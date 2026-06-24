Calor nocturno persistirá en la costa por efectos del Niño Costero, advierte Senamhi

El Senamhi atribuye este incremento térmico a los efectos del fenómeno del Niño Costero, que ha atenuado el descenso habitual de temperaturas (Créditos: Panamericana TV)

Las temperaturas nocturnas por encima de lo habitual se mantuvieron en la costa peruana como consecuencia de los efectos del fenómeno del Niño Costero, un escenario que se percibió con mayor claridad durante las madrugadas, cuando el descenso térmico típico de esta época no llegó con la intensidad esperada.

Si en las últimas noches el calor resultó más notorio, no se trató de una impresión aislada. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que los registros continuaron por encima de lo normal para esta temporada. De acuerdo con ese organismo, los valores se sostuvieron entre 3 y 4 y hasta 5 grados por encima de sus rangos habituales, lo que dejó madrugadas menos frías que las que suelen acompañar el inicio del invierno.

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El ingeniero Matt Nieto de la entidad describió la magnitud de la anomalía con una comparación directa frente a los parámetros esperados. “La temperatura en la noche debería estar oscilando alrededor de los 16 grados, mientras que en el día, los 18″, mencionó.

El Senamhi atribuye este incremento térmico a los efectos del fenómeno del Niño Costero, que ha atenuado el descenso habitual de temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae).

Además, señaló que actualmente se registran alrededor de los 24 o 25 grados durante el día. “Estamos hablando con temperaturas que están superando de 5 a 6 grados por encima lo que es normal”, precisó.

La pregunta central pasó entonces por la duración de este patrón. Ante esa consulta, Nieto sostuvo que el comportamiento no sería breve y citó una proyección vinculada al ENFEN. “Estas condiciones van a persistir, incluso con mayores incidencias, por lo menos hasta septiembre, y luego se proyecta incluso hasta el verano 2016-- 2027”.

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En ese marco, el especialista también propuso mirar un antecedente reciente para dimensionar el posible desarrollo del invierno. “Es importante también tomar en cuenta lo que sucedió el 2023. Situaciones similares, no iguales, pero que conllevaron a tener un invierno atenuado, un invierno cálido, donde la frecuencia de días fríos fue mucho menor a un invierno normal. Más bien aumentó la frecuencia con días con brillo solar”.

Según su explicación, el panorama no implicó la ausencia total de señales asociadas a un invierno típico, aunque sí una persistencia de valores altos. “Por otro lado, las temperaturas, a pesar de tener algunas características de un invierno habitual, quizás con lloviznas, cielo nublado o cubierto, se siguen manteniendo por encima de lo normal”, mencionó.

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El actual comportamiento climático podría dar lugar a un invierno más cálido y con menos días fríos de lo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae).

Funciones del Senamhi

Monitorea y registra variables meteorológicas (temperatura, lluvia, viento, humedad, presión) y las difunde en reportes periódicos.

Observa y analiza condiciones hidrológicas en ríos y cuencas para anticipar crecidas, estiajes y riesgos asociados.

Emite pronósticos del tiempo a corto y mediano plazo, con actualizaciones según la evolución atmosférica.

Elabora avisos y alertas por eventos peligrosos (lluvias intensas, heladas, friajes, olas de calor, vientos fuertes) para apoyar decisiones preventivas.

Desarrolla estudios climáticos y escenarios estacionales para sectores como agricultura, salud, transporte y energía.

Opera redes de estaciones y sistemas de observación, y mantiene la calidad de los datos recolectados.

Brinda información técnica y asesoría a autoridades, instituciones y ciudadanía para la gestión del riesgo de desastres.

Publica boletines, mapas y productos especializados, y realiza capacitación y divulgación científica.