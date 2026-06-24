Keiko Fujimori: ¿Quiénes serían los ministros en un eventual gobierno de Fuerza Popular para el periodo 2026 - 2031?

Este video es un segmento del programa de noticias 'Punto Final' de Latina Noticias. Una presentadora conduce el programa desde un estudio. Se muestran entrevistas con Luis Galarreta, Secretario General de Fuerza Popular, y Carlos Basombrío, Exministro del Interior. El tema central abordado es 'El Plan de Keiko'. Se incluyen tomas de una cámara legislativa con varios individuos presentes. Una imagen de Keiko Fujimori acompaña la presentación de la presentadora. Se trata de una cobertura de evento periodístico.

La conformación del primer gabinete de Keiko Fujimori genera expectativa y cautela, mientras fuentes citadas por Punto Final señalan como posibles ministros a figuras de peso político y técnico en Perú. El hermetismo caracteriza la integración de este equipo, clave para el arranque de la gestión presidencial en un contexto de alta polarización y urgencias sociales.

La virtual presidenta, Keiko Fujimori, avanza en la definición de su primer Consejo De Ministros bajo estricta confidencialidad, según reportó Punto Final. Entre los candidatos a integrar el gabinete destacan Luis Carranza, exministro y economista durante el segundo gobierno de Alan García, como opción para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Carranza, con experiencia previa en el cargo, es percibido como una figura capaz de otorgar estabilidad al frente de la política económica.

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Luis Carranza, exministro de Economía y Finanzas y Director de Alpha Asesoría Estratégica, participó en la 62° edición de CADE Ejecutivos, donde presentó su “Visión de Futuro”, sesión en la que presentó propuestas puntuales que impulsarían al país hacia la prosperidad. - Crédito IPAE

Para el Ministerio de Desarrollo Agrario, el nombre de Marco Vinelli circula entre los asesores cercanos a la virtual presidenta. Vinelli, especialista en gestión agraria, podría asumir funciones en un sector que enfrenta problemas de productividad, acceso a tecnología y riesgos climáticos.

Infografía detalla el debate entre César Guarniz (Juntos por el Perú), experto en gestión hídrica, y Marco Vinelli (Fuerza Popular), gestor de Agrobanco, sobre política agraria y gestión ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área de Defensa, la propuesta recaería en el general en retiro César Astudillo, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Su trayectoria militar lo posiciona como un perfil con experiencia operativa y conocimiento de la estructura castrense, un atributo relevante ante desafíos en materia de seguridad nacional.

El Ministerio del Interior, otro punto clave de la agenda gubernamental, cuenta con tres alternativas: el general Marco Miyashiro, el exministro Fernando Rospigliosi y el exjefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Juan Carlos Sotil. Estas posibles designaciones reflejan la prioridad que el nuevo gobierno otorga a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.

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Punto Final señala que la presidenta Fujimori se apoya en la consulta de técnicos y exfuncionarios con trayectoria en la administración pública, en busca de equilibrar experiencia, capacidad de gestión y respaldo político.

Ministerio del Interior desestima solicitud de marcha de Juntos por el Perú en Lima. (Foto: Agencia Andina)

Un gabinete ante retos inmediatos

La principal tarea del primer gabinete será enfrentar desafíos urgentes de gobernabilidad y gestión. Fuentes consultadas por Punto Final advierten que la duración de la “luna de miel” del Ejecutivo dependerá de la rapidez y eficacia con la que el equipo ministerial atienda problemas inmediatos. Entre estos se encuentran la seguridad ciudadana, el impacto del fenómeno del Niño, la minería ilegal y las persistentes brechas sociales que afectan a millones de peruanos.

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La seguridad figura en la cima de las preocupaciones, con la criminalidad urbana y el narcotráfico como amenazas constantes. La designación de un ministro del Interior con experiencia operativa y capacidad de coordinación será determinante para el despliegue de nuevas políticas y el fortalecimiento de las fuerzas policiales.

El MEF afirmó que mantendrá su labor enfocada en la estabilidad económica, el manejo responsable de las finanzas públicas y la difusión transparente de información oficial. Foto: Servir

En el ámbito económico, la gestión de Luis Carranza podría orientar la estrategia hacia la recuperación del crecimiento y la estabilidad fiscal, en un contexto marcado por la desaceleración y la presión sobre el gasto público. “La expectativa ciudadana es alta y la tolerancia a la inacción será baja”, advirtió una fuente política consultada por Punto Final.

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El fenómeno del Niño, con sus efectos sobre la infraestructura, la agricultura y el abastecimiento de alimentos, exige una coordinación eficaz entre los ministerios de Economía, Desarrollo Agrario y Defensa para mitigar daños y garantizar la atención de emergencias.

La minería ilegal, otro frente crítico, demanda una respuesta multisectorial. El gabinete deberá articular acciones entre Interior, Defensa y Ambiente para enfrentar la expansión de actividades extractivas no reguladas, que afectan ecosistemas y alimentan circuitos de violencia.

FILE PHOTO: Peru's presidential candidate Keiko Fujimori holds a press conference at her party's headquarters as the electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between her and candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

Consensos en un escenario polarizado

El clima político obliga al gabinete a buscar consensos desde el inicio. La fragmentación del Congreso y la desconfianza entre sectores políticos y sociales dificultan la aprobación de reformas y la implementación de políticas públicas. Punto Final describe que la gestión del primer gabinete será evaluada no solo por sus resultados, sino por su capacidad para tender puentes y evitar enfrentamientos que profundicen la crisis institucional.

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Uno de los desafíos más delicados será reducir la polarización y evitar que la confrontación política paralice la acción del Ejecutivo. En ese sentido, la composición del gabinete puede enviar señales de apertura o endurecimiento, según los perfiles finalmente designados y el grado de diálogo que promuevan con la oposición.

La brecha social y regional también representa un reto para el nuevo equipo ministerial. La capacidad de articular políticas inclusivas y de respuesta rápida en zonas afectadas por la pobreza, la violencia o el abandono estatal será un factor clave para la legitimidad y la gobernabilidad.

“Este gabinete tendrá que demostrar desde el primer día que escucha y responde”, explicó un analista político a Punto Final, quien remarcó la importancia de la gestión de expectativas en un país donde la confianza en las instituciones se encuentra en niveles bajos.

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Keiko Fujimori lidera el conteo de elecciones y es casi imposible que el marcador cambie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas y posibles escenarios

El primer gabinete de Keiko Fujimori se perfila como un equipo de técnicos con experiencia, apoyado en figuras de trayectoria en la administración pública y las fuerzas de seguridad. Según Punto Final, la presidenta buscará combinar perfiles políticos con especialistas para enfrentar la complejidad del escenario nacional. La atención pública se concentra en los próximos anuncios y en la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante las crisis que marcan el inicio de esta nueva gestión.