Perú

Inti Raymi 2026 EN VIVO desde Cusco: Minuto a minuto de la Fiesta del Sol en Qorikancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán

La celebración del 24 de junio revive el sentido andino del solsticio, enlaza memoria inca con identidad peruana y convoca a miles en un recorrido ceremonial por tres escenarios emblemáticos

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Hombre vestido como Inca con tocado dorado y traje rojo, rodeado de personas con atuendos andinos, con muros de piedra y montañas. Texto: Inti Raymi en vivo.
Un actor representa al Inca con traje tradicional y tocado dorado durante la escenificación en vivo del Inti Raymi en Sacsayhuamán, Perú, con otros participantes en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, 24 de junio, Cusco se convierte nuevamente en el epicentro de una de las celebraciones más importantes del mundo andino: el Inti Raymi. La llamada Fiesta del Sol reúne a miles de personas en una representación que combina memoria histórica, identidad cultural y ritualidad ancestral en torno al astro que, para los incas, marcaba el inicio de los ciclos de vida.

En esta fecha, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el antiguo calendario incaico reconocía el momento de mayor oscuridad del año como el punto de partida de un nuevo ciclo agrícola. Hoy, esa tradición se mantiene viva a través de una escenificación que recorre espacios simbólicos de la antigua capital del Tahuantinsuyo.

El Inti Raymi no solo es una recreación histórica, sino también una manifestación cultural que articula cosmovisión, patrimonio y turismo. Su desarrollo en sitios como el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán refuerza la conexión entre el pasado incaico y la identidad contemporánea del Perú.

Inti Raymi – Fiesta del Sol – Perú – noticia – 17 junio
Miles de personas siguen cada año una representación que revive el esplendor del mundo inca. Música, danzas y rituales simbólicos acompañan el recorrido por los principales espacios históricos de Cusco. (Andina)
14:28 hsHoy

El Inti Raymi 2026 inició con la llegada de cientos de personas a los exteriores del templo Qorikancha, en el centro de la ciudad del Cusco, donde se desarrolla el primer acto de la ceremonia. Pese a las bajas temperaturas, desde la madrugada ciudadanos cusqueños y visitantes buscaron una buena ubicación frente al sitio arqueológico, en la avenida El Sol, para presenciar el inicio de la fiesta del Sol.

Entre los asistentes hubo cientos de turistas nacionales y extranjeros, llegados de distintas partes del mundo, que se sumaron a la convocatoria desde temprano. Una de las visitantes contó a RPP que arribó poco antes de las cinco de la mañana para asegurar un lugar, mientras que está previsto que el acto ceremonial de homenaje al dios Sol comience a las 9 de la mañana.

El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook
El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook
13:51 hsHoy

Cronograma del Inti Raymi

9:00 a. m. – Qorikancha

  • Inicio del Inti Raymi en el antiguo templo dedicado al dios Inti.
  • El Inca, la Qoya y el séquito imperial realizan el saludo al Sol, marcando el inicio de la ceremonia.

10:00 a. m. – Plaza Mayor del Cusco

  • El Inca protagoniza el Encuentro de los Tiempos con las autoridades locales e incluye el ritual de la coca.
  • Ceremonia abierta al público en el centro histórico de Cusco.

1:30 p. m. – Sacsayhuamán

  • Ceremonia central del Inti Raymi con actores que representan en quechua los rituales del Imperio inca.
  • Incluye el ingreso del Inca al Ushnu, la presentación de los cuatro suyos y el Q’ochurikuy como cierre.
13:47 hsHoy

Inti Raymi bajo vigilancia extrema: PNP realiza gran despliegue durante la mayor fiesta del sol en Cusco

La ciudad imperial presentará un operativo sin precedentes para proteger a miles de asistentes y turistas durante la emblemática celebración inca

El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook
El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook

La ciudad de Cusco se encuentra inmersa en los preparativos para el Inti Raymi 2026, la tradición más importante dedicada al dios sol. Este año, la seguridad durante esta celebración constituye uno de los ejes principales de la organización, con la activación de un despliegue que involucra a más de mil agentes.

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13:27 hsHoy

Inti Raymi 2026: qué es y desde cuándo se celebra la Fiesta del Sol en Cusco cada 24 de junio

La ceremonia andina dedicada al Sol nació como rito estatal del Tahuantinsuyo en el siglo XV, fue prohibido en 1572 y volvió como acto público en 1944

La conmemoración andina dedicada al astro rey se organiza como una representación histórica de varias horas, con un recorrido ceremonial que enlaza el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán (Andina)
La conmemoración andina dedicada al astro rey se organiza como una representación histórica de varias horas, con un recorrido ceremonial que enlaza el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán (Andina)

Cada 24 de junio, la ciudad de Cusco se convierte en el principal escenario del Inti Raymi, una celebración de raíz andina vinculada al ciclo agrícola y al culto solar. La fecha coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el momento del año con el día más corto y la noche más larga, un hito astronómico que marcaba el inicio de un nuevo periodo en el calendario ritual inca.

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13:22 hsHoy

El Inti Raymi y su dimensión religiosa, política y comunitaria en los Andes

Inti Raymi es el nombre que reciben distintas celebraciones andinas que giran alrededor del Sol y del cambio de estación en junio. En el caso de Cusco, la conmemoración se fijó para el 24 de junio y se consolidó como una de las fechas más reconocidas del calendario local, asociada a una ceremonia central de carácter público.

