Janet Barboza coqueteó con Stefano Meier y desató su nerviosismo: “¿Ya tienes DNI azul?”

Janet Barboza coqueteó con Stefano Meier y desató su nerviosismo | América TV / América Hoy

El elenco de ‘Maricucha’ se presentó en el set ‘América Hoy’ para promocionar la segunda temporada de la telenovela de América TV. Janet Barboza aprovechó la oportunidad para coquetear sutilmente con el hijo mayor de Christian Meier, quien debutará en la actuación como el interés amoroso del personaje de Patricia Barreto.

Apenas Stefano Meier fue presentado en el magazine, las conductoras no dejaron de halagar su apariencia física. “Es un nuevo galán para la TV peruana. Stefano, has crecido mucho... antes eras muy chiquito”, comentó la hija de Gisela Valcárcel, mientras que sus compañeras lanzaban frases como “guapo” y “churro”.

Luego que Stefano modelara frente a cámaras, la popular ‘Rulitos’ no perdió la oportunidad para preguntarle si era mayor de edad. “¿Ya tienes DNI azul?”, le dijo, a lo que el actor respondió que tiene 26 años. “¡Ya hace rato ya!”, añadió Janet Barboza para su alivio.

Más adelante, la presentadora de ‘América Hoy’ señaló que “para el protagónico no hay edad”, por lo que no vio inconveniente en que ella y Stephano Meier sean los actores principales en la nueva versión de ‘Gorrión’, recordada telenovela que lanzó al estrellato a Christian Meier y Marisol Aguirre. “Sí, veo los perfiles…”, señaló Stefano algo nervioso mientras abrazaba a la conductora.

Janet Barboza puso nervioso a Stefano Meier. (América TV)

Stefano Meier y su debut actoral

El hijo de Christian Meier interpretará a Doménico Rossi, el compañero de universidad de Maricucha. Su buena química pondrá celoso a Renato (Andrés Vílchez), quien no dudará en luchar por el amor de su amada. Este es el primer papel de Stefano Meier en la pantalla chica.

“No me proyecto como un galán de telenovelas, me proyecto con un perfil de diversidad actoral, haciendo personajes distintos. Mientras más historias distintas pueda contar, yo estoy feliz. Esa es la meta para mí”, contó en una reciente entrevista con Infobae.

Sobre la reacción de sus padres a su debut televisivo, resaltó: “Los dos están muy felices, creo que trabajar en Perú era algo que no solo yo me había propuesto con mucho entusiasmo, sino también mis papás, porque siento que es importante trabajar y hacer presencia en el país de uno”.

Stefano Meier incursiona en la televisión nacional.

Cabe resaltar que Stefano es fruto del romance que tuvo Christian Meier con Marisol Aguirre. El joven actor tiene dos hermanas, llamadas Taira y Gia. La pareja se casó en 1995, pero terminaron divorciándose 14 años después. Su separación fue bastante mediática, ya que se inició una batalla legal por la pensión de alimentos, que terminó por favorecer al actor nacional.

