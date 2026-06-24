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Antonio Rizola reveló el entrenador peruano que dirigirá al Perú Mundialista y Perú Olímpico en Copa Latina de vóley 2026

El técnico brasileño se encargará de uno de los conjuntos nacionales en el cuadrangular amistoso previo a la Copa Sudamericana. El otro estará bajo la conducción de un estratega nacional

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El técnico brasileño necesitará otro estratega para el Perú Mundialista y Perú Olímpico. Créditos: Latina TV / Youtube.

La Copa Latina, un cuadrangular amistoso, dará inicio este fin de semana. La selección peruana de vóley, anfitriona del torneo, presentará dos equipos: Perú Olímpico y Perú Mundialista. Esta competencia funcionará como preparación para la Copa Sudamericana.

Surgen dudas sobre la conformación de ambos conjuntos nacionales. Según el técnico Antonio Rizola, las 31 jugadoras convocadas rotarán entre los equipos para que las armadoras tengan la oportunidad de compartir cancha con distintas compañeras.

Otra pregunta de los hinchas apunta a la dirección técnica de ambos equipos cuando se enfrenten en la primera fecha. Uno de los equipos estará a cargo de Rizola y el otro faltaba definir quién lo conduciría. En diálogo con Somos Vóley, el entrenador brasileño aclaró quién será el responsable.

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“Nuestro staff técnico, Antonio Rizola, Walter Lung, Marcelo Bencardino, Martín Escudero y los preparadores físicos, vamos a estar todos juntos”, explicó Rizola. Luego, designó a su asistente como responsable del otro equipo: “Cuando están los dos equipos, yo voy a estar como enemigo de Walter Lung, jugando contra él”.

Rizola también anticipó que Walter Lung podría imponerse en ese primer duelo: “Y Walter seguramente va a ganar el partido. Normalmente, pasa esto. Normalmente, el asistente gana al entrenador principal. Esto es natural que pase. Y vamos a jugar”.

El entrenador agregó que, cuando Perú Olímpico y Perú Mundialista se enfrenten a Venezuela y Argentina, todo el staff técnico estará presente: “En los partidos de domingo y lunes vamos a estar juntos en los dos partidos”.

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Además, precisó cómo se distribuirán los roles en cada equipo: “Con el equipo, con el Olímpico, estoy yo adelante y él como segundo; en el Mundialista, él está adelante y yo como segundo”.

Por último, Rizola detalló la estrategia que están implementando: “Vamos a estar juntos allí, junto a la cancha, para observar y hacer observaciones dentro del juego, sobre el comportamiento de las atletas y los cambios. Estamos estudiando toda una forma y estamos juntos dirigiendo los dos equipos”.

Así, Antonio Rizola asumirá la dirección de Perú Olímpico y Walter Lung estará a cargo de Perú Mundialista en la Copa Latina de vóley, que se disputará del sábado 27 al lunes 29 de junio en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Walter Lung será el técnico de Perú Mundialista en la Copa Latina de vóley.
Walter Lung será el técnico de Perú Mundialista en la Copa Latina de vóley.

Todo sobre el debut de Perú en la Copa Latina 2026

La selección peruana debutará en la Copa Latina de vóley 2026 con un duelo inédito: Perú Mundialista se medirá ante Perú Olímpico el sábado 27 de junio a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Los encuentros de la Copa Latina 2026 podrán verse en todo el país a través de la señal abierta de Latina Televisión, en los canales 2 y 702 en HD. El torneo también estará disponible por streaming en la web de Latina y en su aplicación móvil, lo que permitirá el acceso desde diferentes dispositivos.

Infobae Perú brindará cobertura completa del certamen, con información en tiempo real, resúmenes de las jugadas más importantes y detalles de cada partido para que los seguidores puedan seguir el desarrollo del torneo desde cualquier lugar.

Perú afrontará cuadrangular internacional con Argentina y Venezuela de cara a la Copa Sudamericana. (Latina TV)

Programación completa de la Copa Latina de vóley 2026

Sábado 27 de junio

- Argentina vs. Venezuela | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Perú Olímpico | 19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Domingo 28 de junio

- Perú Mundialista vs. Venezuela | 15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Olímpico vs. Argentina | 17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

Lunes 29 de junio

- Perú Olímpico vs. Venezuela | 16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

- Perú Mundialista vs. Argentina | 18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes

  • Los horarios está sujeto al horario de Perú.

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