“Miles se quedaron afuera”: Usuarios furiosos con Ethel Pozo por entrar al show de Bad Bunny pese a sufrir estafa

Ethel Pozo logró entrar al concierto pese a tener entradas clonadas.

Luego que Ethel Pozo anunciara a través de su cuenta de Instagram que sus entradas habían sido clonadas y no le dejaron pasar al Estadio Nacional este domingo 13 de noviembre, muchos fueron los usuarios que se mostraron sorprendidos y hasta expresaron su solidaridad con la conductora, pues formaba parte de la larga lista de personas estafadas en el primer concierto de Bad Bunny.

Sin embargo, todo dio un giro cuando la conductora de TV dio a conocer que llegó a entrar porque le brindaron las facilidades y le “solucionaron” el problema. Este lunes 14 de noviembre, a través de ‘América Hoy’, Ethel Pozo se refirió a la situación que vivió en las afueras del Estadio Nacional. Además, hizo un mea culpa por no haber comprado sus entradas de una página oficial, sino de un promotor.

“Me gusta Bad Bunny, pero fui al concierto por mis hijas. Cuando abrieron las entradas en marzo, estuvimos en la computadora para intentar comprar las entradas, rápidamente se agotaron a través de Teleticket, no se pudo comprar... Se abrió una segunda fecha, volví a despertarme temprano, a las 5 de la mañana por mis hijas y nuevamente no conseguí comprar. Y cometí el error de no comprar en Teleticket, compré a un promotor y eso pasó a miles de chicos. En mi desesperación por no perderme el concierto y mis hijas no se lo pierdan, pagué mucha plata por las entradas”, indicó Ethel Pozo, quien al someterse a la revisión fue detenida por los miembros de seguridad porque su QR ya lo había pasado otra persona.

“Hay que comprarle directamente al proveedor, a Teleticket, pero pasa que por desesperada le compré a otra persona para que mis hijas no se queden sin ir al concierto... Pagamos un montón por esas entradas... Moraleja que queda para mí y para todos es, comprar directamente en Teleticket, en el canal regular”, acotó la presentadora, quien después de esperar, la hicieron pasar al show.

Estas explicaciones no convencieron a los usuarios y utilizaron las redes sociales para expresar su enojo contra Ethel Pozo. Muchos protestaron porque los encargados del evento supieron solucionar el problema de la conductora pese a haber anunciado que fue estafada como miles de peruanos, quienes no tuvieron una respuesta inmediata como la presentadora y se quedaron afuera del Estadio Nacional.

“¿Cómo “solucionó” Ethel Pozo lo de sus entradas clonadas si al resto de mortales simplemente no los dejan pasar?”, “Ethel Pozo es quién es ahora y está dónde está ahora sólo porque es hija de la hermana Sor Gisela”, “A ninguno nos importa si Ethel Pozo quería cumplirle el sueño a sus hijas. Nos importa cómo rayos entró al concierto de Bad Bunny con entradas bamba cuando muchas personas no pudieron, pero es hija de Gisela, qué se puede esperar”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Los usuarios exigieron iguales medidas para todos, además de rechazar la “vara” que usan algunas personas para lograr sus objetivos. “Por eso estamos como estamos Obvio, le solucionaron rápido por ser hija de..”, escribió una cibernauta.

Usuarios contra Ethel Pozo. Twitter