En su formulación ritual, la festividad se entendía como un acto de homenaje al Sol —Inti— y como señal de inicio de un nuevo ciclo. La lógica de la ceremonia unía una dimensión religiosa con una dimensión estatal: no solo convocaba a sacerdotes y nobles, también integraba reuniones, protocolos y actos con presencia de delegaciones de distintos territorios del Tahuantinsuyo.

Inti Raymi – Fiesta del Sol – Perú – noticia – 17 junio
La Fiesta del Sol reúne historia, tradición y memoria colectiva en una fecha ligada al solsticio de invierno. Su origen remite a antiguas ceremonias que marcaron la vida del mundo andino. (Andina)

Los registros históricos describen preparativos estrictos y prácticas comunitarias organizadas alrededor de la salida del Sol. También se mencionan ofrendas de alimentos y bebidas y sacrificios de animales, prácticas extendidas en el mundo andino prehispánico.

13:22 hsHoy

Historia del Inti Raymi: auge inca, censura colonial y renacimiento moderno

El Inti Raymi se asoció al periodo del Imperio inca y a su calendario ceremonial. De acuerdo con crónicas y reconstrucciones posteriores, la organización estatal del rito se vinculó al gobierno del inca Pachacútec y a la consolidación del Tahuantinsuyo como estructura política y administrativa.

Las referencias señalan que, en su etapa incaica, la ceremonia tuvo una escala masiva y un significado político. La convocatoria de curacas y delegaciones funcionaba como reafirmación del orden imperial, con actos públicos que reforzaban jerarquías y lealtades entre territorios y autoridades.

Aunque basada en fuentes históricas, la ceremonia tiene un guion moderno. Cada ajuste en su protocolo tiene una carga simbólica y política. (Captura de pantalla)
Aunque basada en fuentes históricas, la ceremonia tiene un guion moderno. Cada ajuste en su protocolo tiene una carga simbólica y política. (Captura de pantalla)

Esa continuidad se interrumpió durante el periodo colonial. En 1572, en el marco de la política de evangelización y control de prácticas religiosas indígenas, el virrey Francisco de Toledo dispuso la prohibición de ceremonias asociadas al culto incaico, entre ellas el Inti Raymi. Desde entonces, el rito dejó de celebrarse como acto público.

El retorno como representación abierta ocurrió recién en el siglo XX. En 1944, una iniciativa cultural impulsó una reconstrucción de la ceremonia para reinsertarla en la vida pública de Cusco, con una puesta en escena teatralizada basada en descripciones históricas.

13:21 hsHoy

Rituales del Inti Raymi y su significado en la celebración actual

En Cusco, la representación contemporánea conserva la estructura de un recorrido ritual por tres espacios. La secuencia comienza en el Qorikancha, lugar que en la actualidad funciona como Convento de Santo Domingo; continúa en la Plaza de Armas; y culmina en Sacsayhuamán, donde se realiza el acto principal.

La recreación utiliza vestuario ceremonial, música y danzas para encarnar a personajes del mundo inca: el Inca, miembros de la nobleza, sacerdotes, autoridades y delegaciones de los cuatro suyos. La puesta integra danzas y música, además de rituales simbólicos vinculados al homenaje solar, con participación de un elenco amplio que representa a Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo.

Inti Raymi - Cusco - Perú - noticias - 23 junio
La versión moderna del Inti Raymi se celebra desde 1944. Se basa en crónicas y en la tradición oral para recrear una ceremonia que revive el espíritu del Cusco prehispánico.  (Andina)

Entre los ritos que suelen destacarse figura el Saludo al Sol (Alba), con el Inca elevando los brazos en una invocación; la Ofrenda de la Chicha, con el derrame de chicha de jora sobre la tierra como gesto de reciprocidad; y la Lectura de la Hoja de Coca, a cargo de sacerdotes andinos llamados Willaq Umu, como búsqueda de augurios. También se menciona el encendido del Fuego Sagrado con espejos que concentran los rayos del sol y la Danza de los Cuatro Suyos como símbolo de unión y vitalidad.

13:21 hsHoy

Canales y plataformas para ver el Inti Raymi este 24 de junio

La celebración puede seguirse de manera presencial en los principales escenarios del recorrido en Cusco, aunque el acceso a Sacsayhuamán suele requerir entradas adquiridas con anticipación debido a la alta demanda de visitantes nacionales y extranjeros.

Para quienes no pueden viajar, la ceremonia es transmitida en vivo a través de medios nacionales. Entre ellos destaca la cobertura especial de TVPerú, que emite la escenificación completa desde Qorikancha, Plaza Mayor del Cusco y la fortaleza de Saqsaywaman— entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., con la conducción de Manolo Del Castillo, Fiorella León y Yessica Aedo.

Inti Raymi - Cusco - Perú - noticias - 23 junio
No es solo turismo: el Inti Raymi es una voz de resistencia de los pueblos originarios. Su celebración fortalece la memoria histórica y renueva la identidad en los Andes.   (Andina)

La señal estará disponible en TDT abierta (7.1), Movistar TV (7 SD y 707 HD), Claro TV (7 SD y 507 HD), DirecTV (197 SD y 1197 HD), Best Cable (7) y Star Global Com (7 SD y 707 HD). Para audiencias internacionales, la transmisión también se ofrecerá a través del canal oficial de YouTube y Facebook de TVPerú.

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