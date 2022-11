Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por explicar cómo ingresó a concierto: “Está acostumbrada a que le den todo”

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por dar explicaciones ppor ingresar a concierto de Bad Bunny. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Magaly Medina, en su programa de la noche del 15 de noviembre, criticó duramente a Ethel Pozo por explicar los motivos de cómo logró ingresar al concierto de Bad Bunny en sus redes sociales.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ comentó que la hija de Gisela Valcárcel está acostumbrada hacer y obtener lo que desee y que al hacer uso de sus influencias logró ingresar al Estadio Nacional.

“Que le podemos decir a esta chiquita que está acostumbrada a que se lo den todo. Yo quiero programa, ten programa, quiero cantar, canta, yo quiero ser productora, quiero peluquería, toma tu peluquería. No va a aceptar un no por respuesta. ‘No, no, que el resto vea como hace, yo entro’, eso es lo que criticamos. No vengas a decir disculpas tontas porque quedas peor, mucho peor”, aseveró la periodista.

Magaly Medina indicó que lo mejor que podía hacer la conductora de ‘América Hoy’ es retirarse del coloso José Díaz y demostrar empatía con los que también fueron estafados y se quedaron sin ver al reguetonero.

“Compraste como esa 3 mil personas, te hackearon o te vendieron entradas que no tenían el código correcto. Lo noble y solidario hubiera sido que te regresarás a tu casa, al igual que las demás personas”, explicó.

Asimismo, recalcó que su crítica a Ethel Pozo es por hacer presión mediática para conseguir entrar al concierto. “Hiciste uso de tu poder, hiciste demostraciones como: ' Yo soy mediática y a mí me están dejando sin entrar’ y que por eso te dejaron ingresar al concierto”, dijo la presentadora de ATV.

“Uno tiene que apechugar, si lo compraste mal, te regresas a tu casa, no haces que te dejen pasar porque eres ‘fulanita de tal’. Te dejaron pasar porque eres hija de Gisela Valcárcel... los empresarios no quisieron ganarse problemas... Eso se llama extorsión mediática”, puntualizó Medina.

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo por explicar cómo ingresó a concierto.

Ethel Pozo explicó cómo entró al Estadio Nacional

Ethel Pozo explicó mediante sus plataformas digitales cómo logró ingresar al concierto del ‘Conejo Malo’ luego de recibir criticas por parte de Rodrigo González, Magaly Medina y cientos de usuarios que fueron estafados por revendedores y no pudieron disfrutar del evento musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel respondió a todos los ataques. La presentadora negó haber utilizado sus influencias para gozar de algún privilegio y señaló que también fue engañada por un promotor que le vendió a ella y a sus conocidos tickets que fueron adulterados por un hacker.

Ethel Pozo explica cómo ingresó al concierto de Bad Bunny. (Instagram)

“El promotor que nos vendió a nosotros nos dijo que hubo un hacker que se metió al sistema y algunas de las entradas las tomaron, eso fue. Yo he pagado mi entrada, nadie me ha regalado nada, no hay cortesía, no hay vara, nadie me hizo entrar, si hubiera conocido a alguien no hubiera estado ahí parada y no les estuviera contando lo que pasó”, indicó.

Asimismo, aseguró que asistió al concierto de Bad Bunny para cumplirle el sueño a sus menores hijas, quienes querían entonar las canciones del puertorriqueño. Reveló que todas las personas que le compraron a su promotor pudieron ingresar al Estadio Nacional, a pesar del incómodo momento que vivieron.

“Compré las entradas con el deseo de que mis hijas vean el concierto y se pudo solucionar, no a mí, no conocía a nadie, al grupo entero con los vouchers, nuestro voucher era casi S/. 5.600 porque era un grupo de papás (...) No hay nada de malo, no hay ninguna reventa, no hay vara como les digo, no conozco a nadie ahí, es por eso que pasó lo que pasó. Finalmente lo que nos dijo el promotor es que todos pudieron entrar, todos los que compraron del promotor”, agregó.

