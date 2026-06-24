Inti Raymi 2026 EN VIVO desde Cusco: Minuto a minuto de la Fiesta del Sol en Qorikancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán

Un actor representa al Inca con traje tradicional y tocado dorado durante la escenificación en vivo del Inti Raymi en Sacsayhuamán, Perú, con otros participantes en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy, 24 de junio, Cusco se convierte nuevamente en el epicentro de una de las celebraciones más importantes del mundo andino: el Inti Raymi. La llamada Fiesta del Sol reúne a miles de personas en una representación que combina memoria histórica, identidad cultural y ritualidad ancestral en torno al astro que, para los incas, marcaba el inicio de los ciclos de vida.

En esta fecha, que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el antiguo calendario incaico reconocía el momento de mayor oscuridad del año como el punto de partida de un nuevo ciclo agrícola. Hoy, esa tradición se mantiene viva a través de una escenificación que recorre espacios simbólicos de la antigua capital del Tahuantinsuyo.

El Inti Raymi no solo es una recreación histórica, sino también una manifestación cultural que articula cosmovisión, patrimonio y turismo. Su desarrollo en sitios como el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán refuerza la conexión entre el pasado incaico y la identidad contemporánea del Perú.