinense
A qué hora juegan México vs República Checa: partido por la última fecha del Grupo A del Mundial 2026
El combinado azteca se mide ante el conjunto europeo con la intención de cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto. Conoce el horario y todos los detalles de la contienda
Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo A: así van México, Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia en la fecha 3
Los dos partidos de la última jornada se disputarán en simultáneo, donde hasta tres selecciones se juegan su clasificación a la siguiente ronda. Conoce cómo se mueven las ubicaciones
Argentina vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por la Copa Latina de Vóley 2026
El equipo de Facundo Morando se medirá con la ‘vinotinto’ en el estreno del cuadrangular que se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Conoce los detalles del vibrante cotejo
Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo B: así van Brasil, Marruecos, Escocia y Haití en la fecha 3
La última fecha de esta zona enfrenta a Canadá y Suiza por la cima, mientras Bosnia y Herzegovina y Qatar buscan un milagro para avanzar como uno de los mejores terceros
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD